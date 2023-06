Nach Strafe: Hülkenberg startet in Kanada von Rang fünf

Formel 1

+ © Graham Hughes/The Canadian Press/AP/dpa Nico Hülkenberg aus Deutschland vom Team Haas beim freien Training in Montreal. © Graham Hughes/The Canadian Press/AP/dpa

WM-Spitzenreiter Max Verstappen startet beim achten Formel-1-Saisonlauf in Kanada am Sonntag (20.00 Uhr) erneut von der Pole Position. Neben ihm wird der Spanier Fernando Alonso im Aston Martin ins Rennen gehen.

Montreal - Zunächst hatte sich Nico Hülkenberg über den zweiten Startplatz gefreut. Weil der Haas-Pilot nach seiner besten Zeit bei Roter Flagge aber zu schnell unterwegs war, bestraften ihn die Stewards in den Stunden nach der Qualifikation mit einer Rückversetzung um drei Startplätze. Rang fünf in der Startaufstellung ist dennoch die beste Ausgangsposition für Hülkenberg in dieser Saison. Für den Grand Prix werden nach wechselhaften Tagen eher trockene Bedingungen erwartet.

Verstappen könnte auf dem Circuit Gilles-Villeneuve für den 100. Formel-1-Sieg des Red-Bull-Teams sorgen. Der Titelverteidiger führt die Gesamtwertung mit klarem Vorsprung an. dpa