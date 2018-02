Olympia 2018 im Live-Ticker: CAS eröffnet wegen Dopingverdachts Verfahren gegen russischen Curler

Alle Infos

+ © dpa Der russische Curler Alexander Kruschelnizki steht unter Dopingverdacht. © dpa

Die deutsche Skisprung-Mannschaft, die Zweierbob-Piloten und Eisschnellläufer Nico Ihle haben bei Olympia 2018 Chancen auf Medaillen. Alle Infos im Live-Ticker.

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit mit dem Curling der Damen (Round Robin). Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

Am Montag hat Deutschland wieder eine Gold-Chance und zwar im Skispringen. Nachdem Andreas Wellinger bereits Gold von der Normalschanze und Silber von der Großschanze gewann, könnte es mit der Mannschaft die dritte Medaille für den 22-Jährigen in Südkorea geben. Der Teamwettbewerb der Herren beginnt um 13.30 Uhr deutscher Zeit.

Medaillen werden neben dem Skispringen am Montag auch im Zweierbob der Herren (ab 14.00 Uhr deutscher Zeit) und im Eisschnelllauf der Herren (ab 12.53 Uhr) vergeben.

Lesenswerte Reportage: Der Münchner Merkur hat sich in Garmisch-Partenkirchen, der Heimat unseres Olympia-Stars Laura Dahlmeier umgesehen.

Was passiert wann? Die Wettkämpfe am 18. Februar im Überblick.

Alle Entscheidungen und Ergebnisse vom Sonntag und wie Sie diese im TV und im Live-Stream verfolgen können, finden Sie in unserem Überblick.

Alle Informationen und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Live-Ticker vom Sonntag nachlesen.

>>>AKTUALISIEREN<<

08.56 Uhr (Curling, Herren): In der Partie zwischen den USA und Kanada geht es ins elfte End. Kanada sitzt im Haus, doch die USA spielen einen sehr guten Take-Out durch alle Steine hindurch. Jetzt ist Kanada wieder gefordert.

08.53 Uhr (Curling, Herren): Die Italiener kämpften stark, konnten sich am Ende jedoch nicht durchsetzen. Nachdem sie den Südkoreanern das vorletzte End stehlen konnten, reichte es am Ende doch nicht. Die Südkoreaner können unter dem Jubel der Halle mit 8:6 gewinnen.

08.50 Uhr (Curling, Herren): Großbritannien kann sich am Ende knapp mit 7:6 gegen Dänemark durchsetzen. Rasmus Stjerne probiert einen Double-Take-Out, doch der misslingt und so gleitet der eigene STein aus dem Haus. Die Großbritannier machen mit dem Hammer zwei Punkte und gewinnen.

08.35 Uhr (Curling, Herren): Die Italiener stehlen das End und verkürzen gegen Gastgeber Südkorea auf 6:7. Auch in dieser Partie ist somit ein Extra-End möglich. Dänemark liegt nach dem neunten End 6:5 gegen Großbritannien vorn und die USA führt mit 7:5 gegen Kanada.

08.34 Uhr (News): Eishockey-Weltverbandschef René Fasel will Nord- und Südkorea mit ihrem gemeinsamen Frauen-Team auch nach den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang antreten lassen. „Derzeit denken wir darüber nach, das weiterzuführen“, sagte der IIHF-Präsident am Montag in Südkorea. „Wir müssen nun zum IOC gehen und das auch mit Nordkorea besprechen.“

08.23 Uhr (Curling, Herren): Sehr spannend ist es in den anderen beiden noch laufenden Begegnungen: Zwischen USA und Kanada steht es ebenso 5:5, wie in der Partie zwischen Großbritannien und Dänemark. Ein Extra-End ist hier durchaus möglich.

08.14 Uhr (Curling, Herren): Auch bei den Südkoreanern kann gejubelt werden: Sie bauen ihren Vorsprung gegen Italien auf 7:4 aus. Dementsprechend laut wird es auch in der Halle.

08.11 Uhr (Curling, Herren): Großer Jubel bei den Schweizern: Sie erhöhen gegen die Schweden auf 10:3 und entscheiden damit die Partie klar für sich. Die bislang ungeschlagenen Schweden verlieren erstmals, stehen aber weiterhin auf Rang 1 der Olympia-Tabelle. Es war ein heißer Schlagabtausch, den sich beide Teams lieferten, mit zahlreichen Spielzügen auf absolutem Weltniveau. Bitter ist diese Niederlage auch deshalb für den schwedischen Kapitän Niklas Edin. Die Schweizer machen mit dem extrem souveränen Sieg ohne Zweifel auf sich aufmerksam und sind nun auch ein heißer Kandidat für das Finale.

