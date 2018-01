Panne bei Bekanntgabe des Eishockey-Kaders für Olympia - DOSB klärt auf

Vermeintliche Namen vorab veröffentlicht

Die Olympischen Spiele in Südkorea beginnen am 9. Februar. Am 16. Januar sollte der Eishockey-Kader vorgestellt werden. Ist dem DEB und/oder dem DOSB etwa eine Panne unterlaufen?

Auf der Internetseite www.teamdeutschland.de wurden am Montagabend die Spieler des Eishockey-Kaders von Deutschland aufgelistet. Das Problem dabei: Die Namen des Teams von Marco Sturm sollten erst am Dienstag bekannt gegeben werden. Das Datum der Bekanntgabe postete der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) selbst noch auf twitter.

Morgen um 13 Uhr geben wir den offiziellen Kadervorschlag für Olympia bekannt. Unser Bundestrainer Marco Sturm zeigt Euch die 30 Athleten, die wir vorschlagen!!! #wirfuerD #TeamDeutschland pic.twitter.com/sFR6wnCILI — Dt. Eishockey Bund (@DEB_eV) 15. Januar 2018

Auf der Internetseite aber wurden die (wohl) auserwählten Spieler aufgelistet - allerdings noch ohne Bild. Zusammen mit den Frauen (allesamt mit Foto), die auch an den Spielen teilnehmen, wurde die Cracks in alphabetischer Reihenfolge präsentiert. Und selbst da ist dem Autoren ein Missgeschick unterlaufen. Mathias Niederberger wurde zwischen Brooks Macek und Frank Mauer aufgereiht. Auf der Homepage wird Niederberger als Vor- und Mathias als Nachname geführt. Der Meister EHC Red Bull München sollte demnach acht Spieler stellen: Danny aus den Birken, Konrad Abeltshauser, Daryl Boyle, Yannic Seidenberg, Patrick Hager, Dominik Kahun, Brooks Macek und Frank Mauer.

Kader vorab bekannt? DOSB-Sprecher klärt Panne auf

Verwirrung machte sich breit unter den Fans. Unter dem Tweet des DEB wunderten sich einige User über den Post. „Und was soll dann der Kader auf der DOSB Seite?“, fragte Holger K.. Darauf reagierte der Head of Digital Communications des DOSB, Jens Behler, und erklärte die Panne: „Der offizielle Kader wird morgen bekanntgegeben und erscheint dann auf der PyeongChang-Seite von Team Deutschland. Im Archiv befindet sich eine ältere Auswahl, die wir mal probeweise angelegt haben. Sollten gar nicht auf der Seite erscheinen.“

Der offizielle Kader wird morgen bekanntgegeben und erscheint dann auf der PyeongChang-Seite von @TeamD hier: https://t.co/h4sN76h8uq Im Archiv befindet sich eine ältere Auswahl, die wir mal probeweise angelegt haben. Sollten gar nicht auf der Seite erscheinen. — Jens Behler (@jensbehler) 15. Januar 2018

Heißt: Die Spieler, die man aktuell auf der „Team Deutschland“-Seite sieht, sind (noch) nicht die Glücklichen, die auch wirklich zu den Spielen in Südkorea reisen werden. Im Laufe des Abends verschwanden die Profile auch wieder von der Seite. Der endgültige Kader wird also wirklich erst am Dienstag bekanntgegeben.

Der (angebliche) Kader im Überblick:

Die Torhüter



Name Verein Alter Danny aus den Birken EHC Red Bull München 32 Felix Brückmann Grizzyls Wolfsburg 27 Dennis Endras Adler Mannheim 32 Mathias Niederberger Düsseldorfer EG 25 Timo Pielmeier ERC Ingolstadt 28

Die Verteidiger:

Name Verein Alter Konrad Abeltshauser EHC Red Bull München 25 Daryl Boyle EHC Red Bull München 30 Bernhard Ebner Düsseldorfer EG 27 Christian Ehrhoff Kölner Haie 35 Frank Hördler Eisbären Berlin 32 Björn Krupp Grizzlys Wolfsburg 26 Jonas Müller Eisbären Berlin 22 Moritz Müller Kölner Haie 31 Denis Reul Adler Mannheim 28

Die Angreifer: