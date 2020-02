Comeback bei Turnier in Deutschland möglich

Roger Federer ist am Knie operiert worden. Die 38-jährige Tennis-Legende verpasst nun die French Open und hat sich bereits mit einem Statement auf Twitter an seine Anhänger gewandt.

Tennis-Ikone Roger Federer wird nach einer Knie-OP monatelang ausfallen.

monatelang ausfallen. Der 38-Jährige wandte sich per Twitter-Statement an seine Fans.

an seine Fans. Der Schweizer wird somit unter anderem die French Open verpassen.

Tennis-Star Roger Federer wird nach einer Knieoperation monatelang ausfallen, wie er am Donnerstag über seinen Twitter-Account mitteilte. Der 38-Jährige wird somit auch nicht an der kommenden French Open teilnehmen, die vom 18. Mai bis zum 7. Juni ausgetragen wird. Die langjährige Nummer eins der Welt wird bei den Rasenturnieren im Sommer wohl erst wieder angreifen können.

Roger Federer nach Knie-OP: „Ärzte bestätigten mir, dass es die richtige Entscheidung war“

"Mein rechtes Knie hat mich eine kleine Weile gestört", so Federer in den sozialen Medien. Deswegen habe er sich am Mittwoch einer Arthroskopie in der Schweiz unterzogen: "Nach dem Eingriff haben die Ärzte mir bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war und sie sehr zuversichtlich sind, was eine komplette Genesung betrifft." Er könne es nicht länger erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen, schrieb die Tennis-Legende: "Wir sehen uns auf Rasen."

Roger Federer: 2017 und 2018 verzichtete er bereits auf die Sandsaison

Federer, der in seinem hohen Sportler-Alter bereits seit einigen Jahren auf seine körperliche Unversehrtheit achtet, hatte in den Jahren 2017 und 2018 bereits auf die Sandsaison verzichtet. Federer, der kürzlich bei den Australian Open im Halbfinale ausgeschieden war, erlitt in seiner einzigartigen Karriere bisher vergleichsweise wenige schwerwiegende Verletzungen.

Im Jahr 2016 musste er sich bereits einer Operation am linken Knie unterziehen, im Jahr darauf konnte er unter anderem Wimbledon und die Australian Open gewinnen. Beim diesjährigen Grand-Slam-Turnier in Melbourne klagte Federer wiederholt über körperliche Beschwerden, die ihn auch im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien behinderten.

Roger Federer: Tennis-Ikone könnte Comeback auf zwei Turnieren in Deutschland geben

Der Schweizer wird aufgrund der OP zusätzlich zur French Open auch für die Milo Open in Bogota (Kolumbien), die Dubai Tennis Championships (Ver. Arab. Emirate), die Miami Open sowie die Indian Wells Masters (beide USA) absagen müssen.

Beim MercedesCup in Stuttgart (6. bis 14. Juni) oder beim Noventi Cup in Halle/Westfalen (15. bis 23. Juni) könnte der 20-malige Major-Sieger sein Comeback in Deutschland feiern.