08.07 Uhr (News): Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat ein Verfahren gegen den russischen Olympia-Curler Alexander Kruschelnizki eingeleitet. Wie der CAS am Montag bei den Winterspielen in Pyeongchang mitteilte, wird sich die Ad-hoc-Kammer mit dem Fall des Olympia-Dritten im Mixed-Wettbewerb beschäftigen. Ein Termin für die Anhörung steht laut CAS noch nicht fest. Nach der positiven A-Probe, bei der laut russischen Medienberichten Meldonium bei Kruschelnizki nachgewiesen wurde, sollte am Montagmittag zunächst die B-Probe analysiert werden. Kruschelnizki hat Doping bestritten.

07.55 Uhr (Curling, Herren): Die Schweden mit einem höchst-gefährlichen Spielzug, aber der Promotion-Takeout geht gut und sie verkürzen nach dem sechsten End auf 3:5 gegen die Schweiz. Das hätte auch ins Auge gehen können und die Schweizer hätten vierfach gepunktet. Aber es geht gut - starkes Spiel von Edin. Für die Skandinavier war es nun extrem wichtig jetzt aufs Scoreboard zu kommen.

07.45 Uhr (Curling, Herren): Spannende Situation im Spiel zwischen Schweden und der Schweiz: Zunächst ein sehenswerter schneller Take-Out der Schweden, aber die Schweizer können traumhaft kontern und nehmen die Centerposition ein. Beide Teams zeigen erstklassige Spielzüge auf allerhöchstem Niveau.

07.29 Uhr (Curling, Herren): Technisch sehr starker Stein der Schweizer: Am Guard vorbei schießen sie den zentralen Stein der Schweden aus dem Center-Bereich und gehen mit 5:2 in eine kurze Pause. Das war extrem cool gespielt.

07.22 Uhr (Curling, Herren): Beim Curling wird es nach dem vierten End spannend: Die Schweden verkürzen im Topspiel auf 2:4 gegen die Schweiz, zwischen den USA und Kanada steht es 3:3-Unentschieden, zwischen Dänemark und Großbritannien 2:2-Unentschieden und Italien kommt durch das 3:4 noch näher an Südkorea heran.

07.14 Uhr (Eishockey, Damen): Große Erleichterung bei den US-Amerikanerinnen. Sie haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt und schlagen die Finninnen mit 5:0. Entscheidend war der frühe, erste Treffer, der das Spiel früh in Richtung der USA kippen ließ. Die Strategie der Finninnen lange das 0:0 zu halten, war damit schnell passé. Danach konnten die Finninnen keine Chance nutzen, auch wenn es im Vergleich nicht so viele gab, wie für die USA, die ihre Chancen sehr schön ausspielten und wunderbare Tore zeigten. Somit stehen die USA verdientermaßen im Olympischen Finale und spielen zum dritten Mal in Folge um die Gold-Medaille. Gigi Marvin (3.), Dani Cameranesi (19./41.), Jocelyne Lamoureux-Davidson (34.) und Hilary Knight (34.) erzielten vor 5173 Zuschauern im Gangneung Hockey Centre die Tore. Heute Nachmittag (13.10 Uhr) wird der Final-Gegner zwischen den Olympischen Athleten aus Russland und Kanada ausgespielt.

07.07 Uhr (Eishockey, Damen): Große Chance für die Finninnen nun doch noch den Ehrentreffer zu erzielen. Aber die amerikanische Torhüterin hält glänzend.

07.01 Uhr (Eishockey, Herren): Die USA geben sich hier keine Blöße und dominieren die Partie weiterhin. Sie sind dem 6:0 näher, als die Finninnen dem Ehrentreffer.

06.56 Uhr (Curling, Herren): Im dritten End ein weiterer Steal für Schweizer, die damit auf ein deutliches 4:0 gegen die bislang ungeschlagenen Schweden erhöhen.

06.51 Uhr (Eishockey, Damen): Im dritten Abschnitt machen die US-Amerikanerinnen da weiter, wo sie aufgehört haben und erhöhen gleich auf 5:0 gegen Finnland. Wunderbar kombinierter Treffer.

06.48 Uhr (Curling, Herren): Im zweiten End kann die Schweiz die Führung gegen die Schweden auf 3:0 ausbauen, die Kanadier drehen das Spiel und führen nun gegen die USA mit 2:1, Italien verkürzt auf 1:3 gegen Südkorea und Großbritannien kann gegen Dänemark auf 1:1 ausgleichen.

06.45 Uhr (News): Skistar Lindsey Vonn ist bei Olympia 2018 scharfer Kritik aus ihrem Heimatland ausgesetzt. Jetzt wehrte sich die Speed-Queen gegen die Anfeindungen. "Meine Familie ist hier, sie lieben mich, aber natürlich gibt es auch Leute, die mich hassen und hoffen, dass ich eine Klippe runterfahre und sterbe. Aber das werde ich nicht tun", sagte Vonn am Montag.

