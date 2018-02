Live-Ticker: Holt Deutschland in der Loipe die nächsten Medaillen?

Winterspiele 2018 in Südkorea

Die Biathleten und die Nordischen Kombinierer waren bisher in Pyeongchang sehr erfolgreich. Veredeln Sie auch den Dienstag mit Medaillen? Alle Entscheidungen vom Dienstag, 20. Februar, gibt es in unserem Live-Ticker.

Der Olympia-Tag beginnt um 1.05 Uhr deutscher Zeit. Die Zeitverschiebung nach Südkorea beträgt acht Stunden.

21.14 Uhr (News, Skispringen):

Während die DSV-Adler in jedem Olympia-Wettbewerb Medaillen geholt haben, gingen Österreichs Skispringer leer aus. Skisprung-Bundestrainer Heinz Kuttin hat deshalb herbe Kritik an seinen Schützlingen geübt. „Beschämend. Ganz einfach. Michi Hayböck, Stefan Kraft, die muss ich wirklich hervorheben. Die zwei Burschen tun mir leid und Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer ..., ich verstehe das nicht“, sagte Kuttin, nachdem die ÖSV-Adler eine Medaille im Teamspringen am Montag um über 50 Meter verpasst hatten. Erstmals seit Salt Lake City 2002 blieb das Team damit ohne Edelmetall bei den Winterspielen.

Die Leistung mancher Schützlinge sei teilweise „nicht einmal Mittelmaß“ gewesen, stellte Kuttin fest. Ob er über das Saisonende hinaus Trainer bleiben darf, ist vollkommen unklar. „Ja, die Sachen werden sicherlich überlegt, aber noch einmal, jetzt müssen wir einmal die Saison fertig machen“, sagte Ernst Vettori, der Sportliche Leiter der Österreicher. Die ÖSV-Adler enttäuschten bei der Tournee bislang und verpassten bei Skiflug-WM und Olympia die Medaillen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag zehn der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Am Dienstag könnte die deutsche Medaillenjagd fortgesetzt werden. Erste Kandidaten sind die Biathleten, die ab 12:15 Uhr in der Mixed-Staffel ihren Titel aus Sotschi verteidigen wollen. Die Besetzung ist dabei bis auf Schlussläufer Simon Schempp noch nicht bekannt.

Auch in der Nordischen Kombination stehen die Chancen auf Edelmetall nicht schlecht. Nach seinem Olympiasieg von der Normalschanze zählt Eric Frenzel zu den großen Favoriten. Medaillenchancen besitzt auch Johannes Rydzek. Los geht‘s um 11:00 Uhr mit dem Springen.

Im Olympischen Eishockey-Turnier beginnen die K.O.-Spiele. Deutschland trifft dabei in den Viertelfinal-Playoffs auf die Schweiz. Vielleicht gibt der Krimi-Sieg gegen Norwegen zum Vorrundenabschluss den DEB-Cracks Rückenwind.

Am Montag gab es die Medaillen 19 und 20 für Team Deutschland. Erst sicherte sich Pilot Francesco Friedrich mit Anschieber Thorsten Margis im Zweierbob die Goldmedaille und war dabei zeitgleich mit dem Bob Kanada 1. Im Anschluss holten die deutschen Skispringer um den zweifachen Medaillengewinner Andreas Wellinger die Silbermedaille im Teamwettbewerb von der Großschanze.

