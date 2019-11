Tausende Sportler erwartet

Große Freude in München: Die bayerische Landeshauptstadt hat den Zuschlag für ein echtes Sport-Highlight erhalten. Tausende Sportler werden 2022 in München erwartet.

Die Stadt München hat den Zuschlag für ein sportliches Groß-Event bekommen

hat den Zuschlag für ein sportliches Groß-Event bekommen Mehrere Tausend Athleten werden in der Stadt erwartet

werden in der Stadt erwartet Ministerpräsident Markus Söder spricht von einer „Riesenfreude“

München - In der bayerischen Landeshauptstadt wurde schon oft Sportgeschichte geschrieben. Egal ob Weltmeisterschaften, Olympiaden, Champions-League-Endspiele oder Europameisterschaften. Und jetzt das nächste Highlight: Die „European Championships“ kommen 2022 nach München.

München: „Mini-Olympiade“ kommt - European Championships im Olympiapark

Ein "Sportgroßereignis der Spitzenklasse" zum Jubiläum: 50 Jahre nach den Olympischen Spielen steigt die zweite Auflage der European Championships im Sommer 2022 in München. Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4000 Athletinnen und Athleten erwartet. In den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon kämpfen sie um mehr als 150 EM-Medaillen. Eine weitere Disziplin soll das Programm noch ergänzen. Es ist die größte Sportveranstaltung seit Olympia 1972, die in München stattfindet.

München: Sport-Ereignis kommt - Seehofer schwärmt

"Die Entscheidung für München ist ein großer Erfolg für den deutschen Sport. Auch im Hinblick auf seine Geschichte ist der Olympiapark in München ein denkbar geeigneter Austragungsort", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer und sprach von einem "Sportgroßereignis der Spitzenklasse". Der CSU-Politiker betonte: "Wir haben damit erneut die Gelegenheit, Deutschland als ein sportbegeistertes und gastfreundliches Land zu präsentieren."

Zuschlag da: Mini-Olympiade kommt nach München

Die Meldung wurde auch schon in den sozialen Netzwerken kommentiert. Die Stadt München hat den Zuschlag auf Twitter schon bestätigt.

#München wird die #EuropeanChampionships 2022 ausrichten. Mit dem Multi-Sportevent mit sieben Europameisterschaften wird der Olympiapark genau 50 Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972 erneut Schauplatz einer international bedeutenden Sportveranstaltung. pic.twitter.com/IfTzVNeAko — Stadt München (@StadtMuenchen) November 12, 2019

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jubelt auf Twitter. Für ihn ist der Zuschlag eine „Riesenfreude.“

Riesenfreude: Bayern ist bei den #EuropeanChampionships dabei. München ist Sporthochburg und will 50 Jahre nach Olympia wieder guter Gastgeber sein. Es geht um Europameisterschaften in 7 Sportarten mit mehr als 4000 Athleten: Bayern finanziert das mit Stadt und Bund gemeinsam. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 12, 2019

München: Sport-Event kommt - Kostenfrage schon Thema

Die Veranstalter kalkulieren mit überschaubaren Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro, die sich die Stadt München, das Bundesland Bayern und der Bund teilen sollen. Olympische Spiele wären ein Vielfaches teurer - die Sommerspiele 2012 in London verschlangen etwa 13,5 Milliarden Euro. Auch aufgrund dieser immensen Kosten war die bislang letzte deutsche Olympiabewerbung im Herbst 2015 in einem Bürgerentscheid durchgefallen. Damals votierten die Hamburger Bürger gegen eine Bewerbung für Olympia 2024.