06.37 Uhr (Curling, Herren): Nach dem ersten End führen die Schweizer mit 2:0 gegen die Schweden. Südkorea kann gegen Italien mit 3:0 in Führung gehen, die USA liegen mit 1:0 gegen Kanada vorn und Großbritannien liegt mit 0:1 gegen Dänemark zurück.

06.33 Uhr (Eishockey, Damen): Der zweite Abschnitt ist beendet. Die US-Amerikanerinnen führen souverän mit 4:0.

Das könnte es fast schon gewesen sein. Knight legt den vierten Treffer für @TeamUSA nach. #PyeongChang2018 #USAvsFIN pic.twitter.com/iKiRf4Bxa7 — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 19. Februar 2018

06.21 Uhr (Eishockey, Damen): Und gleich der nächste Treffer. Die USA noch in einfacher Überzahl. Hilary Knight wird schön angespielt und schiebt zur Vorentscheidung ein.

06.18 Uhr (Eishockey, Damen): 5gg3-Überzahl für die USA was können die Amerikanerinnen daraus machen? Ja tun sie! Finnland hält dem Druck lange Stand, aber am Ende werden sie einfach ausgespielt. 3:0 für die USA.

06.10 Uhr (Curling, Herren): Weiter geht es jetzt auch beim Curling. Jetzt sind die Männer an der Reihe, um die vier Halbfinalisten auszuspielen. Unter anderem treffen die ungeschlagenen Schweden auf die Tabellenzweiten aus der Schweiz.

06.08 Uhr (Eishockey, Damen): Die US-Amerikanerinnen ziehen weiterhin ihr dominantes Spiel durch. Die finnischen Spielerinnen dürfen sich bei ihrer Torfrau bedanken, dass sie hier nicht deutlicher zurückliegen.

06.00 Uhr (Eishockey, Damen): Weiter geht‘s im ersten Halbfinale. Können die Finninnen jetzt etwas mehr dagegen halten oder dreht die USA jetzt erst so richtig auf?

05:49 Uhr (Eishockey, Damen): Pause im Gangneung Hockey Center. Bisher keine Überraschungen im ersten Halbfinale des olympischen Turniers. Die USA führt verdient mit 2:0.

05.44 Uhr (Eishockey, Damen): Das lag in der Luft. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels legt die USA nach. Erneut resultiert der Treffer aus einem individuellen Fehler der Finninnen. Cameransi fängt im gegnerischen Drittel einen Pass ab und erhöht per Schlagschuss auf 2:0.

05.33 Uhr (Eishockey, Damen): Verletzungspause: Keine schöne Szene hier auf dem Eis. Savolainen kriegt einen harten Check ab, bei dem sie sich auch das Knie verdreht und unsanft mit dem Gesicht voraus in die Bande kracht. Schmerzverzerrt bleibt die Finnin am Boden liegen und wird kurz darauf vom Feld geführt. Die Schiedsrichterinnen unterstellen bei dem Check der Amerikanerin keine Absicht und so gibt es keine Strafe.

05.30 Uhr (Eistanz): Drei Paare kommen noch aufs Eis, um ihr Kurzprogramm der Jury vorzutanzen, dann ist der Wettbewerb vorbei. Das deutsche Paar Lorenz/Polizoakis belegt kurz vor Ende Platz 14. Ihr Kurzprogramm gibt es hier im Video.

05.25 Uhr (Eishockey, Damen): Die US-Amerikanerinnen dominieren dieses Spiel, konnten aber trotz Überzahlspiel noch keinen weiteren Treffer nachlegen. Finnland verteidigt aufopferungsvoll.

05.14 Uhr: (Eishockey, Damen): Der Favorit führt. Was für ein Bock von Finnland. Unbedrängt verschenken die Finninnen hinter dem eigenen Tor den Puck und können dann nur noch zuschauen wie die Amerikanerinnen über zwei schnelle Pässe frei vor dem Tor einschieben können. 1:0 für die USA.

05.10 Uhr (Eishockey, Damen): Los geht‘s. Das amerikanische Team gewinnt das Anfangs-Bully und das erste Halbfinale im olympischen Turnier läuft.

05.07 Uhr (Eishockey, Damen): Endlich geht es auch sportlich weiter. Der erste Halbfinal-Teilnehmer im Eishockey-Turnier der Damen wird gesucht. Hat das finnische Team eine Chance gegen die Favoritinnen aus den USA?

Russischer Curling-Trainer weist Doping-Vorwürfe zurück - Cakmakli steht im Finale

04:54 Uhr (News): Neben dem IOC hat sich auch der russische Curling-Trainer zu den Doping-Vorwürfen gegen seinen Athleten geäußert. Dieser hält die Vorwürfe für unbegründet und weißt sie zurück.

