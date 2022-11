Ski alpin heute im Liveticker: Glänzt Dreßen auch im Super-G?

Rennen am Sonntag

+ © picture alliance/dpa | Michael Kappeler Ski alpin: Thomas Dreßen geht mit der Startnummer 31 ins Rennen. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Der Weltcup 2022/23 im Ski alpin wird am Sonntag fortgesetzt. Die Herren fahren in Lake Louise im Super-G. Um 20:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Lake Louise - Im Ski alpin der Herren steht am Sonntag das zweite Speedrennen an. Im kanadischen Lake Louise wird im Super-G gefahren. Um 20:30 Uhr beginnt das Rennen, chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Ski alpin mit dabei.

Dann will die deutsche Mannschaft den starken Saisonauftakt vom Samstag bestätigen. Allen voran Thomas Dreßen glänzte bei seinem Comeback nach fast 1000 Tagen Abwesenheit im Weltcup.

Ski alpin heute im Liveticker: Dreßen fährt im ersten Rennen die WM-Norm ein

Der Mittenwalder fuhr auf Anhieb auf den achten Platz, knackte so die interne WM-Norm des Deutschen Skiverbandes und lag im Ziel nur knapp eine Sekunde hinter dem Sieger Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen. Der Super-G ist nicht Dreßens Paradedisziplin, dennoch will er am Sonntag seine gute Form bestätigen.

Dreßen geht mit der Startnummer 31 ins Rennen, erster Deutscher wird dann mit der 3 Romed Baumann sein. Der Routinier zeigte als Zehnter eine starke Abfahrt und ist im Super-G ähnlich hochwertig einzuschätzen.

Ski alpin heute im Liveticker: Schwaiger muss trotz starker Abfahrt zuschauen

Sieben DSV-Läufer waren in der Abfahrt dabei, im Super-G hat der Deutsche Skiverband nur sechs Startplätze. Dominik Schwaiger, der am Samstag starker Zwölfter wurde, fährt am Sonntag nicht mit.

Ins Rennen gehen neben Dreßen und Baumann dann ab 20:30 Uhr Andreas Sander (Startnummer 19), Josef Ferstl (21), Simon Jocher (25) und Youngster Luis Vogt (60). Im hochklassigen deutschen Speedteam wird jedes Rennen auch der Richtwert für weitere Einsätze sein, umso wichtiger sind entsprechend gute Ergebnisse.

Favoriten auf den Sieg sind neben dem Norweger Kilde die Österreicher Matthias Mayer und Daniel Hemetsberger, auch die Schweizer Marco Odermatt und Beat Feuz stehen hoch im Kurs.

Das zweite Speedrennen des Weltcups 2022/23 im Ski alpin der Herren beginnt um 20:30 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker zum Ski alpin mit dabei. Die Damen fahren am Samstag ebenfalls in Nordamerika, in Killington wird der dritte Slalom der Saison 2022/23 gefahren.

Quelle: chiemgau24.de

truf, dg