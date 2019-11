Zahlreiche Podestanwärter

Die deutsche Mannschaft geht in den Weltcup 2019/20 der Nordischen Kombination mit zahlreichen Athleten an den Start.

Planegg - Angeführt von Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek geht die deutsche Mannschaft der Nordischen Kombination mit sieben Athleten aus dem A-Kader in den Weltcup 2019/20.

Bundestrainer in der Saison 2019/20 ist Hermann Weinbuch, der seit 1996 als Trainer für den Deutschen Skiverband in der Nordischen Kombination tätig ist.

Von November 2019 bis März 2020 messen sich die Kombinierer in je einem Sprung und einem Langlauf pro Wettbewerb. Wer nach dem Skispringen in Führung liegt, geht als Erster in den Langlauf, gestartet wird in der Reihenfolge, wie es das Skispringen ausweist.

Nordische Kombination: Unterschiedliche Wettbewerbsformen im Weltcup 2019/20

Auch im Weltcup-Kalender der Saison 2019/20 gibt es unterschiedlichen Schanzen, die gesprungen werden und Langlaufstrecken, die absolviert werden müssen. Die Athleten springen entweder von der Normalschanze oder der Großschanze, anschließend werden fünf, zehn oder 15 Kilometer gelaufen. Die Teamwettbewerbe werden mit vier oder zwei Athleten pro Nation absolviert.

In der Vorsaison sicherte sich Jarl-Magnus Riiber den Gesamtweltcup in der Nordischen Kombination, der Norweger geht auch im Weltcup 2019/20 als Favorit an den Start. Bester Athlet des deutschen Teams war in der Vorsaison Johannes Rydzek, der den 4. Platz in der Gesamtwertung der Nordischen Kombination belegte.

Nordische Kombination: Die deutschen Kombinierer für den Weltcup 2019/20

Name Geburtsdatum Skiclub Einzelsiege Podestplätze Faißt, Manuel 11.01.1993 SV Baiersbronn - 3 Frenzel, Eric 21.11.1988 SSV Geyer 43 32 Geiger, Vinzenz 24.07.1997 SC Oberstdorf 1 5 Rießle, Fabian 18.12.1990 SZ Breitnau 9 34 Rydzek, Johannes 09.12.1991 SC Oberstdorf 17 24 Schmid, Julian 01.09.1999 SC Oberstdorf - - Weber, Terence 24.09.1996 SSV Geyer - - Weinbuch, Hermann 22.03.1960 Bundestrainer

