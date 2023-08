Er ist nicht der erste Profi-Sportler an ihrer Seite: Neue Schumi-Freundin postet Liebes-Foto mit Mick

Gemeinsamer Urlaub

Mick Schumacher und die Formel 1 befinden sich derzeit in der Sommerpause. Der Deutsche verbringt die freie Zeit mit seiner neuen Freundin in St. Tropez.

München – Damit dürften wohl die letzten Zweifel beseitigt sein: Mick Schumacher hat eine neue Frau an seiner Seite. Bereits letzte Woche zeigte sich der 24-Jährige in seinem St.-Tropez-Urlaub mit einer bis dahin unbekannten Schönheit auf Wolke sieben – inklusive süßem Foto auf einer Yacht.

Mick Schumacher\t Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre), Genolier, Schweiz Sportart: Motorsport (Formel 1) Rennstall: Mercedes

Schumacher und Hasanovic teilen Fotos aus gemeinsamen Urlaub

Bei der Dame an Schumachers Seite handelt es sich um Laila Hasanovic. Und das dänische Model legt jetzt bei Instagram nach. Hasanovic postete bereits vor vier Tagen ebenfalls ein Foto von einer Yacht zusammen mit Mick.

Darauf ist zu sehen, wie Schumacher seine Laila an der Bordreling innig in seinen Armen hält und der Blondine einen liebevollen Kuss auf ihre Wange gibt. Beide schauen auf dem Foto äußerst glücklich aus.

+ Laila Hasanovic teilt Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub mit Mick Schumacher. © Instagram@lailahasanovic

Schumacher bereits der zweite Profisportler an der Seite von Hasanovic

Um auch die letzten Zweifel aus der Welt zu wischen, kommentierte Hasanovic das Bild mit einem M mit rotem Herz. Das M dürfte dabei für Mick stehen. Dieser antwortete auf das Foto ebenfalls mit einem roten Herz.

Für Hasanovic ist Schumacher, der seit neuestem in einem neuen Look auftritt, bereits der zweite Profisportler an ihrer Seite. Vor Mick war die Dänin mehrere Jahre mit dem Bundesliga-Star Jonas Wind vom VfL Wolfsburg zusammen. Der Stürmer spielte vor seinem Wechsel in die Autostadt bis zum Sommer 2022 für den FC Kopenhagen. Danach ging auch die Beziehung mit Hasanovic in die Brüche.

Nach Glück in der Liebe: Neues Cockpit für Schumacher?

Schumacher war zuvor jahrelang mit Justine Huysman ein Paar. Im Gegensatz zu seiner jetzigen Beziehung hielt Schumacher diese Liaison jahrelang geheim.

Nachdem der Rennfahrer nun anscheinend sein persönliches Glück in der Liebe gefunden zu haben scheint, fehlt nur noch ein Stammcockpit in der Formel 1. Aktuell ist der 24-Jährige als Ersatzfahrer für Mercedes im Einsatz, will aber auf Dauer wieder selbst an den Grand Prix der Formel 1 teilnehmen. Dafür machte die Königsklasse des Motorsports letztens sogar selbst Werbung. (kk)

Rubriklistenbild: © Instagram@lailahasanovic