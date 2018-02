DOSB-Präsident Hörmann zieht Zwischenfazit: "Sportler waren die perfekten Botschafter"

Zwischenfazit

Halbzeit bei den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang - Zeit für ein Zwischenfazit des Deutschen Olympischen Sportbundes. Präsident Hörmann zeigt sich zufrieden.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat zur Halbzeit der Olympischen Spiele in Pyeongchang (bis 25. Februar) ein positives Zwischenfazit gezogen. "Die Sportler waren die perfekten Botschafter für unser Land", sagte der 57-Jährige: "Wir können mit Zufriedenheit, einer Portion Stolz, aber auch mit der nötigen Portion Demut auf die erste Woche zurückblicken. Es war ein wertvoller und guter Start, der uns emotionalen Rückenwind gibt."

Zum Auftakt des achten Wettkampftags führt die deutsche Mannschaft den Medaillenspiegel mit neunmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze souverän an. Am Samstag könnten die Skispringer von der Großschanze (21.30 Uhr OZ/13.30 Uhr MEZ), die Biathletinnen um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im Massenstart (20.15 Uhr OZ/12.15 Uhr MEZ) und Skeleton-Weltmeisterin Jacqueline Lölling (ab 20.20 Uhr Ortszeit/12.20 Uhr MEZ) für weiteres Edelmetall sorgen.

Gold im Eiskunstlauf der Höhepunkt

"Wir haben hier die gesamte Schönheit des Sports sehen können", sagte Hörmann, der gleichzeitig davor warnte, sich langfristig auf den Erfolgen auszuruhen: "Wer meint, dass wir dieses Ergebnis mit den heutigen Mittel und den Strukturen halten können, der wird sich spätestens bei den Spielen 2022 in Peking wundern und mit schmerzverzerrtem Gesicht an Pyeongchang erinnern." Eine "Erhöhung der finanziellen Mittel" sei zwingend notwendig.

Der bisherige Höhepunkt in Südkorea sei für den DOSB-Präsidenten die Goldmedaille im Eiskunstlaufen durch Aljona Savchenko und Bruno Massot gewesen. "Dass wir 66 Jahre darauf warten mussten, macht diesen Erfolg zu einem ganz besonderen", sagte Hörmann: "Aber auch zahlreiche weitere Punkte haben uns viel Freude bereitet."

Wie gut die Halbzeitbilanz ist, zeigt der Vergleich mit Turin 2006, als ein deutsches Olympia-Team zum bislang letzten Mal die Medaillenwertung gewonnen hat: Damals standen sechsmal Gold, sechsmal Silber und dreimal Bronze zu Buche.

Chef de Misson warnt

Der Chef de Mission, Dirk Schimmelpfennig, warnte, dass die Mannschaft zwar "das Potenzial" habe, "sich an jedem Tag am Kampf um die Medaillen zu beteiligen - aber nicht die Garantie". Die Goldbilanz der kompletten Spiele von Sotschi (8/6/5) hatte "Team D" in Pyeongchang bereits am sechsten Wettkampftag überboten. In Russland war die deutsche Mannschaft in der ersten Woche stark unterwegs gewesen, dann aber eingebrochen.

