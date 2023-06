Mick Schumacher träumt nach Mercedes-Test von der Formel 1

Erste Runden im Auto

Erstmals seit 200 Tagen ist Mick Schumacher wieder einen Formel-1 Boliden gefahren. Beim Reifentest nach dem Großen Preis von Spanien absolvierte der Deutsche 152 Runden.

Barcelona – Auf sein Comeback in einem Formel-1-Cockpit musste Mick Schumacher lange warten. Der 24-Jährige, der in der vergangenen Formel-1-Saison noch Stammfahrer im Team Haas war, ist in diesem Jahr Ersatzfahrer bei Mercedes. Nach dem starken Ergebnis von Mercedes beim Großen Preis in Spanien durfte der Deutsche am Mittwoch erstmals testweise den W14 von Mercedes fahren.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter: 24 Jahre), Vufflens-le-Chateau, Schweiz Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Bahrain 2021 Bestes Rennergebnis: 6. Platz beim Großen Preis von Österreich 2022 Aktueller Status: Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes, Ersatzfahrer bei McLaren

Schumacher fährt im Mercedes 152 Runden

Insgesamt 152 Runden drehte Schumacher für den Reifenhersteller Pirelli auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya – das entspricht mehr als der zweifachen gesamten Renndistanz. „Ich hatte eine großartige Zeit und habe jede Sekunde genossen“, sagte Schumacher danach. Nach vielen Runden im Simulator war es für Schumacher die erste Gelegenheit den Wagen auch in der realen Welt zu testen.

„Diese Erfahrung wird mir in meiner Rolle definitiv zugute kommen. Ich weiß jetzt besser, worauf ich achten und woran ich arbeiten muss“, resümierte Schumacher seinen Testlauf. Außerdem sprach der Deutsche von einem verbessertes Verständnis „für die Abläufe des Teams an der Strecke“. Auch sein Team zeigte sich nach dem Test zufrieden. „Mick hat sich gut eingefügt und hat gutes Feedback an die Reifenhersteller geliefert, während er sich an das Auto gewöhnte. Das wird ihm in seiner Rolle als Reservefahrer nützen“, heißt es in der Pressemitteilung von Mercedes.

+ Mick Schumacher hofft auf eine Rückkehr als Stammfahrer in der Formel 1. © IMAGO/DPPI

Schumacher „dankbar“ für Gelegenheit im Formel-1-Mercedes

Nach dem Rennen meldete sich der Sohn von Michael Schumacher auch per Twitter zu Wort. „Was ein Gefühl zurück im Auto zu sein – und dann in einem Mercedes. Super dankbar für die Gelegenheit. Danke!“, freute sich Schumacher. Wann der Deutsche jedoch wieder in einem Formel-1-Boliden sitzen wird, ist unklar.

Als Ersatzfahrer im Team Mercedes hat Schumacher aktuell einen schweren Stand. Mit dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton und George Russell, der in Barcelona einen kuriosen Funkspruch absetzte, verfügt Mercedes über eine starke Besetzung. Schumacher kommt als Reservefahrer nur dann in einem Rennen zum Einsatz, sollte einer der beiden ausfallen.

Schumacher will als Stammfahrer zurück ins Cockpit

Die nächste Gelegenheit für eine Fahrt im Mercedes könnte für Schumacher im Juli kommen. Dann steht nach dem Grand-Prix in Silverstone der nächste Reifentest an. Langfristig peilt der Deutsche aber eine Rückkehr als Stammfahrer an. „Ich freue mich jetzt noch mehr auf den Rest der Saison. Ich hoffe, dass ich irgendwann wieder in einem Auto sitzen werde“, sagte Schumacher. (luha)

Rubriklistenbild: © IMAGO/DPPI