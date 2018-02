Live-Ticker: Cologna schreibt Olympia-Geschichte - Holt Pechstein Medaille?

Der Freitag in Pyeongchang

+ © AFP Dario Cologna gewann zum dritten Mal Gold in der selben Disziplin. © AFP

Am Freitag war den deutschen Athleten bei Olympia 2018 bisher noch keine Medaille vergönnt. Wir berichten von den Wettkämpfen am 16. Februar, im Live-Ticker.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

9.04 Uhr: Was steht heute aus Sicht der Deutschen noch an bei Olympia? Um 12 Uhr geht Claudia Pechstein über die 5000 Meter im Eisschnelllauf an den Start. Eine Medaille? Ist nicht unmöglich! Um 13.10 Uhr spielen dann die deutschen Eishockey-Herren gegen Schweden. Was können die DEB-Stars nach der Pleite gegen Finnland zeigen?

8.16 Uhr (Langlauf, Männer): Die Deutschen haben am Ende folgende Plätze belegt: Lucas Bögl landete auf Platz 15 . „Das war schon eine passable Leistung, glaube ich“, war Bögl dennoch zufrieden über sein Rennen. Andreas Katz und Sebastian Eisenlauer landeten am Ende jenseits der Top 20.

8.10 Uhr (Langlauf, Männer): Und hiermit sind die Medaillen vergeben:

Gold: Dario Cologna (SUI)

Silber: Simen Hegstad Krüger (Norwegen) Denis Spitsow (Olympischer Athlet aus Russland)

Bronze: Denis Spitsow (Olympischer Athlet aus Russland)

Olympia 2018: Cologna schreibt Geschichte

8.08 Uhr (Langlauf, Männer): Und das ist GOLD für den Schweizer! Wahnsinn - zum vierten Mal holt der 31-Jährige Olympia-Gold. Er ist in dieser Disziplin einfach das Maß aller Dinge - es ist nämlich sein dritter Olympia-Triumph über die 15 Kilometer. Damit hat er als erster Langläufer überhaupt dreimal in Serie auf der gleichen Strecke bei den Olympischen Spielen gewonnen.

8.07 Uhr (Langlauf, Männer): Und was macht Dario Cologna? Der Schweizer biegt ins Stadion ein - und hat noch ordentlich Puffer auf die Bestzeit.

8.04 Uhr (Langlauf, Männer): Und die nächste Bestzeit: Simen Hegstad Krueger verdrängt Spitsov von Rang eins.

7.58 Uhr (Langlauf, Männer): Neue Bestzeit! Denis Spitsov (OAR) legt einen phänomenalen Lauf hin und setzt sich mit deutlichem Vorsprung an die Spitze des Feldes. Seine Zeit: 34:06.9.

7.53 Uhr (Langlauf, Männer): Bögl setzt sich vorübergehend auf Rang drei. Auch das wird am Ende ein solider Platz des Deutschen. Aber es kommen eben noch so Langlaufgrößen wie Dario Cologna (SUI) und Simen Hegstadt Krueger (NOR). Damit sind übrigens alle Deutschen im Ziel. Um es nüchtern zu sagen: Hier wird es keine Medaille für Deutschland geben. Aber das war abzusehen.

7.52 Uhr (Langlauf, Männer): Jetzt kommt Lucas Bögl ins Ziel - und er liegt sehr gut in der Zeit! Wo platziert er sich?

7.50 Uhr (Langlauf, Männer): Schade - Andreas Katz platziert sich zwar vor Eisenlauer, aber auch seine Zeit ist nicht gut genug für eine Medaille.

7.48 Uhr (Langlauf, Männer): In Führung liegt Momentan der Schweizer Roman Furger. Seine Zeit ist schon sehr gut: 34:56.3 Minuten. Eisenlauer wird nun weiter nach hinten gereicht. Nichtsdestotrotz wird das ein solides Ergebnis für den Deutschen.

7.40 Uhr (Langlauf, Männer): Sebastian Eisenlauer ist mittlerweile im Ziel. Er liegt zwischenzeitlich auf Rang drei mit einer Zeit von 36:03.08 Minuten. Bei ihm wird es also - naja, nennen wir es mal: eng mit einer Medaille - da müsste schon etwas Unvorhergesehenes passieren.

