Nordische Ski-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Planica

Wer wird erfolgreichste Nation?

+ © picture alliance/dpa | Markku Ulander Nordische Ski-WM: In Planica werden zahlreiche Medaillen vergeben. © picture alliance/dpa | Markku Ulander

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica werden zahlreiche Medaillen vergeben. Aus drei Sportarten setzt sich der Medaillenspiegel zusammen.

Planica - Die Nordische Ski-WM 2023 findet in Slowenien statt. In Planica wird im Skispringen, im Langlauf und in der Nordischen Kombination um Edelmetall gekämpft. Hier gibt es den Zwischenstand im Medaillenspiegel.

Der Medaillenspiegel bei der Nordischen Ski-WM 2023 im slowenischen Planica setzt sich folgendermaßen zusammen - Zunächst wird die Anzahl der Goldmedaillen gewertet. Anschließend die Anzahl der Silbermedaillen, gefolgt von den Bronzemedaillen. Die Gesamtzahl an Medaillen spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Nordische Ski-WM 2023: Der Medaillenspiegel

* aufgeführt sind die besten 5 Nationen und die Platzierung der deutschen Mannschaft

Endstand nach Wettkampf 13/13

Platzierung Gold Silber Bronze Gesamt 1. Schweden 1 1 1 3 2. Norwegen 1 1 2 3. Frankreich 1 1 4. 5.

Mit der Eröffnungsfeier am 21. Februar beginnt die Nordische Ski-WM 2023 in Planica. Im Skispringen beginnen die Titelkämpfe am 23. Februar und enden am 5. März.

Die Damen und Herren suchen jeweils ihre Individualweltmeister von der Normalschanze und von der Großschanze. Das Teamspringen der Damen und das Mixed-Teamspringen werden auf der Normalschanze ausgetragen, das Teamspringen der Herren auf der Großschanze.

Nordische Ski-WM 2023: Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination

Neben dem Skispringen werden auch im Langlauf und in der Nordischen Kombination Medaillen bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica vergeben. Hier geht es zum kompletten Programm

Im Langlauf geht es bei den Damen und den Herren um insgesamt zwölf Weltmeistertitel. In der Nordischen Kombination werden sieben Wettbewerbe ausgetragen und auch im Skispringen werden sieben neue Weltmeister gesucht.

