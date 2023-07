Wechsel schon in der Sommerpause? Rookie droht Formel-1-Aus

Fahrerwechsel in der F1?

Gut die Hälfte der Formel-1-Saison ist vorbei und bei Alpha Tauri könnte angeblich ein erster Wechsel anstehen. Es könnte einen Rookie treffen.

Silverstone – Im September vergangenen Jahres ersetzte Nyck de Vries den erkrankten Alexander Albon im Williams beim Grand Prix von Monza. In dem unterlegenen Auto fuhr er auf den neunten Rang und lieferte damit eine starke Bewerbung für ein Formel-1-Cockpit ab. Nach einem halben Jahr bei Alpha Tauri könnte nun aber angeblich schon wieder Schluss sein für den Niederländer.

Nyck de Vries Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Uitwellingerga, Niederlande Team: Alpha Tauri Rennen (Punkte): 10 (2)

De Vries und Alpha Tauri enttäuschen

Am Wochenende stand der Grand Prix von Silverstone auf dem Fahrplan. De Vries enttäuschte und kam auf Platz 17 als letzter Fahrer ins Ziel. Nur einen Platz vor ihm fuhr sein Teamkollege Yuki Tsunoda über die Ziellinie. Damit enttäuschte Alpha Tauri erneut.

Ein Blick auf die Fahrerwertung verstärkt die Kritik am Niederländer. Zusammen mit Logan Sargeant im Williams steht er mit null Punkten am Ende des Fahrerfelds. Da auch Tsunoda erst zwei Punkte einfahren konnte, ist Alpha Tauri auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung. Für de Vries könnte jetzt bereits das Ende in der Formel 1 anstehen. Das zumindest berichtet Sky.

+ Nyck de Vries steht bei Alpha Tauri unter Druck. © IMAGO / Pro Shots

Deutliche Worte von Dr. Helmut Marko

Zuletzt hatte Motorsportberater Dr. Helmut Marko Sergio Perez vom Schwesterteam Red Bull kritisiert. Dieser kommt im Vergleich mit de Vries jedoch besser weg. Der Mexikaner sei zwar schwach im Qualifying, allerdings liefere er gute Rennen ab. Das würde ihn von de Vries unterscheiden.

Die Zukunft des 28-Jährigen ließ Marko offen. Am Dienstag stehen Reifentests im Hause Red Bull, zu dem Alpha Tauri gehört, an. „Dienstag ist der Reifentest und dann sehen wir mal weiter“, erklärte der Motorsportberater auf Daniel Ricciardo als potenziellen de-Vries-Nachfolger.

Schumacher schreibt de Vries fast ab

Sky-Experte Ralf Schumacher äußerte sich nach dem Rennen in Silverstone relativ eindeutig über die Situation von de Vries. „Die Entscheidung ist gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat es ordentlich gemacht, sein Highlight letztes Jahr in Monza gehabt und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, spekulierte er über die Zukunft des Niederländers.

Allerdings erkennt der ehemalige Formel-1-Fahrer auch eine Chance in einem Fahrerwechsel. „Es ist schade für ihn, dass er Zandvoort wohl nicht fahren kann – würde ich mal schätzen -, aber auch gut für Daniel Ricciardo und fürs Team. Alpha Tauri ist wirklich schlecht unterwegs und könnte ein wenig Erfahrung gebrauchen“, sprach er sich für einen Fahrerwechsel aus.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Pro Shots