7.21 Uhr (Langlauf, Männer): Mittlerweile sind alle deutschen Läufer auf der Loipe. Und Sebastian Eisenauer legt bisher ein tolles Rennen hin. Nach 7,5 Kilometern hat er die Bestzeit inne. Fairerweise muss man aber sagen, dass noch lange nicht alle Läufer an dieser Zwischenzeit-Messstelle vorbei gekommen sind. Es sind ja noch nicht mal alle gestartet.

7.04 Uhr (Langlauf, Männer, 15 km): Mittlerweile sind die Langlauf-Männer gestartet. Im Freistil geht‘s über die 15 Kilometer. Für Deutschland gehen Sebastian Eisenlauer, Andreas Katz und Lucas Bögl ins Rennen.

Nach Horror-Stürzen: Schad rechnet mit FIS ab

7 Uhr (Snowboard):

Konstantin Schad hat scharfe Kritik am olympischen Wettbewerb im Snowboardcross geübt. Es sei "einfach gefährlich" gewesen, schrieb der 30-Jährige bei Twitter, "ich hoffe, dass alle meine Kumpels wieder gesund werden. Ich wollte mein Leben nicht riskieren. Wir müssen reden, FIS!"

Den ganzen Artikel dazu lesen Sie hier

.

Packing my boards after the most disappointing race ever.Not because of my result,but because of how our competition was https://t.co/ivH8reuVxC was plain dangerous and I hope all my buddies will heal up fine.I didn't want to risk my life...We have to talk @fissnowboard pic.twitter.com/gkpxxcOCJL — Konstantin Schad (@konsti_schad) 16. Februar 2018

6.37 Uhr (Biathlon): Wer darf für Deutschland am Sonntag im Massenstart der Biathleten an den Start gehen? Bundestrainer Mark Kirchner hat seine Entscheidung gefällt und schickt - was eigentlich klar war - sein Top-Quartett ins Rennen: den Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, den Verfolgungs-Dritten Benedikt Doll, Weltmeister Simon Schempp und Erik Lesser. Doch wie sieht es hier mit den Medaillenchancen aus? Natürlich ist immer eine Medaille drin - doch die beiden Top-Favorit bleiben natürlich der Franzose Martin Fourcade und der Norweger Johannes Thingnes Bö.

06.21 Uhr: (Nordische Kombination): Hermann Weinbuch bleibt noch mindestens ein Jahr Bundestrainer der deutschen Nordischen Kombinierer. Im Deutschen Haus in Pyeongchang sagte Weinbuch am Donnerstag: „Wir haben gerade den Vertrag verlängert.“ Er steht seit 25 Jahren an der Spitze der Kombinierer und holte in dieser Zeit bislang 45 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Zuletzt hatte Eric Frenzel am Mittwoch in Südkorea die olympische Goldmedaille gewonnen.

06.19 Uhr (Snowboardcross Herren):

Der spanische Snowboarder Regino Hernandez muss für seine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang bluten. Nach seinem Erfolg im Snowboardcross lässt sich der 26-Jährige das Gesicht seines Servicemanns tätowieren.

Hernandez und Luca Trionte, für die Ausrüstung verantwortlich, hatten vor den Winterspielen in Südkorea eine Abmachung getroffen. Holt der Snowboarder eine Medaille, lassen sich die beiden Vollbärtigen jeweils das Gesicht des anderen stechen. Jetzt müssen sie zu ihrem Wort stehen.

06.15 Uhr (Biathlon Damen): Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) erhält im olympischen Massenstart von Pyeongchang am Samstag (20.15 Uhr OZ/12.15 Uhr MEZ) eine Erholungspause. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mit. Neben Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) gehen somit Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) in das Rennen über 12,5 km.

Olympia-Slalom der Damen: Die ewige Zweite triumphiert

06.04 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Wer hätte das denn gedacht? Die große Favoritin geht komplett leer aus! Das wird an der ehrgeizigen US-Amerikanerin nagen, große Begeisterung herrscht dagegen in Schweden. Die Österreicherin Gallhuber überrascht sämtliche Experten.

