Netflix zeigt noch nie gesehene Bilder mit Michael Schumacher in „Drive to Survive“

Michael Schumacher konnte seinen Sohn Mick leider nie zu seinen Formel-1-Rennen begleiten. Netflix zeigt jetzt in der Doku-Serie „Drive to Survive“ rührende Bilder und Videos von Michael Schumacher als stolzer Papa beim Karting.

Hürth – Seitdem der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher einen schweren Skiunfall hatte, ist es still um den Deutschen geworden. Es gibt weder Interviews noch Bilder des ehemaligen Rennfahrers. Nur in dem Doku-Film „Schumacher“ von 2021 erzählten Mick Schumacher und seine Familie etwas mehr über den Zustand von Michael. Natürlich kam Netflix auch in der Serie „Drive to Survive“ nicht drumherum, die Schumachers anzusprechen. In der Folge „Like Father, Like Son?“ geht es um den Konflikt zwischen Mick und Haas, dabei spielt auch sein Vater eine große Rolle.

Name: Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 in Hürth Nationalität: Deutsch Team: Mercedes AMG Petronas F1 Team (bis 2012) Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Immerhin wird er seit seinem Einzug in die Formel 1 fast durchgehend mit seinem Vater verglichen. Für Mick steht trotzdem fest, dass der Name Schumacher für ihn nur ein Segen und kein Fluch ist, auch wenn Haas-Chef Günther Steiner das anders sieht. Selbst der zweifache Weltmeister Max Verstappen setzt sich vor den Kameras für den Deutschen ein: „Mick ist ein sehr guter Fahrer und ich denke, es ist unfair, dass die Leute ihn immer mit seinem Vater vergleichen, der in diesem Sport so viel erreicht hat!“ Er weiß, wovon er spricht, denn sein Vater war auch Formel-1-Fahrer.

Max Verstappen: „Unsere Familien sind früher immer zusammen in den Urlaub gefahren“

Jos Verstappen und Michael Schumacher sind in den 90ern und 2000ern zusammen in der Formel 1 gefahren, aber nicht nur das: „Unsere Familien sind früher immer zusammen in den Urlaub gefahren, das sind Erinnerungen, die ich niemals vergessen werden.“ erzählt Max Verstappen im Interview, dabei können die Fans auch Bilder sehen, die bisher noch nie veröffentlicht wurden. Eines zeigt Michael Schumacher und auf dem Schoß hat er seine Tochter Gina und Max, die beiden sind ungefähr gleich alt.

„Es ist unglaublich, dass wir jetzt beide in der Formel 1 sind. Michael ist mit Sicherheit sehr stolz auf ihn“, mit diesen Worten beendet Max Verstappen seinen Satz. Allerdings hat Mick Schumacher mittlerweile keinen Sitz mehr in der Formel 1. Zurzeit ist er als Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren engagiert und hofft auf ein erneutes Cockpit in den kommenden Jahren. Verstappen hingegen ist schon zweimaliger Weltmeister und hat gute Chancen dieses Jahr drei Titel draus zu machen. (lhe)

