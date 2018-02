Olympia-Ticker: Dreßen in Führung - gelingt gleich die große Überraschung?

Erste Medaillen an Tag vier vergeben

+ © dpa Thomas Dreßen legte eine bockstarke Abfahrt in der alpinen Kombination hin. © dpa

Die ersten Medaillen sind an diesem Dienstag bereits vergeben, jetzt steht die alpine Kombination bei Olympia 2018 an. Später folgen noch die Rodlerinnen.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Pyeongchang beträgt acht Stunden.

Laura Dahlmeier holte auch in der Verfolgung Gold. Zum zweiten Mal wird die Deutsche am Dienstag oben auf dem Podest stehen.

Wer holt Gold, Silber, Bronze? Alle Entscheidungen und Ergebnisse vom Dienstag gibt es hier im Überblick.

Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden. 7 Uhr MEZ bedeutet also 15 Uhr Ortszeit.



Alle Infos und Ereignisse vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Live-Ticker vom Montag nochmals nachlesen.

Ski-Alpin-Star Thomas Dreßen kämpft im Moment um eine Medaille in der Kombination. Nach dem ersten Lauf liegt er in Führung.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

7.20 Uhr: (Ski Alpin, Kombination der Herren):

7.20 Uhr: (Ski Alpin, Kombination der Herren): Hirscher wird seiner Favoritenrolle gerecht. Trotz starkem Wind deklassiert er die Zeit des Franzosen Muffat-Jeandet. Der Österreicher liegt nun mit 1,02 Sekunden Vorsprung an der Spitze. Noch elf Läufer. Was macht jetzt gleich Alexis Pinterault?

Pinterault gegen Hirscher war das große Duell - aber der Franzose kommt nicht an Hirscher ran, bleibt 0,23 Sekunden zurück. Aber er konnte nach Fehlern zu Beginn noch etwas Zeit gut machen. Das zeigt: Es war keine Überfahrt von Hirscher und dürfte den restlichen neun Startern Hoffnungen machen.

7.22 Uhr (Eiskunstlauf): Die Medaillen-Kandidaten Aljona Savchenko und Bruno Massot gehen nach einem gelungenen Abschlusstraining mit Optimismus in den olympischen Paarlauf-Wettbewerb am Mittwoch (10.00 Uhr MEZ) in Pyeongchang. „Ich bin recht zufrieden mit dem Training, alles hat geklappt“, sagte Trainer Alexander König am Dienstag in der Gangneung Eisarena. Die Erkältung der 34 Jahre alten Savchenko habe sich deutlich gebessert.

7.21 Uhr: (Halfpipe): Snowboarder Johannes Höpfl hat den Einzug in das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang deutlich verpasst. Der 22-Jährige aus Passau belegte in der Qualifikation am Dienstag mit 59,50 Punkten Platz 23. Für den Einzug in den Endkampf der besten Zwölf in der Nacht zum Mittwoch (02.30 Uhr) hätte der einzige deutsche Teilnehmer 17,50 Punkte mehr gebraucht.

Bester Snowboarder in den beiden Qualifikationsläufen war der zweimalige Olympiasieger Shaun White.

7.20 Uhr: (Ski Alpin, Kombination der Herren): Als erster nach dem ersten Lauf, ist Thomas Dreßen als letzter des zweiten Durchgangs an der Reihe. Wir müssen uns also noch gedulden. Der Zwischenstand nach den ersten zehn Läufern des zweiten Laufs: Muffat-Jeandet, vor Schwarz, vor Ligety.

Maria Höfl-Riesch analysiert im ARD-Studio: „Ein sehr schwerer Kurs für eine Kombination.“ Bestimmt kein Vorteil für Speedfahrer Dreßen. Aber mal sehen. Gleich kommen die besten 20.