Gold: Frida Hansdotter (Schweden)

Silber: Wendy Holdener (Schweiz)

Bronze: Katharina Gallhuber (Österreich)





05.59 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Jetzt kommt die Wendy! Der Beginn war viel zu brav, sie liegt bereits zurück. Da fehlt die Lockerheit aus dem ersten Lauf, das wird nicht reichen, oder? NEIN, Fünf Hundertsel Rückstand! Frida Hansdotter ist Olympiasiegerin!

05.58 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Hansdotter ist unterwegs, sie liebt die geradlinigen Läufe wie diesen heute. Der Vorsprung ist im oberen Teil kaum geschrumpft, das müsste reichen...sie fährt ins Ziel ein und sie führt! 0,32 Sekunden Vorsprung! Shiffrin ist nur noch Dritte. Das wäre ja unglaublich!

05.57 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Jetzt kommt die erste Schwedin, Swenn-Larsson verliert kontinuierlich auf Gallhuber, das reicht nur zu Rang drei, Gallhuber hat mindestens Bronze! Wahnsinn, wer hätte das geglaubt?

05.55 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Was macht Shiffrin? Die Top-Favoritin legt einen starken, aber lange nicht perfekten Lauf hin. Nur Rang zwei! Gallhuber bleibt vorne.

05.53 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die erste Schwedin ist aus der Verlosung. Emily Wikström fällt auf Rang sieben zurück. Auch Nina Havar-Löseth hat der furiosen Österreicherin nichts entgegenzusetzen. Im Ziel leuchtet die rote Zwei auf.

Wie weit nach vorne geht´s für Gallhuber?

05.49 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Noch besser macht es allerdings ihre Landsfrau und Namensvetterin Katharina Gallhuber. 1,62 Sekunden Vorsprung! Wo soll das denn noch hinführen - was für ein Lauf der jungen ÖSV-Lady! Mit dieser Laufbestzeit darf man durchaus noch auf eine Medaille schielen.

Was haben sie den Österreichern in den Pausentee getan? Bernadette Schild war drauf und an dran noch einen drauf zu setzen, bis sich in einer komplizierten Vertikale verfahren hat.

05.48 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Beflügelt vom Coup ihres Landsmannes schiebt sich Katharina Liensberger aus Österreich an die Spitze - mit einer knappen halben Sekunde Vorsprung.

05.44 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Jetzt kommt die letzte deutsche Mohikanerin: Marina Wallner kann sich mit einem fahrigen Lauf jedoch nicht nach vorne schieben und belegt derzeit einen kaum zufriedenstellenden achten Rang.

05.43 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Eigentlich war sie eine Mitfavoritin, der erste Lauf misslang jedoch völlig. Auch im zweiten Durchgang Petra Vlhova keine Wiedergutmachung betreiben. Im Ziel ist die Tschechin ratlos.

05.41 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Dai, Irene! Die Italienerin ist die neue Führende - da darf man schon einmal vergnügt in die Kamera winken.

05.38 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Entscheidung rückt immer näher. Was ist noch drin für die DSV-Ladies und welches Feuerwerk brennt Mikaela Shiffrin ab?

05.33 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Mit Michelle Gisin kommt nun die erste Testpilotin für Holdener. Vielleicht kann sie ihrem Lauf wertvolle Informationen entnehmen, für eine Spitzenplatzierung wird es heute jedoch nicht reichen - Rang vier für die zierliche Schweizerin.

05.29 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Daumendrücken für die erste DSV-Lady. Christina Geiger wirft sich in den Stangensalat, greift an - und scheidet aus! Pech für die deutsche Starterin.

05.26 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen) Feierabend ist entthront. Nun hat Erin Mielzynski den Platz in der Leaderbox eingenommen. Fun-Fact: Die Kanadierin ist Vize-Weltmeisterin im Wasserskifahren. Aber auch auf dem blanken Eis macht die 27-Jährige eine sehr gute Figur.

Olympia-Slalom: Feierabend setzt das erste Achtungszeichen

05.24 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Mit mächtig Wut im Bauch setzt sich jetzt Denise Feierabend (SUI) an die Spitze. Sie hatte sich im ersten Durchgang deutlich mehr ausgerechnet. Reicht das gar für eine Top-Ten-Platzierung?