04.52 Uhr (Snowboard, Big Air): Autsch. Nicht allen Athletinnen war bei der Big Air-Qualifikation eine sanfte Landung vergönnt. Die eine oder andere schlug auch hart auf dem Hosenboden auf. Ernsthaft verletzt hat sich aber glücklicher Weise keiner.

04.30 Uhr (Abfahrt, Training): Stephanie Venier aus Österreich ist die schnellste im zweiten Abfahrts-Training. Die 24-Jährige hatte im Ziel acht Sekunden Vorsprung auf Sofia Goggia aus Italien. Auf Platz drei landete die US-Amerikanerin Lindsey Vonn.

Für die beiden deutschen Athletinnen war das Training eher bedingt erfolgreich. Viktoria Rebensburg landete auf Platz 20 und Kira Weidle belegte am Ende den 28. Rang.

04.10 Uhr (News): Dürfen die russischen Athleten bei der Abschlussfeier unter eigener Flagge einlaufen? Spätestens seit den jüngsten Doping-Vorwürfen gegen den russischen Curler Alexander Kruschelnizki steht diese Frage wieder groß im Raum. Jetzt hat sich das IOC zu den Vorwürfen geäußert.

04.01 Uhr (Snowboard, Big Air): Auch der Snowboard-Wettkampf von der großen Schanze ist vorbei. Wie zu erwarten war, konnte keine Athletin die nahezu perfekte Punktzahl von Anna Gasser aus Österreich übertreffen und so steht die 26-Jährige auf Platz. Dahinter lauert ein japanisches Duo. Yuka Fujimori und Reira Iwabuchi erhielten beide Wertungen über 92 Punkte. Das Finale im Big Air gibt es dann am Freitag.

03.58 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Soeben ging der zweite Qualifikationsdurchgang zu Ende. Die Kanadierin Cassie Sharpe grüßt, wie nachdem ersten Durchgang, von der Spitze, dicht gefolgt von Marie Martinod aus Frankreich und Brita Sigourney aus den USA. Sabrina Cakmakli, die ja den zweiten Lauf abbrechen musste, steht auf einem soliden Platz sieben und kann morgen im Finale Vollgas geben.

03.51 Uhr (Curling): Die Überraschung ist perfekt und die Koreanerinnen lassen sich von ihrem Publikum gebührend feiern. Damit hätte heute wohl niemand gerechnet, dass das Team aus Südkorea die bisher makellosen Schweden bezwingen können. Im zehnten End wurde es noch einmal richtig eng, als Schweden auf 6:7 verkürzte. Zu einem Sieg reichte es bei den Skandinavierinnen aber heute einfach nicht. Somit belegen Schweden und Südkorea gemeinsam den ersten Platz in der Tabelle.

Im letzten verbliebenen Spiel konnten sich die US-Amerikanerinnen gegen das Team aus Dänemark mit 7:6 durchsetzen.

03.48 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Und jetzt herrscht Gewissheit. Sabrina Cakmakli aus Garmisch-Partenkirchen erreicht das Finale der Ski-Halfpipe. Ein solider erster Lauf reichte für die 23-Jährige aus und so konnte sie sich im zweiten Versuch sogar einen Fehler erlauben. Eine tolle Leistung für Cakmakli und das deutsche Freestyle-Team.

03.36 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Zweiter Lauf von Cakmakli. Die Garmischerin fährt hochmotiviert rückwärts in die Pipe ein und will ein Feuerwerk abbrennen. Nach einem souveränen ersten Sprung patzt Cakmakli jedoch beim zweiten Trick, gerät bei der Landung in Rücklage und muss abschwingen. Die Geschwindigkeit ist weg und damit auch der Lauf vorbei. Die einzige deutsche Athletin steht also weiterhin auf Platz sieben. Das sollte reichen für das Finale.

03.33 Uhr (Curling): Südkorea hat die Überraschung vor Augen. 7:3 steht es nach dem achten End gegen Schweden. Können die Skandinavierinnen das noch aufholen? Im Parallelspiel demontierte die Schweiz die Olympischen Athleten aus Russland mit 11:2.

03.28 Uhr (Abfahrt, Training): Enttäuschende Leistung von Viktoria Rebensburg. Die Deutsche Medaillenhoffnung kommt beim Abfahrts-Training mit über zwei Sekunden Rückstand ins Ziel und steht auf dem 14. Platz. Kein gutes Gefühl, so kurz vor dem Wettkampf. Aktuell Führende ist die Österreicherin Stephanie Venier vor Sofia Goggia und Mitfavoritin Linsey Vonn.

03.23 (Snowboard, Big Air): Was für ein Sprung! Anna Gasser zeigt, warum sie hier als Titelfavoritin gehandelt wird. Ein fast perfekter Sprung der Österreicherin, der sich auch in der Wertung wiederspiegelt. 98.00 Punkte und der erste Platz.