Olympia 2018: Jetzt zählt‘s für Ski-Star Dreßen

7.15 Uhr: (Biathlon): Zwischendrin neues vom Biathlon: Neben Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) starten im olympischen Einzel über 15 km am Mittwoch (12.05 Uhr MEZ) die Biathletinnen Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (Haag) sowie Maren Hammerschmidt (Winterberg). Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Preuß und Hammerschmidt kommen damit bei den Winterspielen in Pyeongchang zu ihren ersten Einsätzen.

7.09 Uhr: (Ski Alpin, Kombination der Herren): Der Kombinationsslalom läuft. Justin Murisier eröffnet den Kampf um die Medaillen. Der Schweizer scheitert aber recht schnell nach einem Fahrfehler. Der Franzose Muffat-Jeandet setzt die erste Richtzeit. Favorit dürfte der Österreicher Marcel Hirscher bleiben.

6.43 Uhr: (Ski Alpin, Kombination der Herren): Schnappt sich Thomas Dreßen gleich die Medaille? Wir haben für Sie ein von merkur.de*-Portrait des Mannes aus Bayern (Mittenwald), der seinen Vater früh auf dramatisch Weise verlor.

6.21 Uhr (Eishockey der Herren): Seinen College-Abschluss hat Jordan Greenway noch nicht in der Tasche, aber er schreibt schon Geschichte. Der 20-Jährige ist der erste Afroamerikaner im Eishockey-Team der USA bei Olympischen Spielen. "Ich habe als Kind davon geträumt, aber ich habe nicht geglaubt, dass es passiert, bevor ich die Uni abschließe", sagte der Stürmer, der am Mittwoch (13.10 MEZ) gegen Slowenien ins Turnier von Pyeongchang startet. Dass der Psychologiestudent unbedingt seinen Abschluss machen wollte, kommt ihm jetzt zu Gute. Denn Greenway war bereits im vergangenen Jahr beim NHL-Draft von Minnesota Wild gezogen worden. Er entschied sich aber noch gegen Profi-Eishockey und für die Universität. Weil die NHL auf ihre Teilnahme an den Winterspielen in Südkorea verzichtete, kamen unter anderem die besten Collegespieler zum Zug.

5.56 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Vormerken! In rund einer Stunde steht der zweite Lauf der alpinen Kombination an. Um 7.00 Uhr deutscher Zeit geht es nach der Abfahrt dann im Slalom den Hang hinunter. Wo wird Thomas Dreßen landen, der derzeit führt?

5.39 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Herren): Im Phoenix Snow Park sind jetzt die Männer in der Halfpipe dran, es geht um die Qualifikation für das Finale. Die deutschen Farben hält der Sportsoldat Johannes Höpfl (22) aus Passau hoch.

5.30 Uhr (Biathlon, 15 km der Damen):

Neben Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier starten im olympischen Einzel über 15 km am Mittwoch (12.05 Uhr MEZ) die Biathletinnen Franziska Hildebrand, Franziska Preuß sowie Maren Hammerschmidt. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Preuß und Hammerschmidt kommen damit bei den Winterspielen in Pyeongchang zu ihren ersten Einsätzen. Neben Vanessa Hinz, die im Sprint Fünfte wurde, erhält auch die Verfolgungs-Sechste Denise Herrmann eine Pause.

Der DSV beendete mit der Nominierung auch letzte Zweifel an der körperlichen Verfassung Dahlmeiers. Die hatte am Montag nach ihrem historischen Sieg in der Verfolgung wegen eines Schwächeanfalls einen Fernsehauftritt abgesagt, für kurze Zeit bestand die Befürchtung, sie könne das längste und kräftezehrendste Rennen im Biathlon nicht bestreiten.

Olympia 2018: Dreßen führt nach Abfahrt bei alpiner Kombination

5.27 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Thomas Dreßen hat zu Beginn des ersten alpinen Wettbewerbs der Olympischen Spiele in Pyeongchang seinen Anspruch auf eine Medaille in der auf Donnerstag verschobenen Spezialabfahrt unter Beweis gestellt. In der wegen starken Windes um etwa 20 Fahrsekunden verkürzten und zusätzlich entschärften Kombinationsabfahrt erzielte der 24-Jährige in 1:19,24 Minuten die Bestzeit.