05.20 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Kann eine Läuferin die jetzt noch butterweiche Piste nutzen, um im zweiten Durchgang ganz nach vorne zu fahren. Lobend tut sich hier die Norwegerin Kristin Lysdahl hervor, die eine donnernde Laufbestzeit in den südkoreanischen Schnee setzt.

05.15 Uhr (News): Für die erfolgsverwöhnten deutschen Fans war dieser Freitag noch kein Tag zum Feiern - bisher sind die Athleten aus der Bundesrepublik ohne Medaille. Dann muss wohl doch die Claudia Pechstein später die Kohlen aus dem Feuer holen.

05.13 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Gutes Omen für Wendy Holdener? der zweite Lauf wurde vom Schweizer Nationaltrainer ausgeflaggt. In fünf von bisher acht Weltcup-Slaloms in dieser Saison stand sie auf dem Podium. Gelingt ihr heute der große wurf?

05.02 Uhr (News): Zwei Schweizer Olympia-Athleten haben sich mit dem Norovirus infiziert. Die beiden Sportler wurden sofort in Einzelzimmer verlegt und haben keinen Kontakt mehr zu anderen Athleten. Das gab das Nationale Olympische Komitee der Schweiz bekannt.

Beide Athleten, Schweizer Medienberichten zufolge zwei Freeskier, wurden umfassend vom Ärzteteam behandelt und sollen mittlerweile keine Symptome der Krankheit mehr aufweisen. Sie waren nicht im Olympischen Dorf, sondern in der Außenstelle in Bokwang untergebracht.

05.00 Uhr (Snowboardcross Damen): Was für ein spannender Run! Am Ende setzt sich eine Italienerin die Krone auf! Gold für Michaela Moioli!

Gold: Michaela Moioli (Italien)

Silber: Julia Perreira de Sousa Mabileau (Frankreich)

Bronze: Eva Samkova (Tschechien)

04.51 Uhr (Eiskunstlauf Damen):

Punktlandung für Paul Fentz: Nach einer abgespeckten Sprungkombination hat sich der deutsche Eiskunstlauf-Meister nur knapp für das Kürfinale der olympischen Herren-Konkurrenz qualifiziert. Der Berliner landete in Pyeongchang im Kurzprogramm unter 30 Startern auf dem 24. Platz.

Bei der Vierfach-Dreifach-Kombination verließ den 25-Jährigen in der Luft der Mut, er drehte nur zweimal dreifach. Auch für die Schlusspirouette gab es Punktabzüge, mit 74,73 Zählern blieb Fentz fast drei Punkte unter seiner Saisonbestleistung.

"Der Olympiasieg von Aljona und Bruno hat mir so viel Motivation gegeben. Deshalb ärgere ich mich über meinen Fehler, auch weil die Kombi beim Einlaufen zweimal richtig gut war. Am liebsten würde ich sofort wieder auf das Eis gehen und noch mal laufen", sagte Fentz.

+ Vom deutschen Gold inspiriert: Eiskunstläufer Paul Fentz. © dpa

04.46 Uhr (Snowboardcross Damen): Wer setzt sich in dieser noch relativ neuen olympischen Disziplin am Ende durch? In wenigen Minuten katapultieren sich die Snowboard-Ladies ein allerletztes Mal aus dem Startgate.

04.38 Uhr (Snowboardcross Damen): In Halbfinale treffen jetzt einige „Big Guns“ aufeinander. Hochkarätiger könnte ein Damen-Lauf kaum besetzt sein. Nach wenigen Fahrsekunden fliegt die erste. Samkowa, Jacobellis und Jekova ziehen ins Finale ein, die beiden Französinnen sind geschlagen.

Deutschlands erste Olympia-Teilnehmerin im Snowboardcross seit zwölf Jahren ist bei den Winterspielen in Pyeongchang im Viertelfinale ausgeschieden. Jana Fischer blieb am Freitag in ihrem Lauf ohne Chance und wurde Vierte. Nur die besten Drei zogen ins Halbfinale ein. Die 18-jährige Fischer aus Löffingen ist die erste deutsche Snowboardcrosserin bei Olympia seit Katharina Himmler 2006. Himmler war damals Zwölfte geworden.