03.11 (Eistanz): Das deutsche Paar steht mittlerweile auf Platz drei und kann so nicht mehr aus den ersten 20 herausgedrängt werden. Somit haben Lorenz und Polizoakis den Einzug in die Kür geschafft. Eine tolle Leistung.

03.09 Uhr (Curling): Der Blick auf die Curling-Bahn. Südkorea steht vor dem großen Coup. Die Gastgeberinnen führen im achten End mit 5:3 gegen die noch ungeschlagenen Schweden. Die bisher schwächelnden Kanadierinnen zeigen derweil ein Lebenszeichen. Nach einem deutlichen 8:3 im siebten End, gaben ihre Gegnerinnen aus Japan auf.

Olympia 2018: Freestylerin Cakmakli auf dem Weg ins Finale - Deutsches Eistanzpaar belegt dritten Rang

02.59 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Und auch in der Halfpipe ist der erste Durchgang Geschichte. Titelfavoritin Cassie Sharpe aus Kanada führt das Tableau souverän an. Die deutsche Hoffnung Sabrina Cakmakli steht auf einem starken sechsten Platz und will im zweiten Durchgang nochmal einen drauf setzen, sagt zumindest ihr Trainer.

02.56 Uhr (Snowboard, Big Air): Der erste Durchgang der Qualifikation ist zu Ende und an der Spitze hat sich nichts mehr geändert. Kanada führt vor Österreich. Blouin vor Gasser. Auf Platz drei steht die US-Amerikanerin Julia Marino.

I came to win, to fight, to conquer, to thrive. To fly. To fly. #WinterOlympics pic.twitter.com/aUflICGDDw — NBC Olympics (@NBCOlympics) 19. Februar 2018

02.52 Uhr (Eistanz): Führungswechsel beim Eistanz. Das Paar der olympischen Athleten aus Russland Tiffani Zagorski und Jonathan Guerreiro pulverisieren die Punkte-Marke des deutschen Duos und übernehmen die Führung. 66.47 Punkte erhielt das Paar, mehr als sechs Punkte mehr als die deutschen Athleten.

02.44 Uhr (Snowboard, Big Air): Jetzt kommen hier auch die hohen Wertungen rein. Die Österreicherin Anna Gasser katapultiert sich mit 88.25 Punkten an die Spitze, nur um kurz darauf von Laurie Blouin wieder verdrängt zu werde. Die Kanadierin zeigte den besten Sprung des Tages und erhält mit 90.25 Punkten die erste Bewertung im 90er-Bereich.

02.38 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Jetzt kommt Sabrina Cakmakli. Die deutsche zeigt eine souveräne Leistung und holt sich extra Punkte, indem sie ihren ersten Trick gleich einmal rückwärts anfährt, verzichtet jedoch im weiteren Verlauf auf ihren besten Trick, den sogenannten Flair. Das zeigt sich auch in der Bewertung der Jury: 81.80 Punkte und Platz sechs. Cakmakli kann definitiv mehr, aber auch die jetzige Ausgangslage könnte für die besten zwölf reichen.

02.33 Uhr (Curling, Frauen): Ein Blick auf das Topspiel im Curling. Die Korreanerinnen spielen hier ganz starke Steine und haben zum sechsten End die Führung übernommen. 3:2 steht es im Spiel gegen Schweden. Gibt es hier heute vielleicht eine Überraschung?

02.26 Uhr (Snowboard, Big Air): Wie sieht‘s auf der großen Schanze aus? Die gute Nachricht zuerst: Alle Athletinnen sind mehr oder weniger sicher unten an gekommen. Einen kleineren Sturz gab es von der Britin Aimee Fulller, die jedoch sofort wieder auf den Beinen war. Die Jury bisher am meisten beeindruckt hat die US-Amerikanerin Julia Marino. 83.75 Punkte reichten ihr zum ersten Platz - da ist noch Luft nach oben.

02.25 Uhr (Eistanz): Ein kurzer Blick in das Eisstadion zum Eistanz. Mit Startnummer drei ging soeben das deutsche Paar an den Start und zeigte eine gute Leistung. Die Jury bewertete den Tanz mit 59.99 Punkten. Lorenz und Polizoakis belegen damit momentan den ersten Platz.

02.19 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Doch jetzt kommt die Topfavoritin auf Gold. Cassie Sharpe aus Kanada. Die 25-Jährige zeigt einen bockstarken Lauf und gleich zweimal den 900 - die zweieinhalbfache Drehung - und schiebt sich an den beiden Amerikanerinnen vorbei auf Platz eins. Die Wertung lautete 93.00.

02.15 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Kurzer Zwischenstand. Aktuelle Führende ist die US-Amerikanerin Brita Sigourney, die mit starken 90.60 Punkten vor ihrer Landsfrau Annalisa Drews steht.

