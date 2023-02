Wer wird erfolgreichste Nation?

+ © picture alliance/dpa | Markku Ulander Ski-WM: In Frankreich werden zahlreiche Medaillen vergeben. © picture alliance/dpa | Markku Ulander

Bei der Ski-WM 2023 in Courchevel/Méribel werden zahlreiche Medaillen vergeben. Aus 13 Rennen setzt sich der Medaillenspiegel zusammen.

Courchevel/Méribel - Die alpine Ski-WM 2023 findet in Frankreich statt. Die Damen fahren in Méribel, die Herren in Courchevel. Hier gibt es den Zwischenstand im Medaillenspiegel.

Der Medaillenspiegel bei der Ski-WM 2023 in Courchevel und Méribel setzt sich folgendermaßen zusammen - Zunächst wird die Anzahl der Goldmedaillen gewertet. Anschließend die Anzahl der Silbermedaillen, gefolgt von den Bronzemedaillen. Die Gesamtzahl an Medaillen spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Ski-WM 2023: Der Medaillenspiegel bei der alpinen WM in Frankreich

* aufgeführt sind die besten 5 Nationen und die Platzierung der deutschen Mannschaft

Zwischenstand nach Wettkampf 4/13

Platzierung Gold Silber Bronze Gesamt 1. Italien 2 2 2. Frankreich 1 1 2 3. Kanada 1 1 4. Österreich 1 3 4 5. USA 1 1 6. Schweiz 1 1 7. Norwegen 2 2

Lesen Sie auch Ski alpin: Alle Termine zur Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel Ski alpin: Alle Termine zur Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel

Am 6. Februar beginnt die alpine Ski-WM 2023 mit der Alpinen Kombination der Damen, den Abschluss bildet der Slalom der Herren am 19. Februar. Die Damen bestreiten ihre Wettbewerbe in Méribel, die Herren fahren in Courchevel.

Alpine Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel: Diese Disziplinen werden gefahren

Gesucht werden die neuen Weltmeister und Medaillengewinner in den Disziplinen Alpine Kombination, Super-G, Abfahrt, Riesenslalom und Slalom. Zudem werden Medaillen im Parallelriesenslalom und im Teamwettbewerb, der ebenfalls im Parallelstil gefahren wird, vergeben.

Die deutsche Mannschaft reist mit guten Erinnerungen nach Frankreich. Bei der vergangenen WM im italienischen Cortina d‘Ampezzo holte der Deutsche Skiverband vier Medaillen. Andreas Sander (Abfahrt), Romed Baumann (Super-G) und Kira Weidle (Abfahrt) holten die Silbermedaille, im Teamwettbewerb gab es Bronze.

Die Rennen der alpinen Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel sind nicht Teil des Ski-Weltcups 2022/23, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen bei den Damen und Herren ein.

Lesen Sie auch Ski-Alpin-Weltcup 2022/23: Alle Termine der Herren Ski-Alpin-Weltcup 2022/23: Alle Termine der Herren

Quelle: chiemgau24.de

truf