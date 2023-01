Deutsche Innsbruck-Pleite - Jetzt geht es um die großen Fragen

Skispringen-Podcast

Im Skispringen-Podcast „Flugshow“ geht es um die aktuellen Entwicklungen rund um den Weltcup im Skispringen. Im Fokus stehen die Events bei den Damen und Herren, sportpolitische Themen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Hier gibt es die neue Folge.

Rosenheim - Im Skispringen-Podcast „Flugshow“ analysieren Luis Holuch von skispringen.com, Gernot Klement von Servus.TV und Tobias Ruf von chiemgau24.de das aktuelle Geschehen im Skispringen. Nach jedem Weltcup-Wochenende geht es um die Geschehnisse auf und abseits der Schanzen.

Das dritte Springen der Vierschanzentournee ist beendet. Der Zweikampf zwischen Granerud und Kubacki geht weiter und ist auch das erste Thema in der Ausgabe nach dem Bergiselspringen.

Der Fokus liegt dann aber auf dem deutschen Team und hier wird die Debatte hitzig. Das ausgegebene Saisonziel ist krachend gescheitert, es tun sich inzwischen die ganz großen Fragen auf. Zum Abschluss kommt Martin Schmitt zu Wort und spricht über drei Sorgenkinder dieser Tournee.

Skispringen-Podcast: Hier geht es zur aktuellen Folge der Flugshow

Skispringen-Podcast: Die Geschichte hinter dem Projekt

„Flugshow“ ist ein deutschsprachiger Skispringen-Podcast, der im Oktober 2020 erstmals auf Sendung ging. Geführt wird die Sendung von Luis Holuch, Gernot Klement und Tobias Ruf. Regelmäßig werden Journalisten und Protagonisten aus der Szene eingeladen und sind Gäste des Podcasts.

Luis Holuch ist freier Sportjournalist und arbeitet unter anderem für Sportradio Deutschland und skispringen.com. Zudem war er bereits als Kommentator bei FIS Junioren-Weltmeisterschaften und -Continental-Cups zu hören. Sein Fachgebiet ist das Damen-Skispringen, über das er bereits Ende 2017 sein erstes Buch veröffentlichte.

Tobias Ruf arbeitet für das Oberbayerische Volksblatt aus Rosenheim. Für chiemgau24.de betreut er die wichtigsten Themen im Bereich Wintersport und veröffentlicht die Inhalte im gesamten Verbreitungsgebiet von IPPEN.MEDIA. Er moderiert die Flugshow und hat seinen Fokus auf der deutschen Mannschaft (DSV).

Gernot Klement ist Redakteur in der Sportredaktion von ServusTV in Salzburg. Der Niederösterreicher begleitete in der Saison 2019/20 sowohl die Vierschanzentournee als auch das Raw Air Tournament in Norwegen. Sein Fokus liegt besonders auf dem österreichischen Skispringen.

Neben ÖSV und DSV geht es gezielt auch um die Entwicklungen des Sports und die wichtigsten Protagonisten im Skispringen.