02.09 Uhr (Snowboard, Big Air): Hier stürzen sich die Teilnehmerinnen beim Big Air hinunter - definitiv nichts für Angsthasen. Die Schanze steht übrigens genau der Skisprunganlage gegenüber.

This is the snowboard big air ramp at the #WinterOlympics. pic.twitter.com/mdHHzedV4g — NBC Olympics (@NBCOlympics) 19. Februar 2018

02.04 Uhr (Ski-Freestyle, Snowboard): Bitte anschnallen es geht los!. Neben den Curling-Partien starten jetzt auch die Wettkämpfe in den Fun-Sportarten. Die Snowboarderinen messen sich auf der Big Air-Schanze und die Ski-Freestylerinnen kommen in der Halfpipe zusammen. In beiden Wettkämpfen haben die Teilnehmerinnen zwei Versuche Zeit um sich für das Finale zu qualifizieren. Die besten zwölf kommen weiter.

Mit Startnummer 16 in der Halfpipe geht dann mit Sabrina Cakmakli die einzige Deutsche an den Start. Bei den Snowboarderinnen sucht man eine deutsche Starterin vergeblich. Mit Anna Gasser zählt dort aber eine Österreicherin zu den Favoriten.

01.58 Uhr (News): Einen Überblick über die Medaillen-Chancen der deutschen Athleten am heutigen Tag haben wir hier für Sie zusammengefasst. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Bobpiloten und das Team der deutschen Skispringer.

01.54 Uhr (Curling, Frauen): Nachdem den Koreanerinnen der Ausgleich im zweiten End gelungen war, endete der dritte Durchgang ohne Punkte. Mit einem Spielstand von 1:1 geht es damit in End Nummer vier. Zeit also um auch einen Blick auf die anderen Eisbahnen zu werfen.

Team USA führt mit 2:1 gegen Dänemark, die Schweizerinnen konnten im dritten End starke drei Punkte einfahren und liegen so mit 3:1 gegen die Olympischen Athleten aus Russland vorne und bei den eigentlichen Titelfavoritinnen aus Kanada steht es 1:1.

01.25 Uhr (Ski-Freestyle, Halfpipe): Gute Nachrichten aus der Pipe. Nach dem starken Wind und dem damit verbundenen Sturzfestival im Snowboard-Slopestyle-Finale, sehen die Wetter-Bedingungen für den heutigen Wettkampf wieder blendend aus. Einem fairen und hoffentlich verletzungsfreien Wettkampf steht also nichts im Weg. In einer knappen halben Stunde starten die Athletinnen in die „Röhre“.

01.27 Uhr (Curling, News): Curling war am Sonntag auch eines er Themen des Tages, jedoch leider aus sehr unschönen Gründen. Der olympische Athlet aus Russland Alexander Kruschelnizki, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Bronze im Mixed-Team gewonnen hat, wurde wohl positiv auf das Mittel Meldonium getestet. Alles weitere zu diesem Vorfall lesen Sie hier.

01.19 Uhr (Curling, Frauen): Mit einem Sieg in der heutigen Begegnung könnten die Schwedinnen ihren Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Die vier besten Teams, unter denen momentan auch die Koreanerinnen - auf Rang drei - sind, ziehen in die Endrunde ein.

Im ersten End gelingt es dem schwedischen Team schon früh einen Stein tief im Haus zu platzieren und mit weiteren Steinen eine Blockade zu errichten, damit der vermeintliche Sieger-Stein für ihre Gegner nicht zu erreichen ist. Die Strategie geht auf und die Skandinavierinnen entscheiden das erste End für sich. Neuer Spielstand 1:0.

01.09 Uhr (Curling, Frauen): Die Wettkämpfe laufen und den Anfang macht schon fast traditionell Curling. Alle Augen schauen heute auf das Topspiel im Gengneung Curling Center. Gruppenerster Schweden trifft auf die Lokalmatadorinnen aus Südkorea. Können die Schweden ihre Erfolge fortsetzen oder trägt das heimische Publikum ihre Athletinnen zum Sieg?

00.54 Uhr (Abfahrt, Damen): Kein Wettkampf aber ein guter Gradmesser steht um 3.00 Uhr an, wenn die Speed-Fahrerinnen des alpinen Skizirkus sich im Training die olympische Abfahrtsstrecke runterstürzen. Neben den deutschen Teilnehmerinnen Viktoria Rebensburg und Kira Weidle, hat auch Speed-Queen und Titel-Favoritin Lindsey Vonn eine weitere Möglichkeit mit der Strecke warm zu werden.

