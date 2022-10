Rodeln: Alle Infos zum Weltcup 2022/23

Termine, Highlights, Deutsches Team

Der Weltcup 2022/23 im Rodeln beginnt im Dezember und geht bis Februar. Im Januar findet die WM in Oberhof statt. Hier gibt es alle Informationen zur Saison 2022/23 der Rennrodler.

Berchtesgaden/Königssee - Der Weltcup 2022/23 im Rodeln beginnt im Dezember in Innsbruck (Österreich) und endet mit dem Saisonfinale im Februar in Winterberg (Deutschland). Im Januar steigt das Highlight der Saison, die WM wird in Oberhof ausgetragen.

Rodeln: Die Termine im Weltcup 2022/23

*Anmerkung der Redaktion: Die Wettbewerbe bei der WM in Oberhof sind nicht Teil des Weltcup-Kalenders.

Rodel-Weltcup 2022/23: Das Saisonhighlight

Die Wettbewerbe im Rodeln bei der WM in Oberhof starten am 27. Januar. Vorab finden Trainingsläufe statt. Es sind Entscheidungen in den Einsitzern für Männer und Frauen, dem Doppelsitzer für Männer und der Teamstaffel geplant. Erstmals in der Geschichte sollen auch Wettbewerbe bei den Doppelsitzern der Damen gefahren werden. Zudem geht es im Sprint der Einsitzer für Männer, Frauen und Doppelsitzer für Männer und Frauen um Medaillen.

Rodel-Weltcup 2022/23: Die Gesamtwertung

In der Vorsaison gewann Julia Taubitz aus Deutschland bei den Damen die Gesamtwertung. Bei den Doppelsitzern siegten Toni Eggert und Sascha Benecken aus Deutschland. Das Triple für die deutschen Rodler machte Johannes Ludwig mit dem Gesamtsieg bei den Herren perfekt.

Rodel-Weltcup 2022/23 im TV und Livestream

Die Wettbewerbe der Rodler im Weltcup 2022/23 sind live und in Zusammenfassungen im Ersten, im ZDF und bei Eurosport zu sehen. Im Livestream werden die Wettbewerbe in der ARD Mediathek, in der ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) gezeigt.

Rodel-Weltcup 2022/23: Die deutsche Mannschaft

Bei den Damen sind Julia Taubitz, Dajana Eitberger und Anna Berreiter gesetzt. Natalie Geisenberger erwartet ihr zweites Kind und wird pausieren. Bei den Herren sind Felix Loch, Johannes Ludwig und Max Langenhahn gesetzt. Ein vierter Platz bei den Damen und Herren wird vor Saisonbeginn noch ausgefahren.

Für die Doppelsitzer gehen voraussichtlich Toni Eggert / Sascha Benecken, Tobias Wendl / Tobias Arlt und Robin Geueke / David Gamm in die neue Saison.

