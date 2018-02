Olympia 2018 in Pyeongchang: Der Medaillenspiegel

Das Gesamtranking im Überblick

Am 9. Februar beginnt bei Olympia 2018 in Pyeongchang der Kampf um Edelmetall. Hier finden Sie den Medaillenspiegel zur Winter-Olympiade in Südkorea.

Pyeongchang - Zum zweiten Mal nach den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul findet ein Olympisches Turnier in Südkorea statt. Die Winterspiele 2018 in Pyeongchang starten am 9. Februar und enden am 25. Februar 2018. Insgesamt sind es die dritten Olympischen Winterspiele, die in Ostasien stattfinden.

Zuvor fand 1972 in Sapporo und 1998 in Nagano die Winterolympiade statt. Nach der gescheiterten Bewerbung 2010 und 2014 war 2018 der dritte Versuch von Pyeongchang, das 130 km östlich der Haupstadt Seoul liegt, die Olympischen Winterspiele auszurichten. Am 15. Oktober setzte sich die südkoreanische Stadt mit 63 zu 25 Stimmen gegen München durch.

Insgesamt haben sich aus 94 Ländern Athleten für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert. Zum ersten Mal gehen auch Teilnehmer aus Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria und Singapur an den Start. Aufgrund des Staatsdopings wurde Russland von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. Einzelne russische Sportler dürfen unter neutraler Flagge starten.

Zeitverschiebung bei Olympia 2018 - Das müssen Sie wissen

Olympia 2018 in Pyeongchang: So viele Athleten gehen für Deutschland an den Start

Deutschland wird an den Olympischen Winterspielen 2018 mir 153 Athleten teilnehmen und ist - bis auf Curling - in jeder Sportart vertreten.

Vor vier Jahren in Sotschi lieferten die deutschen Athleten eine durchwachsene Vorstellung ab und kamen mit insgesamt 19 Medaillen nur auf den 6. Rang im Medaillenspiegel. Insgesamt holte man damals acht Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen.

Medaillenspiegel bei Olympia 2018 in Pyeongchang (Stand: 10. Februar)

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Deutschland 2 0 0 2 2 Niederlande 1 2 1 4 3 Schweden 1 0 0 1 3 Südkorea 1 0 0 1 5 Norwegen 0 3 1 4 6 OA Russland 0 0 1 1 6 Finnland 0 0 1 1 6 Tschechien 0 0 1 1 9 10 ... ... ... ... ... ... 5 5 5 15

(Nach 5 von 102 Entscheidungen)

Am 9. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang unter dem Motto „Passion. Connected.“ (dt. „Leidenschaft. Verbunden.“) mit der Eröffnungsfeier um 20 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) im PyeongChang Olympic Stadium.

Olympia 2018: Erst seit 1908 werden Goldmedaillen vergeben

Fun Fact am Rande: Wussten Sie, dass erst seit den Olympischen Spielen 1908 in London Goldmedaillen vergeben werden? Zuvor gab er zwölf Jahre nur zwei Medaillen, nämlich Silber und Bronze für Platz eins und zwei.

Interessanterweise versprechen die verschiedenen Verbände ihren Athleten unterschiedlichste Prämien für eine Medaille. So bekam man 2014 in Sotschi als Ukrainer eine Eigentumswohnung und 63.000 Euro, wenn mit der Goldmedaille von den Olympische Winterspielen zurückkehrte.

Teilweise skurril war es 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London, dort wurde bei Verbänden „ein Jahr Milch“ oder „Wurst auf Lebenzeit“ als Belohnung ausgerufen. Die Prämien der Sportler unterscheiden sich von Land zu Land. Manche bekommen für einen Olympiasieg lediglich wenige hundert Euro, während andere teilweise mehrere hunderttausend Euro mit nach Hause nehmen.

Olympia 2018: Im ewigen Medaillenspiegel belegt Deutschland Platz 1

In einigen Wettbewerben sind die deutschen Olympioniken klare Medaillenkandidaten. Im Biathlon ist die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier eine der Favoritinnen. Nach seinem Husarenritt auf der Streif gehört auch Abfahrer Thomas Dreßen zum erweiterten Kreis der Medaillenhoffnungen, genauso wie die Olympiadritte von 2014, Viktoria Rebensburg.

Ebenso erhofft man sich von den Skispringern um Richard Freitag Edelmetall und auch die Nordischen Kombinierer mit Johannes Rydzek und Eric Frenzel zählen definitiv zu den Favoriten.