00.30 Uhr (Eishockey, Frauen): Zum Abschluss der heutigen olympischen Nacht geht es dann noch in das Gangneung Hockey Center, wo das Halbfinale der Frauen ansteht. Dort trifft die US-amerikanische Auswahl auf das Team aus Finnland. Actionreich geht es also dem Morgen entgegen, an dem es dann auch für die deutschen Athleten wieder um Medaillen geht. Welche Entscheidungen am Montag anstehen, können Sie hier nachlesen.

00.01 Uhr (Eistanz): Deutsche Beteiligung gibt es dann wieder beim Kurzprogramm im Eistanz. In der Gangneung Ice Arena wollen Kavita Lorenz und ihr Partner Joti Polizoakis ihre Höchstleistung abrufen, um von den Kampfrichtern eine möglichst hohe Punktewertung zu erhalten. Der Wettkampf beginnt ebenfalls um 2.00 Uhr.

23.45 Uhr (Snowboard, Damen): Eine waschechte Premiere erwartet die interessierten Zuschauer und Mitleser ebenfalls ab 2.00 Uhr. Dann beginnt der erste Qualifikations-Durchgang im Big Air. Bei diesem Wettbewerb hat jede Athletin pro Durchgang lediglich einen Sprung, um die Jury zu überzeugen. Wie das aussieht, zeigt der Kanadier Seb Toutant, der am Mittwoch bei den Herren an den Start gehen wird, in diesem Video.

23.30 Uhr (Ski-Freestyle, Damen): Wem Curling dann doch ein bisschen zu ruhig ist, der kommt ab 2.00 Uhr beim Ski-Freestyle auf seine Kosten. Dann geht es für die Damen in die olympische Halfpipe im Phoenix Park. Die Zuschauer erwarten dort hohe Sprünge, schnelle Drehungen und coole Grabs - auch von einer Deutschen Athletin. Sabrina Cakmakli vom SC Partenkirchen geht in der „Röhre“ auf Punktejagd. Wenn sie da einen so coolen Eindruck macht, wie auf ihrem Instagram-Profil, dann kann ja eigentlich nichts schiefgehen.

23.06 Uhr (Curling, News): Bevor es heute für die deutschen Skispringer und Bobpiloten um Gold, Silber und Bronze geht, startet der olympische Wettkampftag gewohnt ruhig - mit Curling. Ab 1.05 Uhr kämpfen die Damen im Gangneung Curling Center um Punkte für die Qualifikation zur K.o.-Runde. Überflieger Schweden trifft auf Gastgeber Südkorea, während die bisher enttäuschenden Kanadierinnen gegen Japan aufs Eis müssen. Darüber hinaus trifft die USA auf Dänemark und Olympischen Athleten aus Russland auf die Schweiz.

+++ (Olympia-Tickets): Der Ticketverkauf in Pyeongchang hat die Millionenmarke geknackt. Am Sonntag waren 1,06 Millionen Eintrittskarten verkauft. Insgesamt bieten die Veranstalter 1,18 Millionen ­Tickets an. Dennoch zeigten sich die Organisatoren mit der Auslastung der Arenen weiter nicht zufrieden. Viele Plätze blieben bisher leer. „Wir sind überrascht, dass so viele Plätze nicht besetzt werden“, sagte OK-Sprecher Sung Baik You. „Vielleicht müssen wir mehr Tickets verkaufen, als wir Plätze haben.“

Olympia 2018 im Live-Ticker: Walther trotz Sturz auf Gold-Kurs

+++ (Bob, Herren): Ein heftiger Sturz bei 140 Sachen und trotzdem die Chance auf Sensations-Gold in Pyeongchang – Nico Walther sprang völlig aufgekratzt aus seinem gekippten Schlitten und riss die Arme in die Höhe. Ausgerechnet der deutsche Underdog führt zur Halbzeit des dramatischen Zweierbob-Wettkampfs und greift heute nach dem Olympiasieg.

„Ich wollte ein bisschen abkürzen, leider habe ich es übertrieben“, sagte Walther grinsend über seinen Sturz in der Zielkurve: „Ich hoffe, meiner Oma am Fernseher geht’s gut. Uns geht es bestens.“

Vier Jahre nach dem Olympia-Debakel von Sotschi im kleinen und im großen Schlitten ist für die deutschen Bobs im Alpensia Sliding Centre heute (ab 12.15 Uhr deutscher Zeit) alles möglich, sogar mehr als nur eine Medaille.

