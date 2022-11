Ski alpin im Liveticker: Schlägt Lena Dürr am Sonntag zurück?

Slalom der Damen in Levi

+ © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Jnu Ski alpin: Lena Dürr kämpft sich durch den Stangenwald von Levi. © picture alliance/dpa/Lehtikuva | Jnu

Der Weltcup 2022/23 im Ski alpin wird am Sonntag mit dem zweiten Slalom in Levi fortgesetzt. In Finnland will Lena Dürr an ihre starke Leistung vom Samstag anknüpfen. Der 1. Durchgang beginnt um 10:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Levi - Weiter geht es mit dem Weltcup im Ski alpin. Die Damen fahren am Sonntag ihr zweites Rennen. Wieder steht ein Slalom im finnischen Levi an. Um 10:15 Uhr startet der 1. Durchgang, das Finale beginnt um 13:15 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Ski alpin mit dabei.

Dann unternimmt Lena Dürr einen weiteren Anlauf auf ihren ersten Weltcupsieg im Slalom. Am Samstag war die Deutsche erneut nah dran am höchsten Podestplatz, wieder sollte es aber nicht sein. Dabei zeigte die Münchnerin unter dem Strich eine starke Vorstellung und knackte die interne Qualifikationsnorm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) für die WM im Februar.

Ski alpin im Liveticker: Trotz Platz Vier - Lena Dürr voll mit dabei

Dürr glänzte im 1. Durchgang und übernahm souverän die Führung. Das erste Drittel des 2. Durchgangs verlief ebenfalls nach Plan, ehe im steilen Abschnitt ein massiver Zeitverlust zustande kam. Dürr verlor über eine Sekunde auf die spätere Siegerin Mikaela Shiffrin. Aus einer halben Sekunde Vorsprung wurden im Ziel 75 Hundertstel Rückstand, Dürr verpasste so auch das Podest.

Dennoch kann sie zuversichtlich in das Rennen am Sonntag gehen. Dürr hat sich in der Elite des Slaloms etabliert, auch wenn sie im ersten Saisonrennen Shiffrin, der Schwedin Anna Swenn Larsson und Petra Vlhova den Vortritt lassen musste.

Ski alpin im Liveticker: Sechs DSV-Starterinnen mit dabei

Mit sechs Athletinnen geht der Deutsche Skiverband an den Start. Neben Dürr überzeugten am Samstag Jessica Hilzinger als starke 16. und Andrea Filser als solide 24.

Emma Aicher, die im Vorjahr mit dem 13. Platz in Levi überraschte, konnte mit ihrem 38. Platz und damit dem verpassten Finale der Top 30 nicht zufrieden sein. Weltcupdebütantin Lara Klein kann auf ihrem 47. Platz aufbauen, Marlene Schmotz hofft nach ihrem Ausscheiden am Samstag auf die Qualifikation für das Finale der Top 30.

Um 10:15 Uhr beginnt in Levi ein mit Spannung erwarteter Wettkampf, das Finale beginnt um 13:15 Uhr. chiemgau24.de ist ab 10:00 Uhr im Liveticker zum Ski alpin mit dabei. Die Herren greifen dann ab Freitag wieder ins Weltcupgeschehen ein.

Quelle: chiemgau24.de

dg, truf