04.36 Uhr (Ski Alpin, Slalom Damen): Um 5.15 starten die Kurzschwungspezialistinnen in den zweiten Lauf. Top-Favoritin Mikaela Shiffrin lauert auf Rang vier. Kann sie die führende Wendy Holdener (SUI) noch abfangen?

04.35 Uhr (Snowboardcross Damen): Bei den Damen auf dem Schneebrett wird es langsam ernst - die Finalläufe rücken immer näher.

Olympia 2018: Österreichs Ski-Ehre ist gerettet

04.26 Uhr (Eishockey Herren): Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm stellt sein Team im zweiten Vorrundenspiel bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang um. Gegen Weltmeister Schweden an diesem Freitag (13.10 Uhr MEZ) bekommt Torhüter Danny aus den Birken eine Pause. „Timo Pielmeier wird spielen“, sagte Sturm rund neun Stunden vor dem Spiel. „Vier Spiele in fünf Tagen - deswegen geben wir dem Danny heute noch mal die Pause. Danny steht dann wahrscheinlich gegen Norwegen wieder im Tor“, sagte Sturm zum Einsatz von Ingolstadts Pielmeier.

05.18 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Jetzt ist das Ergebnis da!

Gold: Matthias Mayer (AUT)

Silber: Beat Feuz

Bronze: Kjetil Jansrud (NOR)

04.05 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Wann ist es endlich amtlich? Hier gibt es Matthias Mayers Sensationsfahrt jedenfalls noch einmal zum Genießen:

Der absolute Hammer! Der angezählte Matthias #Mayer haut mächtig einen raus. Gold für Österreich? #PyeongChang2018 pic.twitter.com/X1SwTmjc3v — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 16. Februar 2018

04.03 Uhr (Skilanglauf, Damen-Staffel): Die Hoffnungen der deutschen Skilangläuferinnen auf eine Medaille in der olympischen Staffel von Pyeongchang haben einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Die unter Hals- und Atemproblemen leidende Nicole Fessel (Oberstdorf) steht nicht im Aufgebot für das Rennen am Samstag (18.35 Uhr OZ/10.35 Uhr MEZ). Dies gab der DSV am Freitag bekannt.

Skeleton: Lokalmatador lässt einheimische Fans jubeln

03.55 Uhr (Skeleton Herren):

Lokalmatador Yun Sung Bin (Südkorea) hat bei den Winterspielen von Pyeongchang Gold im Skeleton gewonnen. Auf seiner Heimbahn triumphierte der Gesamtweltcupsieger mit 1,63 Sekunden Vorsprung vor Nikita Tregubow (Olympische Athleten aus Russland) und Dominic Parsons (Großbritannien/+1,65).

Medaillenhoffnung Axel Jungk (Oberbärenburg) ging leer aus. Der Vizeweltmeister musste sich nach vier Läufen mit dem siebten Platz begnügen. Direkt dahinter landeten Christopher Grotheer (Oberhof) und Alexander Gassner (Winterberg) auf den Rängen acht und neun.

03.48 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Da wird wohl im deutschen Lager die ein oder andere Träne vergossen, Dreßen & Co. sind heute chancenlos. Matthias Mayer aus Österreich führt derzeit vor dem Schweizer Beat Feuz und Top-Favorit Kjetil Jansrud (NOR). Sind das schon die Medaillengewinner? Normalerweise dürfte die Top 3 jetzt kein Läufer mehr gefährden.

Andi Sander ist bester DSV-Athlet (derzeit auf Rang acht).

+ Als Sieger der Kombinationsabfahrt hätte sich Thomas Dreßen im Super-G wohl ein besseres Ergebnis erhofft. © AFP

03.46 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Dann muss eben der Streif-Sieger die Kohlen aus dem Feuer holen, Dreßen katapultiert sich aus dem Starthaus! Er zeigt eine freche Fahrt im oberen Teil, aber der letzte Punch fehlt auch ihm heute. Das gibt keine Medaille für Deutschland - nur Rang zwölf für den DSV-Blitz.

