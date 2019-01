Los Angeles Rams dank krasser Schiri-Fehlentscheidung im Super Bowl - Zitter-Sieg der Patriots

Conference Finals in den Playoffs

+ © AFP / STREETER LECKA Die Los Angeles Rams stehen im Super Bowl 2019. Das Team um Quarterback Jared Goff (2.v.r.) setzte sich gegen die New Orleans Saints durch. © AFP / STREETER LECKA

NFL-Playoffs: Die Los Angeles Rams stehen dank einer krassen Schiri-Fehlentscheidung im Super Bowl. Ihr Gegner im Endspiel ist ein Dauergast.

Atlanta - Football-Superstar Tom Brady spielt mit den New England Patriots im Super Bowl um seinen sechsten Meisterschaftsring. Der 41 Jahre alte Quarterback führte sein Team im National-Conference-Finale gegen die Kansas City Chiefs zum 37:31 nach Verlängerung und damit zum dritten Mal nacheinander ins Endspiel der amerikanischen Profiliga NFL. „Es ist ein großartiges Gefühl, aber ich bin verdammt müde. Das war ein verrücktes Spiel“, sagte Brady.

Die Patriots treffen am 3. Februar in Atlanta (MEZ 4. Februar 0.30 Uhr) auf die Los Angeles Rams. Die Kalifornier gewannen das Halbfinale zwischen den beiden besten Hauptrundenteams bei den New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees trotz eines 0:13-Rückstands 26:23 nach Verlängerung. Die entscheidenden Punkte gelangen Kicker Greg Zuerlein mit einem Field Goal aus 57 Yards.

NFL-Playoffs: Erstmals in der Geschichte gingen beide Conference Finals in die Verlängerung

Erstmals in der NFL-Geschichte gingen am Sonntagabend beide Conference Finals in die Verlängerung. Die Patriots lagen in Kansas City bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt im Arrowhead Stadium zur Halbzeit bereits mit 14:0 in Führung. Doch angeführt von Quarterback Patrick Mahomes (23) starteten die Chiefs ein Comeback, es ging in die Overtime. In dieser sorgte Runningback Rex Burkhead mit seinem zweiten Touchdown des Abends für die Entscheidung.

NFL-Playoffs: Los Angeles Rams profitieren von krassem Schiri-Fehler

Im ersten Halbfinale des Abends behielten die Rams um den 24 Jahre alten Quarterback Jared Goff auch aufgrund einer kapitalen Schiedsrichter-Fehlentscheidung die Oberhand. Die Saints standen kurz vor dem Sieg, als ein offensichtliches Regelvergehen der Rams weniger als zwei Minuten vor Schluss nicht bestraft wurde.

Kicker Zuerlein rettete LA in der Folge in die Verlängerung und sorgte dann auch für den Sieg. „Es ist hart, das wegzustecken, vor allem in einer Situation, wo es scheint, als hätte es jeder in der Welt gesehen“, sagte der 40-jährige Brees.

Die Freude der Rams über den Einzug in der Superbowl war nach dem Spiel deutlich zu sehen.

Wer die Nationalhymne im Super Bowl singt ist auch schon bekannt. Für viele fast so wichtig wie das Spiel selbst, ist die Halbzeitshow. Dieses Jahr performen Maroon 5.

Rams setzten alles auf diese Saison

Für den jungen Quarterback Jared Goff ist es erst die dritte Saison, trotzdem ist er schon jetzt einer der besten Spielgestalter der Liga. Einer der weiteren Erfolgsgaranten neben Goff ist Runningback Todd Gurley, der diese Saison mit überragenden 17 Touchdowns in der Regular Season eine persönliche Bestmarke aufstellte.

Schon in der Offseason wurde klar, dass der Super Bowl das Ziel der Rams ist. Sie setzten alles Geld ein um die Qualität zu erhöhen. Sie gingen quasi „All in“ und holten zusätzlich zu ihren jungen Talenten die Topspieler Brandin Cooks, Aqib Talib, Ndamukong Suh. Coach Sean McVay formte aus ihnen ein Spitzen-Team.

Neuauflage des Super Bowls von 2002

Der erst 32 Jahre alte Rams-Headcoach Sean McVay ist der jüngste Trainer der NFL-Geschichte, der den Super Bowl erreicht hat. Die Franchise steht vor ihrem vierten Triumph, 1945 gewann sie als Cleveland Rams, 1951 als Los Angeles Rams und 2000 als St. Louis Rams.

Brady hatte seinen ersten Triumph 2002 gegen die St. Louis Rams gefeiert, 17 Jahre später kommt es beim 53. Super Bowl zur Neuauflage gegen die Franchise. Die Patriots haben den Super Bowl in den Spielzeiten 2001, 2003, 2004, 2014 und 2016 gewonnen. Im vergangenen Jahr unterlagen sie den Philadelphia Eagles (33:41). Seit Beginn der Ära mit Coach Bill Belichick (66) und Quarterback Brady stand das Team aus Foxborough/Massachusetts neunmal im Finale.

SID/md