Boston Celtics starten erfolgreich ins NBA-Viertelfinale

Runde zwei der Playoffs

Celtics-Star Isaiah Thomas war von den Wizards kaum zu stoppen.

Boston - Die Boston Celtics haben den ersten Schritt in Richtung Conference Finals gemacht. Der Rekordchampion der NBA bezwang das Team um John Wall und Bradley Beal.

Rekordmeister Boston Celtics hat das erste Viertelfinalspiel in den Playoffs der Basketball-Profiliga NBA für sich entschieden. Der 17-malige Champion feierte ein 123:111 über die Washington Wizards und führt in der best-of-seven-Serie 1:0.

Isaiah Thomas war mit 33 Punkten bester Werfer der Celtics, die in der ersten Runde die Atlanta Hawks um den Braunschweiger Dennis Schröder ausgeschaltet hatten (4:2). Washington war ein 4:2 über die Chicago Bulls mit Schröders Nationalmannschaftskollegen Paul Zipser aus Heidelberg gelungen. Spiel zwei findet in der Nacht zum Mittwoch erneut in Boston statt.

SID