Sainz wird bei Raubüberfall Luxusuhr gestohlen

Formel 1

+ © Hasan Bratic/dpa Dem Formel-1-Piloten Carlos Sainz wurde eine Luxusuhr gestohlen. © Hasan Bratic/dpa

Formel-1-Fahrer Carlos Sainz ist am Rande des Großen Preises von Italien Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Mailand - Dem 29-jährigen Spanier wurde in Mailand auf offener Straße eine teure Armbanduhr gestohlen, wie sein Rennstall Ferrari und die Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Die Freude der Diebe war allerdings nur von kurzer Dauer: Die drei Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden kurze Zeit später festgenommen. Sainz bekam seine Uhr wieder zurück.

Bei dem Chronometer handelt es sich nach italienischen Medienberichten um ein Exemplar der Luxusmarke Richard Mille im Wert von etwa 300.000 Euro. Sainz wurde sie gestohlen, als er am Sonntagabend in der Innenstadt von Mailand gerade sein Hotel verließ. Nach Angaben der Polizei verwickelten ihn die Männer in ein Gespräch. Einem von ihnen gelang es, Sainz die Uhr abzunehmen. Der Formel-1-Fahrer konnte einen der Verdächtigen kurze Zeit später selbst stellen. Die anderen beiden wurden mit Hilfe von Passanten festgenommen.

Beim Großen Preis von Italien in Monza war der Ferrari-Pilot am Sonntag von der Pole Position gestartet und hatte dann Platz drei belegt. Den Sieg sicherte sich Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. dpa