Die Chancen von Dreßen auf eine Medaille in der Kombination sind allerdings eher gering, da sein Vorsprung auf starke Slalomfahrer wie Alexis Pinturault aus Frankreich (+1,04 Sekunden) und Marcel Hirscher aus Österreich (+1,32) nicht deutlich genug ist. Er selbst sieht es ähnlich, obwohl auch der Slalomlauf (Start 7.00 Uhr MEZ) ein wenig verkürzt werden soll.

"Ich versuche jetzt einfach im Slalom Gas zu geben und dann müssen wir schauen, was da rauskommt. Aber es sind schon viele Slalomfahrer, die nicht allzu weit hinten sind", sagte Dreßen. Respektabel schlug sich Linus Straßer (München) der mit 2,79 Sekunden Rückstand auf seinen Mannschaftskollegen ins Ziel kam.

Zwischenstand der alpinen Kombination (nach 63 von 65 Startern) Zeit 1. Thomas Dreßen (GER) 1:19.24 2. Aksel Lund Svindal (NOR) +0.07 3. Matthias Mayer (AUT) +0.13 4. Kjetil Jansrud (NOR) +0.27 5. Christof Innerhofer (ITA) +0.53 ... ... ... 32. Andreas Sander (GER) +2.44 36. Josef Ferstl (GER) +2.71 39. Linus Straßer (GER) +2.79

5.07 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Josef Ferstl aus Traunstein rangiert sich zunächst auf Platz 34 ein, Andreas Sander auf Platz 30. Beide werden wir im zweiten Durchgang nicht mehr sehen. Der Slalom der alpinen Kombination beginnt um 7.00 Uhr deutscher Zeit.

4.59 Uhr (News): Katharina Althaus hat ihre Silbermedaille im Skispringen gebührend gefeiert - stilecht mit Krönchen auf dem Kopf. Weil die Skispringerinnen keinen zweiten Wettkampf mehr haben, kann sie die Spiele von Pyeongchang nun genießen.

4.45 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Jetzt kommt der zweite Deutsche, Linus Straßer vom TSV 1860 München geht mit der Nummer 31 auf die Piste. Mit einer leichten Erkältung wagt sich der Slalomfahrer auf die Abfahrt und rangiert sich mit 1:22,03 zunächst auf Rang 27 ein, 2,79 Sekunden hinter Spitzenreiter Dreßen.

+ Linus Straßer auf der Abfahrtsstrecke der alpinen Kombination. © AFP

4.42 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Dreßen führt nach 30 von 65 Startern noch immer in der Abfahrt bei der alpinen Kombination. Was ist hier heute drin für den Kitzbührl-Sieger, der ja bekanntlich kein Slalomfahrer ist? Auf dem schweren Slalom-Hang können die Spezialisten sicher rund drei Sekunden herausfahren.

Olympia 2018: Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt im Training gestürzt

4.30 Uhr (Rodeln, Doppelsitzer der Herren): Wir werfen fix einen kurzen Blick in Richtung Eiskanal! Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben auch das Abschlusstraining im Olympic Sliding Centre dominiert. Die Gesamtweltcupsieger aus Thüringen fuhren am Dienstag in beiden Läufen Bestzeit. „Insgesamt wie in allen sechs Trainingsläufen haben wir uns die Bahn gut erarbeitet und uns auf die Bedingungen hier eingestellt. Wir sind gewappnet“, sagte der Suhler Benecken.

Pech hatten die Sotschi-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt, die im letzten Lauf vor dem Rennen an diesem Mittwoch in Kurve neun stürzten. „Es passiert hier schnell. Der erste Lauf war nicht schlecht, im zweiten waren wir vom Speed her auch gut unterwegs. In der 12 sind wir eine andere Linie gefahren, und in der 13 sind wir in der Einfahrt zur Kurve gekippt, das geht hier sehr schnell, jetzt sind wir wachgerüttelt“, sagte Arlt.

