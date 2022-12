Ski alpin im Liveticker: Auftakt in Europa - DSV-Herren kämpfen gegen die Kamelbuckel

Rennen in Gröden

+ © John Locher/dpa Ski alpin: Romed Baumann zeigte bislang überzeugende Leistungen. © John Locher/dpa

Der Weltcup der Herren im Ski alpin wird am Donnerstag mit der Abfahrt in Gröden fortgesetzt. Die deutschen Speed-Herren wollen sich hier steigern und das Podest ins Visier nehmen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Gröden - Mit der nachgeholten Abfahrt aus Beaver Creek wird der Weltcup der Herren im Ski alpin fortgesetzt. In Gröden werden zwei Abfahrten und ein Super-G gefahren. Das Rennen am Donnerstag startet um 12:00 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Ski alpin mit dabei.

Ski alpin im Liveticker: Deutsche Speed-Herren wollen den nächsten Schritt gehen

Die deutschen Speed-Herren nehmen am Donnerstag in Gröden das Podest in Angriff. Es sind die ersten Speed-Rennen in Europa. Nachdem vor allem Romed Baumann bei den letzten beiden Weltcups in Nordamerika überzeugen konnte, wollen die DSV-Läufer den nächsten Schritt gehen.

„Auf der Saslong haben wir in der Vergangenheit schon gute Rennen zeigen können, entsprechend positiv gehen wir an das lange Rennwochenende heran“, gibt sich Alpin-Bundestrainer Christian Schwaiger zuversichtlich.

Ski alpin im Liveticker: Setzt Kilde seine Abfahrt-Serie fort?

Die größten Chancen auf einen Platz unter den Top Drei dürfte sich Baumann ausmalen. Nach einem sechsten Platz in der Abfahrt in Beaver Creek und Rang acht im Super-G an selber Stelle war er auch im ersten Training in Gröden bester Deutscher. Der 36-Jährige freut sich auf das Event: „Gröden ist einer der coolsten Weltcup-Orte, es ist ein richtiger Klassiker. Ich freue mich auf jeden Streckenabschnitt: Mauer, Kamelbuckel, Ciaslatwiese - alles richtige Abfahrtselemente.“

Auch mit seiner Probefahrt war er zufrieden: „Beim gestrigen Training ist mir eine solide Fahrt gelungen.“ Die Trainingssession am Mittwoch musste wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden. In Gröden gehen wieder sechs DSV-Läufer an den Start, neben Baumann sind auch Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger und Luis Vogt mit dabei. Hier geht es zur Starliste

Favoriten auf den Sieg sind auch am Donnerstag wieder die beiden Überflieger Marco Odermatt (Schweiz), sowie der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Bei der Abfahrt hatte Kilde bisher stets die Nase vorn, mit einem Sieg in Gröden könnte der Gesamtweltcupsieger von 2019/20 seinen Rückstand auf Odermatt in der Gesamtwertung wieder verkürzen.

Die Abfahrt am Donnerstag startet um 12:00 Uhr, chiemgau24.de ist dann im Liveticker zum Ski alpin wieder mit dabei.

dg/truf