03.45 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): In Gröden hat er gewonnen, heute driftet er die Schwünge zu stark an. Sepp Ferstl findet im olympichen Super-G nicht das richtige Feintuning und landet abgeschlagen auf Platz 17.

03.43 Uhr (Snowboardcross Damen): Die deutsche Snowboardcrosserin Jana Fischer ist in ihrem zweiten Qualifikationslauf gestürzt, wird im Viertelfinale des olympischen Wettbewerbs in Pyeongchang aber voraussichtlich antreten. Die 18-Jährige aus Löffingen verlor am Freitag bei hohem Tempo die Kontrolle und landete im Fangnetz, fuhr aber anschließend noch ins Ziel. Sie werde wegen Nasenblutens versorgt, nach jetzigem Stand aber an den Start gehen, berichtete Sportdirektor Stefan Knirsch.

03.42 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Kein Grund zur Freude für Dominik Paris (ITA). Nach einer fehlerbehafteten Fahrt reicht es lediglich zu Rang sieben.

03.38 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Und jetzt kommt Beat Feuz! Nach Bronze in der Abfahrt kann es heute wieder etwas werden. Das Schweizer Kraftpaket schiebt sich auf den Silberrang! Unglaublich, wie eng die Läufer beieinander liegen. Der Hang gibt noch einiges her...

03.35 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Nun kann nur noch Matthias Mayer für das österreichische Imperium zurückschlagen. Und das Imperium schlägt zurück! Im Ziel leuchtet für Mayer die grüne Eins auf! Was für ein brutaler Lauf!!!

Svindal fällt damit aus den Medaillenrängen, Jansrud ist Zweiter, Giezendanner bangt um den Bronzerang.

03.28 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Jetzt kommt der erste Deutsche. Auf geht´s Andreas Sander! Oben ist der DSV-Athlet sehr gut dabei, in den unteren Passagen verliert er jedoch kontinuierlich. Das war dennoch eine gute Fahrt - die vorerst einen starken fünften Rang einbringt.

03.24 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Wahnsinn! Der junge Franzose Blaise Giezendanner verdrängt Svindal von Rang zwei!

Was macht der nächste Norweger? Alexander Aamodt Kilde ist unterwegs. Nach einem schweren Fehler im mittleren Streckenabschnitt gehört der sympathische Sportsmann mit über einer Sekunde Rückstand zu den Geschlagenen.

03.20 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Gnade mit dem Kumpel: Aksel Lund Svindal reiht sich heute knapp hinter seinem Landsmann ein, es reicht nur zu Rang zwei.

Übrigens: Obwohl Jansrud die größte Konkurrenz im eigenen Lager vermuten muss, hat er noch vor Svindals Start wertvolle Hinweise nach oben gefunkt - das ist Teamgeist!

Jansrud legt vor

03.15 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Jetzt kommt Jansrud - wenn er die Super-G-Form der laufenden Weltcup-Saison nur ansatzweise bestätigen kann, führt heute kein Weg an ihm vorbei.

Und wir haben die Naturgewalt aus Norwegen nicht zu früh gelobt! Mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung vor Kriechmayer setzt er sich an die Spitze.

03.12 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Was macht Hannes Reichelt? Der Weltmeister von Beaver Creek taktiert zu viel und reiht sich mit 0,27 Sekunden Rückstand auf Rang vier ein.

03.10 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Eine erste Richtzeit zaubert der Österreicher Vincent Kriechmayer in den südkoreanischen Schnee. Er führt derzeit vor dem Kanadier Dustin Cook.

03.05 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Testpilot Peter Fill scheidet nach einer völlig verkorksten Fahrt aus - der zweite Starter Mauro Caviezel tut es ihm spontan gleich. Beide verpassen ein tückisches Tor, wurde da etwa falsch besichtigt? Da werden die nachfolgenden Fahrer am Funkgerät gleich hellhörig.

02.50 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Nun wird auf die langen Latten gewechselt, der Super-G der Herren steht an. Das deutsche Speed-Trio will den starken Norwegern ein Schnippchen schlagen und ist dabei keinesfalls chancenlos. Als absoluter Top-Favorit geht allerdings der Silbermedaillen-Gewinner der Abfahrt, Kjetil Jansrud (NOR) ins Rennen.