Walther liegt mit seinem Anschieber Christian Poser mit einer Zehntelsekunde vor Gesamtweltcupsieger Justin Kripps aus Kanada, weitere 0,09 Sekunden zurück folgt Johannes Lochner mit Christopher Weber. Enttäuschend liefen die ersten beiden Durchgänge zwar für den Favoriten, für Serien-Weltmeister Francesco Friedrich – und dennoch liegt auch der Sachse mit Thorsten Margis als Fünfter mit knapp drei Zehnteln Rückstand noch in Schlagdistanz. „Ich muss über Nacht die Fehler ausmerzen“, sagte Friedrich, der nach dem zweiten Lauf ein wenig ratlos neben seinem Bob stand: „Das Abschlusstraining sah noch ganz anders aus…“

+++ (Entscheidungen, Montag):

Die deutsche Skisprung-Mannschaft, die Zweierbob-Piloten und Eisschnellläufer Nico Ihle haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gute Aussichten auf Medaillen. Nachdem Andreas Wellinger bereits Gold von der Normalschanze und Silber von der Großschanze gewann, könnte es am Montag mit der Mannschaft nun bereits die dritte Medaille für den 22-Jährigen in Südkorea geben.

Nach den ersten beiden von vier Läufen führt Nico Walther im Zweierbob mit Anschieber Christian Poser das Klassement an. Medaillenchancen haben auch Johannes Lochner mit Christopher Weber als Dritter und Weltmeister Francesco Friedrich mit Thorsten Margis auf Rang fünf.

Vizeweltmeister Ihle hofft nach bisher enttäuschenden Resultaten für die deutschen Eisschnellläufer auf seine erste Olympia-Medaille. Der 32-Jährige aus Chemnitz startet über 500 Meter.

Olympia 2018 im Live-Ticker: Letzte Medaillenchance für Claudia Pechstein

+++ (Eisschnelllauf, Damen): Letzte kleine Medaillenchance für Claudia Pechstein: In der Teamverfolgung mit ­Gabriele Hirschbichler und ­Roxanne Dufter tritt sie heute (12 Uhr MEZ) wieder an, das Training am Sonntag durfte sie in Absprache mit Trainer Jan van Veen auslassen. ­„Alles ganz locker“, sagte van Veen. Heute ist es mit der Lockerheit vorerst wieder vorbei. Im ersten K.o.-Runden-Duell steht Pechstein unter Druck. Nur ein Platz unter den besten Vier erhält die Chance auf die zehnte Olympiamedaille. Im Massenstart ist sie trotz eines Weltcupsiegs nur Außenseiterin.

+++ (Eisschnellauf, Damen): Die Niederländerin Anice Das ist seit Sonntag die erste in Indien geborene Eisschnellläuferin, die an Winterspielen teilnimmt. Die Oranje-Fans haben sie schon seit ihrem 500-Meter-Sieg bei der Olympia-Qualifikation in Heerenveen ins Herz geschlossen, daran änderte auch ein 19. Platz bei der Olympia-Premiere nichts. Die heute 32-Jährige war im Alter von acht Monaten gemeinsam mit Zwillingsschwester Savida von einem niederländischen Ehepaar adoptiert worden. In Indien war sie noch nie, doch das soll sich ändern: „Jetzt ist es an der Zeit, uns auf Spurensuche zu begeben.“

+ Die Niederländerin Anice Das ist seit Sonntag die erste in Indien geborene Eisschnellläuferin, die an Winterspielen teilnimmt. © AFP

Ski-Alpin: Deutschland droht bei Olympia 2018 die Nullnummer

+++ (Langlauf, Damen und Herren): Die Männer-Staffel trotz ­großen Kampfs weit von der Weltspitze entfernt, die Frauen an einem rabenschwarzen Tag von Frontfrau Stefanie Böhler abgeschlagen: Die deutschen Skilangläufer haben ihre vermeintlich ­größten Chancen auf eine olympische Medaille mit zwei sechsten Plätzen klar verpasst. Erstmals seit 1998 drohen Winterspiele ohne Medaille. „Die Jungs haben ihre Arbeit gemacht, das war ordentlich. Bei den Frauen müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Jahren wieder nach vorne kommen“, sagte Langlauf-Chef Andreas Schlütter.

+++ (Curling, Herren): Der Olympia-Curler Alexander Kruschelnizki soll einem russischen Medienbericht zufolge unter Dopingverdacht stehen. Wie Sport Express meldete, seien in der A-Probe des russischen Bronzemedaillen-Gewinners im Mixed-Wettbewerb Spuren der verbotenen Substanz Meldonium gefunden worden. „Ich weiß von nichts“, so Kruschelnizki. Auch sein Trainer versicherte, er habe keine Informationen über angeblich auffällige Test-Ergebnisse. Die B-Probe von Kruschelnizki soll am Montag geöffnet werden. Meldonium war zumindest bis 2014 besonders in Russland häufig unter den für Doping genutzten Mitteln. Die WADA hatte hohen Missbrauch der Substanz in verschiedenen Sportarten festgestellt und den Wirkstoff auf die seit 1. Januar 2016 gültige Liste der verbotenen Substanzen gesetzt. Maria Scharapowa war des Meldonium-Dopings überführt und dafür gesperrt worden.