Im Eiskanal sind die Deutschen traditionell stark. Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und der dreimalige Gold-Gewinner Felix Loch gehören hier zum Nonplusultra.

Im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele liegt Deutschland im übrigen auf dem ersten Patz. Mit 136 Gold-, 135 Silber- und 106 Bronzemedaillen steht man vor der Russischen Föderation und Norwegen. Abgesehen vom schwachen Auftritt in Sotschi (2014), belegte Deutschland bei den vergangenen drei Olympischen Winterspielen in Vancouver (2010), Turin (2006) und Salt Lake City (2002) mit 10, 11 und 12 Goldmedaillen zwei Mal den zweiten und einmal den ersten Platz im Medaillenspiegel. Besser waren lediglich Norwegen (2002/13 Goldmedaillen) und Kanada (2010/14 Goldmedaillen).

Hier ein Auszug zum Medaillenspiegel 2014 in Sotschi

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Russland 13 11 9 33 2 Norwegen 11 5 10 26 3 Kanada 10 10 5 25 4 USA 9 7 12 28 5 Niederlande 8 7 9 24 6 Deutschland 8 6 5 19

Hier ein Auszug zum Medaillenspiegel 2010 in Vancouver

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Kanada 14 7 5 26 2 Deutschland 10 13 7 30 3 USA 9 15 13 37 4 Norwegen 9 8 6 23 5 Südkorea 6 6 2 14

Hier ein Auszug zum Medaillenspiegel 2006 in Turin

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Deutschland 11 12 6 29 2 USA 9 9 7 25 3 Österreich 9 7 7 23 4 Russland 8 6 8 22 5 Kanada 7 10 7 24

Hier ein Auszug zum Medaillenspiegel 2002 in Salt Lake City

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Norwegen 13 5 7 25 2 Deutschland 12 16 8 36 3 USA 10 13 11 34 4 Kanada 7 3 7 17 5 Russland 5 4 4 13

Die jüngsten und ältesten Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen

Die jüngste Medaillengewinnerin aller Olympischen Winterspiele kommt übrigens aus Südkorea. Kim Yoon-mi war bei ihrem Olympiasieg in der Shorttrack-Staffel 1994 in Lillehammer gerade einmal 13 Jahre und 83 Tage jung. Der jüngste Medaillengewinner war 1964 in Innsbruck 14 Jahre und 363 Tage jung. Scott Allen aus den USA holte damals Bronze im Eiskunstlauf (Kür).

Der jüngste Olympiasieger war Toni Nieminen im Skispringen für Finnland 1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville, als er mit 16 Jahren und 259 Tagen zu Gold flog.

Der älteste Olympiasieger kommt aus dem Vereinigten Königreich. Robin Welsh gewann 1924 in Chamonix Gold im Curling, er war damals 54 Jahre und 102 Tage alt. Die älteste Dame holte 1992 für das Vereinte Team (das war 1992 der Name der gemeinsamen Mannschaft der Länder der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) und Georgiens bei den Olympischen Winterspielen in Albertville) Raissa Smetanina für die Langlauf-Staffel im Alter von 39 Jahren und 354 Tagen.

Die erfolgreichsten Olympioniken bei Olympischen Winterspielen

Der erfolgreiche Olympionik bei den Winterspielen ist der norwegische Biathlet Ole Einar Björndalen, der zwischen 1998 und 2014 insgesamt 13 Medaillen gewann (8x Gold, 4x Silber, 1x Bronze), gefolgt von Landsmann Björn Daehli mit zwölf Medaillen (8x Gold, 4x Silber) im Langlauf. Auch Marit Björgen (ebenfalls Norwegen) holte sein ganzes Edelmetall im Langlauf (insgesamt 10, davon 6x Gold, 3x Silber, 1x Bronze).

Beste deutsche Winter-Olympionikin ist Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 im Alter von 45 Jahren wieder an den Start geht. Sie holte insgesamt neun Mal Edelmetall (5x Gold, 2x Silber, 2x Bronze).

Platz Sportler/-in Nation Sportart Zeitraum Gold Silber Bronze Gesamt 1 Ole Einar Björndalen Norwegen Biathlon 1998-2014 8 4 1 13 2 Björn Daehlie Norwegen Skilanglauf 1992-1998 8 4 0 12 3 Marit Björen Norwegen Skilanglauf 2006-2014 6 3 1 10 4 Ljubow Jegorowa Vereintes Team/Russland Skilanglauf 1992-1994 6 3 0 9 5 Wiktor Ahn Südkorea/Russland Shorttrack 2006-2014 6 0 2 8