4.24 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Was hat Thomas Dreßen hier für eine starke Fahrt hingelegt? Alle Abfahrtsspezialisten liegen hinter ihm. Im ersten Abschnitt waren alle schneller als der Deutsche, aber dann verlieren sie alle dermaßen massiv, dass Dreßen weiterhin führt.

4.12 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Junge, Junge, Junge, die Rennläufer haben ihre Mühe und Not auf der Piste im Jeongseon Alpin-Center, fast alle müssen oft korrigieren und sind Stürzen nahe. Der Wind ist einfach nicht zu unterschätzen. Und Thomas Dreßen vom SC Mittenwald (Bayern) führt auch nach dem 14. Starter noch immer.

4.04 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): „Der Schnee hat sicher verändert, auch der Wind spielt eine Rolle“, sagte ein nicht unzufriedener Thomas Dreßen eben am Mikrofon bei Eurosport. Er führt nach zehn Startern bei der alpinen Kombination. „Ich habe meinen Teil erfüllt.“

4.00 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Ein Mitfavorit auf die Goldmedaille ist Alexis Pinturault aus Frankreich - und auch er bleibt zunächst hinter Thomas Dreßen. Mit 1:20,28 landet er hinter Dreßen aber vor Hirscher auf Rang zwei. Und Pinturault wird direkt von Aksel Lund Svindal verdrängt, der nurt 0,07 Sekunden hinter Dreßen bleibt.

3.53 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Puh, durchatmen! Der Franzose Victor Muffat-Jeandet kommt sicher im Ziel an, doch auch er hatte auf der Piste Probleme. Er landet mit 1:21,57 auf Rang drei, hat auf Dreßen 2,33 Sekunden Rückstand.

Olympia 2018: Zwei Stürze zu Beginn der alpinen Kombi

3.36 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Das Rennen geht weiter - aber der Wind weht wie verrückt auf der Piste! Ist das Risiko da nicht zu groß? Fakt ist, Ryan Cochran-Siegle ist auf der Piste - und stürzt an der selben Stelle wie Trichitschew! Beide nahmen die gleiche Kurve zu eng.

3.36 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Das Rennen ist unterbrochen, Pawel Trichitschew aus Russland ist gestürzt! An einer Bodenwelle wird er hinauskatapultiert, rammt ein Tor und fliegt fast ungebremst in ein Fangnetz - das sah böse aus! Ihm scheint es aber einigermaßen gut zu gehen, auch wenn er im Gesicht blutet.

3.35 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Damen): Snowboard-Wunderkind Chloe Kim ist ihrem Favoritenstatus gerecht geworden und hat im olympischen Halfpipe-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen. Die 17 Jahre alte US-Amerikanerin erzielte im Bokwang Snow Park den überragenden Bestwert von 98,25 Punkten in ihrem letzten von drei Läufen, schon zuvor war ihr der Olympiasieg aber nicht mehr zu nehmen gewesen. Die Silbermedaille holte sich die Chinesin Jiayu Liu mit 89,75 Punkten, Bronze ging an Ex-Weltmeisterin Arielle Gold (USA/85,75). Deutsche Snowboarderinnen hatten sich nicht für den Wettbewerb qualifiziert. Bereits in der Qualifikation hatte Kim die Konkurrenz dominiert und tritt mit ihrem Olympiasieg die Nachfolge ihrer Landsfrau Kaitlyn Farrington an, die vor vier Jahren in Sotschi triumphiert hatte.

+ Liu Jiayu, Chloe Kim und Arielle Gold (v.l.) freuen sich über ihre Medaillengewinne in der Snowboard-Halfpipe. © AFP

3.33 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Der zweite Starter ist Marcel Hirscher aus Österreich, der Slalomspezialist. Er bleibt mit 1:20,56 Minuten über eine Sekunde hinter Dreßen, doch das ist nur ein Wimpernschlag im Slalom.

3.31 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Thomas Dreßen meistert die verkürzte Abfahrtsstrecke in 1:19,24 Minuten. Seine Fahrt wirkte ruhig und sicher. Aber was ist die Zeit wert?