Sepp Ferstl hat im Super-G in der laufenden Saison bereits triumphiert, Thomas Dreßen ist spätestens seit seinem Kitzbühel-Coup in aller Munde. Erster Läufer aus dem DSV-Trio ist jedoch Andreas Sander mit der Startnummer 12. Peter Fill aus Italien wird den olympischen Lauf eröffnen, das Wikinger-Duo Jansrud (7) und Svindal geht ebenfalls früh ins Rennen.

Olympia 2018: Slalom Damen: Shiffrin doch menschlich - Holdener führt

02.45 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Zeit für ein erstes Fazit: Nach dem ersten Slalom-Durchgang führt Wendy Holdener vor einem schwedischen Duo. Top-Favoritin Mikalea Shiffrin liegt in Schlagdistanz auf Rang vier. Beste Deutsche ist Marina Wallner (11.)

02.35 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Piste ist bereits merklich ramponiert. Es wäre doch sehr überraschend, wenn nun noch eine Läuferin in den Bereich von Holdener und den beiden Schwedinnen vordringen könnte.

Man muss die Damen nur etwas bei der Ehre packen! Mit Emily Wikström saust der nächste Schweden-Express ins Tal und reiht sich knapp hinter Shiffrin auf Rang sechs ein.

02.26 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Spitzenplatzierungen scheinen vorerst zementiert. Mit Marina Wallner hat der DSV noch ein Ass im Ärmel. Aber auch sie verabschiedet sich frühzeitig aus dem Kampf um eine Medaille. Im Ziel bedeuten 2,23 Sekunden Rückstand zunächst Rang neun.

02.22 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Deutscher Doppelpack: Geiger und Dürr starten direkt hintereinander. Geiger liegt nach einem schwachen Lauf auf Rang zehn, Dürr fädelt bereits nach wenigen Toren ein und ist ausgeschieden!

02.18 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Das war schon stark, was Holdener da in den Schnee gezaubert hat. Die folgenden Läuferinnen reihen sich mit deutlichem Abstand hinter der Schweizerin ein. Die Schwedinnen Hansdotter und Swenn-Larsson bleiben auf den Rängen zwei und drei.

+ Wendy Holdener liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Front. © dpa/Michael Kappeler

02.12 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Sie hat nicht nur einen der schönsten Namen im alpinen Weltcup-Zirkus, sie kann auch sagenhaft gut Skifahren; Frida Hansdotter schiebt sich auf Rang zwei (Rückstand: 0,20 Sekunden). Mikala Shiffrin ist derzeit Vierte.

02.08 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Shiffrin doch menschlich? Mit 0,48 Sekunden Rückstand reiht sich die Top-Favoritin hinter Holdener ein. Auch Anna Swenn-Larsson (SWE) ist schneller als die US-Amerikanerin.

02.04 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Wendy einmal loslegt...nach drei Läuferinnen führt Holdener souverän vor Nina Haver-Loeseth (NOR) und Petra Vlhova (SVK)

02.00 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die ersten sieben Läuferinnen starten nach der Setzliste des alpinen Slalom-Weltcups. Man darf gespannt sein, was die Top-Ladys jetzt gleich in den Schnee zaubern. Wendy Holdener geht als Erste ins Rennen, das könnte heute wieder einmal ein Vorteil sein.

01.47 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Die Jagd auf Mikala Shiffrin beginnt in wenigen Minuten. Das DSV-Trio Wallner/Geiger/Dürr dürfte im Kampf um die Medaillen wohl keine gewichtige Rolle spielen. Lena Dürr macht vor dem 1. Lauf vor allem die extreme Kälte zu schaffen. „Es ist schon brutal“, so die Germeringerin.

Eurosport-Experte Frank Wörndl prophezeit eine anspruchsvolle Kurssetzung und hält Shiffrin für kaum schlagbar, traut jedoch auch Wendy Holdener (SUI) und Frida Hansdotter (SWE) heute einiges zu.

