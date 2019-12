Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Alle Termine der Damen

Der Rennkalender der Damen

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 der Damen beginnt im Oktober 2019 und endet im März 2020. Alle Termine im Überblick.

Oberhofen am Thunersse - Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin wird mit verschiedenen Wettbewerben an unterschiedlichen Standorten ausgetragen.

Der Rennkalender der Damen umfasst insgesamt 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten, der Rennkalender der Herren deren 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten.

Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20

Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen werden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und bei Parallel-Events. Die Punktverteilung ist bei allen Disziplinen identisch.

Zudem findet am 20.03.2020 in Cortina d'Ampezzo (Italien) ein Team-Event statt, das aber nicht in die Weltcup-Gesamtwertung einberechnet wird.

Der deutsche Kader für die Ski-Alpin-Saison 2019/20

Der Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Bereich Ski alpin der Saison 2019/2020 umfasst in der Leistungsgruppe la bei den Damen elf Athletinnen.

In der Vorsaison sicherte sich Mikaela Shiffrin (USA) den Sieg im Gesamtweltcup. Sie geht auch in den neuen Weltcup-Winter als Favoritin auf die große Kristallkugel an den Start. Zweite wurde Petra Vlhova (Slowakei) vor Wendy Holdener (Schweiz). Beste Deutsche wurde Viktoria Rebensburg, die den vierten Platz belegte. Aktuell führt die Amerikanerin Mikaela Shiffrin den Gesamtweltcup an.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Die Termine der Damen im Überblick

Nummer Datum Ort Disziplin Siegerin Zweite Dritte 1. 26.10.2019 Sölden (Österreich) Riesenslalom Alice Robinson (Neuseeland) Mikaela Shiffrin (USA) Tessa Worley (Frankreich) 2. 23.11.2019 Levi (Finnland) Slalom Mikaela Shiffrin (USA) Wendy Holdener (Schweiz) Katharina Truppe (Österreich) 3. 30.11.2019 Killington (USA) Riesenslalom Marta Bassino (Italien) Federica Brignone (Italien) Mikaela Shiffrin (USA) 4. 01.12.2019 Killington (USA) Slalom Mikaela Shiffrin (USA) Petra Vlhova (Slowakei) Anna Swenn Larsson (Schweden) 5. 06.12.2019 Lake Louise (Kanada) Abfahrt Ester Ledecka (Tschechien) Corinne Suter (Schweiz) Stephanie Venier (Österreich) 6. 07.12.2019 Lake Louise (Kanada) Abfahrt 7. 08.12.2019 Lake Louise (Kanada) Super-G 8. 14.12.2019 St. Moritz (Schweiz) Super-G 9. 15.12.2019 St. Moritz (Schweiz) Parallel-Slalom 10. 17.12.2019 Courchevel (Frankreich) Riesenslalom 11. 21.12.2019 Val d'Isere (Frankreich) Abfahrt 12. 22.12.2019 Val d'Isere (Frankreich) Alpine Kombination 13. 28.12.2019 Lienz (Österreich) Riesenslalom 14. 29.12.2019 Lienz (Österreich) Slalom 15. 04.01.2020 Zagreb (Kroatien) Slalom 16. 11.01.2020 Zauchensee (Österreich) Abfahrt 17. 12.01.2020 Zauchensee (Österreich) Alpine Kombination 18. 14.01.2020 Flachau (Österreich) Slalom 19. 18.01.2020 Sestriere (Italien) Riesenslalom 20. 19.01.2020 Sestriere (Italien) Parallel-Slalom 21. 25.01.2020 Bansko (Bulgarien) Abfahrt 22. 26.01.2020 Bansko (Bulgarien) Super-G 23. 01.02.2020 Rosa Khutor (Russland) Abfahrt 24. 02.02.2020 Rosa Khutor (Russland) Super-G 25. 08.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Abfahrt 26. 09.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Super-G 27. 15.02.2020 Maribor (Slowenien) Riesenslalom 28. 16.02.2020 Maribor (Slowenien) Slalom 29. 22.02.2020 Crans Montana (Schweiz) Abfahrt 30. 23.02.2020 Crans Montana (Schweiz) Kombination 31. 29.02.2020 La Thuile (Italien) Super-G 32. 01.03.2020 La Thuile (Italien) Kombination 33. 07.03.2020 Ofterschwang (Deutschland) Riesenslalom 34. 08.03.2020 Ofterschwang (Deutschland) Slalom 35. 12.03.2020 Are (Schweden) Parallel-Event 36. 13.03.2020 Are (Schweden) Riesenslalom 37. 14.03.2020 Are (Schweden) Slalom 38. 18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Abfahrt 39. 19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Super-G 40. 21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Slalom 41. 22.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Riesenslalom

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