3.21 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Thomas Dreßen, der vor wenigen Wochen sensationell das Hahnenkammrennen gewonnen hat, wird in wenigen Minuten die Abfahrt der alpinen Kombination eröffnen. Schade nur, dass so wenige Zuschauer den Weg an die Strecke gefunden haben. Aber leere Tribünen gehören bei diesen Spielen ja leider zur Regel.

2.51 Uhr (Ski Alpin, Kombination der Herren): Der Wind in den Bergen von Pyeongchang beeinflusst weiterhin die alpinen Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen. Zwar kann die Kombination der Männer am Dienstag (3.30/7.00 Uhr MEZ) wie geplant beginnen, allerdings mit einer verkürzten Abfahrt. Gefahren wird nun vom Super-G-Start. Außerdem werden die Sprünge entschärft, es wird auf einer weniger windanfälligen Linie gefahren. Auch die Startintervalle wurden verkürzt. Starker Wind hatte zuvor bereits zur Verschiebung der Männer-Abfahrt und des Frauen-Riesenslaloms auf Donnerstag gesorgt.

2.49 Uhr (News): Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang haben ihren ersten Dopingfall. Betroffen ist ein Shorttracker, wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Dienstag bestätigte. Er ist bereits abgereist.

Olympia 2018: Erste Curling-Medaille im Mixed Double vergeben

+ Alexander Kruschelnizki (r) und Anastassija Brysgalowa vom Team “Olympischer Athleten aus Russland“ freue sich über Curling-Bronze im Mixed Double. © AFP

2.47 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Die Russische Athleten aus Russland gewinnen Bronze im erstmals ausgespielten Mixed Doubles im Curling! Am Ende bezwangen sie Norwegen im Spiel um Platz drei mit 8:4. Um Gold spielen Kanada un die Schweiz um 12.05 Uhr.

2.29 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Damen): Nach dem ersten Final-Lauf in der Halfpipe führt Chloe Kim (USA) vor Liu Jiayu (China) und Kelly Clark (USA).

2.10 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Und Norwegen ist zurück im Spiel um Bronze, die Skandinavier verkürzen nach dem fünften End auf 4:5. Das wird richtig eng!

2.00 Uhr (Snowboard, Halfpipe der Damen): Jetzt geht es auch im Phoenix Snow Park um Medaillen, denn der erste Lauf im Finale des Halfpipe-Wettbewerbs der Damen ist gestartet. Eine deutsche Athletin ist im Finale nicht dabei.

1.56 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Zwischen den Olympischen Athleten aus Russland und Norwegen steht es nach dem vierten End 5:2. Kommt Norwegen noch einmal zurück?

1.24 Uhr (News): Der Schweizer Ski Freestyler Fabian Bösch hat am Rande von Olympia 2018 in Pyeongchang zwei echte Internet-Hits gelandet. Die beiden verrückten Videos wurden bereits über 287.000 angesehen und sorgen für Mega-Lacher im Web.

1.03 Uhr (Curling, Mixed Doubles): Das erste Event der Dienstags ist das Spiel um die Bronze-Medaille im Mixed Doubles beim Curling. Es treffen Norwegen und die Olympischen Athleten aus Russland aufeinander.

Olympia 2018: Torhüter-Frage beim Eishockey wohl gefallen

0.11 Uhr (Eishockey der Herren): Deutschlands Nationalteam startet am Donnerstag wohl mit Danny aus den Birken im Tor ins olympische Turnier. Bundestrainer Marco Sturm deutete am Sonntag an, dass der Meisterkeeper des EHC Red Bull München gegenüber Timo Pielmeier (Ingolstadt) und Dennis Endras (Mannheim) die Nase vorn hat. „Danny hat gut gespielt beim 2:1 in der Schweiz“, sagte Sturm im Hinblick auf den einzigen Olympia-Test. Die Torhüterfrage gilt dieses Jahr als schwierig, da keiner der drei in der DEL diese Saison die unumstrittene Nummer eins ist. Aus den Birken hatte zudem bei seinen Einsätzen bei der Heim-WM im vergangenen Mai einige Male gepatzt.