01.42 (Skeleton Herren): Das war es wohl mit der deutschen Medaillenhoffnung. Jungk kann sich im 3. Lauf nicht entscheidend verbessern und rutscht auf Rang acht.

+ Axel Jungk im olympischen Eiskanal. © AFP/Mark Ralston

01.30 (Skeleton Herren): In Kürze starten die wagemutigen Skeleton-Fahrer ihren 3. Lauf in der Eisbahn von Pyeongchang. Kann der deutsche Hoffnungsträger Axel Jungk von Rang sieben noch aufs Podium fahren?

Der Olympia-Debütant hat vor den abschließenden beiden Durchgängen nur 0,55 Sekunden Rückstand auf Platz drei. „Aus eigenen Kräften ist es schwer, noch nach vorn zu fahren, da müssen die anderen die Fehler machen“, sagte der Sachse.

01.05 Uhr (Curling Herren): Das Warten hat sich gelohnt: Der olympische Wettkampftag beginnt! In der Curling-Halle stehen sich die Teams aus Norwegen und Südkorea gegenüber. Optisch haben auf jeden Fall die Skandinavier die Nase vorne, die die Steine in recht modischem Beinkleid übers Eis schießen.

00.57 Uhr (Eiskunstlauf): Im TV-Studio ist nochmal der deutsche Sensationstriumph im Eiskunstlauf das Thema. Hier können Sie die Details der Gold-Kür von Aljona Savchenko und Bruno Massot noch einmal nachlesen.

Olympia 2018: Gesundheitliche Folgen nach Horror-Sturz unklar

00.31 Uhr (Snowboardcross): Das sind Szenen, die keiner sehen will. Beim Snowboardcross-Bewerb der Herren zog sich der Österreicher Markus Schairer einen Halswirbelbruch zu - welche gesundheitlichen Folgen der Horror-Sturz hat, ist noch nicht abzusehen. Hoffen wir, dass am Freitag alle Athleten gesund ins Ziel kommen!

Glück im Unglück!

Aber das sah richtig übel aus! #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/A0EjFyyrpR — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 15. Februar 2018

00.09 Uhr (Ski alpin, Slalom Damen): Wer soll sie noch stoppen? Riesenslalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin will sich im Slalom ihre zweite Goldmedaille sichern und so zur Königin von Pyeongchang aufsteigen. Mittlerweile weiß sie auch, wie man die US-amerikanische Fahne medienwirksam positioniert.

00.01 Uhr (Ski alpin, Super-G Herren): Sorgen die deutschen Speed-Asse beim Super-G für die nächste deutsche Medaille? Josef Ferstl, Andreas Sander und Thomas Dreßen zählen zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten, gerade Ferstl und Dreßen sollte man jedoch auf der Rechnung haben.

Ersterer konnte in der Kombination aus Abfahrt und Riesenslalom in der laufenden Weltcup-Saison seinen ersten Sieg einfahren, Streif-Bezwinger Dreßen scheint sich auf den olympischen Pisten nicht unwohl zu fühlen (Rang 5 in der Abfahrt).

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Tag sieben der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Heute sind wieder einige Medaillen für die Deutschen möglich. Die größten Hoffnungen liegen auf Claudia Pechstein, die um 12 Uhr deutscher Zeit beim 5000-Meter-Eisschnelllauf antritt.

Außerdem haben die Super-G-Teilnehmer Thomas Dreßen, Josef Ferstl und Andreas Sander Chancen, wenn um 3 Uhr ihre Disziplin startet. Dreßen landete in der Abfahrt auf Rang 5.

Axel Jungk ist bei der Entscheidung im Skeleton um 2:45 Uhr dabei. Sein Olympia-Auftritt lief bisher allerdings nicht sehr erfolgreich, er liegt nach der Halbzeit nur auf Rang 7 und hat nur noch Außenseiterchancen.

Am Donnerstag sind die deutschen Athleten wieder einmal sehr erfolgreich gewesen - nachzulesen in unserem Live-Ticker von Tag sechs.

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in ihrem Live-Ticker über Olympia 2018. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst, wann und wo alle Wettkämpfe live im TV laufen und welche Entscheidungen heute fallen. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier.

ls/mes/dpa/sid