+ Danny Aus den Birken (vorne) erhält im deutschen Eishockey-Team wohl den Vorzug vor Timo Pielmeier (hinten). © dpa

23.50 Uhr (Snowboard, Slopestyle der Damen): Sie war krank, sie stürzte und verletzte sich schwer - und dennoch ist Snowboarderin Silvia Mittermüller die Olympiasiegerin der Herzen. Der Pechvogel im deutschen Olympia-Team zeigte mit einer bemerkenswerten Aktion, was der Olympische Geist wirklich ist.

22.44 Uhr (News): Die Kollegen von BR Sport haben mal nachgesehen, wie viele Medaillen denn bayrische Athleten bisher gewonnen haben. Dank der Olympiasiege von Laura Dahlmeier (2x) sowie Andreas Wellinger und der Silbermedaille von Katharina Althaus würde Bayern im Medaillenspiegel aktuell Platz zwei hinter den Niederlanden belegen. Übrigens: Morgen fällt die Entscheidung im Damen-Rodeln mit der Miesbacherin Natalie Geisenberger.

22.05 Uhr (News): Während der nächste Wettbewerb erst in einigen Stunden startet, haben wir ein bisschen Zeit für schöne Geschichten rund um den Sport. Wie die der Eiskunstläuferin Meagan Duhamel und Hund Moo-Tae. Weil der Vierbeiner in Südkorea im Kochtopf landen sollte, adoptierte ihn die Kanadierin und rettete ihm das Leben. Hund Theo, den Duhamel bereits zuvor hatte, scheint sein neuer Mitbewohner zu gefallen.

21.29 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Olympischen Winterspiele 2018! Alle Medaillen, alle Infos, alle Wettbewerbe - bei uns verpassen sie nichts, was die Winterspiele in Pyeongchang betrifft.

Olympia 2018: Vorbericht

Zwei Medaillen am Samstag, zwei am Sonntag - deutsches Olympia-Herz, was willst du mehr? Die Antwort: Einen kompletten Satz Medaillen, den es am Montag gab.

Den Anfang machte Biathlon-Queen Laura Dahlmeier. Die Sprint-Olympiasiegerin lieferte auch in der Verfolgung eine souveräne Vorstellung ab und holte ihre zweite Goldmedaille im zweiten Wettkampf. Danach waren wieder die Biathlon-Herren dran und holten ebenfalls ihre zweite Medaille. Nach Arnd Peiffers Sieg im Sprint durfte diesmal Benedikt Doll über Bronze jubeln.

Den Medaillensatz komplett machte dann Skispringerin Katharina Althaus. Im einzigen Olympia-Wettkampf der Skisprung-Damen musste sich die 21-Jährige nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben und holte Silber. Daraufhin kündigte die Oberstdorferin eine Party bis zum Morgen an und verriet auch, was es da zu trinken geben wird: „Jetzt wird gefeiert wie in Bayern - also gescheit! Mit Bier!"

Keine Medaille holte dagegen Viktoria Rebensburg im Riesenslalom. Das hat allerdings den simplen Grund, dass der Wettbewerb aufgrund des starken Windes auf Donnerstag verschoben wurde. Dann peilt die Kreutherin ihre dritte Olympia-Medaille an.

Die deutschen Athleten grüßen auch nach dem Montag von der Spitze des Medaillenspiegels. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.

Der heutige Wettkampftag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit mit dem Herren-Halbfinale im Curling (südkoreanischer Zeit: 9.05 Uhr). Den Überblick über den gesamten Terminplan bekommen Sie hier.

Alle Entscheidungen vom vergangenen Wettkampftag können Sie in unserem Olympia-Ticker vom Montag nochmals nachlesen.

Wer wissen will, welche Wettkämpfe und Entscheidungen heute wo im TV und im Live-Stream zu sehen sind, der kann sich in diesem Artikel über die heutigen Sendetermine informieren.

sh