Mick postet Foto mit „großem“ Schumacher-Kumpel – Fans amüsieren sich

Größenunterschied der Sportler

Mick Schumacher und Dirk Nowitzki kennen sich bereits seit Längerem. Vor kurzem trafen beide wieder aufeinander, wie Mick dokumentierte.

München – Seit Jahren ist Dirk Nowitzki einer der Mitveranstalter des Benefiz-Events „Champions for charity“, bei dem Rennfahrer und Spitzenathleten aus der ganzen Welt Formel-1-Legende Michael Schumacher in Erinnerung halten. Seit 2016 treten die „Nazionale Piloti“, die inoffizielle Fußballmannschaft der Formel 1, gegen die „Dirk Nowitzki All Stars“ bei diesem Event an.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre), Genolier, Schweiz Sportart: Motorsport (Formel 1) Rennstall: Mercedes

Mick Schumacher aktuell nur Ersatzfahrer bei Mercedes

Der Benefiz-Kick ist sozusagen der Nachfolger vom „Spiel des Herzens“, das Michael Schumacher über Jahre hinweg vor dem Großen Preis von Deutschland veranstaltete. Schon 2004 stand Nowitzki dort mit der Formel-1-Legende zusammen auf dem Platz und war in den folgenden Jahren ein gern gesehener Gast.

Nach dem schweren Ski-Unfall von Michael Schumacher wurde 2016 das „Champions for charity“ ins Leben gerufen. Von Anfang an auch mit dabei: Mick Schumacher, der damals erst 17 Jahre alt war. Seitdem hat sich viel getan für den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher. 2021 und 2022 stand der heute 24-Jährige beim Formel-1-Team Haas unter Vertrag und sammelte erste Erfahrungen in der Königsklasse des Motorsports.

In der aktuellen Saison sitzt Schumacher, der seit kurzem mit einer neuen Dame an seiner Seite durchs Leben geht, allerdings in keinem Formel-1-Stammcockpit und steht ‚lediglich‘ als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag.

+ Mick Schumacher und Dirk Nowitzki freuen sich über ihr Wiedersehen. © Instagram@mickschumacher

Nowitzki überragt Schumacher auf Foto um mehr als einen Kopf

Mit Nowitzki verbindet der Rennfahrer aber weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis, wie der neueste Post von Mick bei Instagram belegt. Schumacher postete dort zwei Bilder von sich und der deutschen Basketball-Legende und kommentierte die Fotos folgendermaßen: „Alle am Lächeln! Schön, dich wiederzusehen.“

Bei den Fans des Rennfahrers kommen die Bilder sichtlich gut an, auch wenn vor allem ein Detail förmlich ins Auge springt. Nowitzki überragt Schumacher, um mehr als einen Kopf. Kein Wunder, misst der NBA-Champion doch 2,13 Meter, während Schumacher auf 1,76 Meter kommt.

Fans hoffen auf erneutes „Champions for charity“-Match

„Ich wette Mick, musste Dirk enttäuschen, dass er nicht in einen Formel-1-Wagen passt“, ist nur einer von zahlreichen Fan-Kommentaren unter das Bild. Die Szene erinnert ein bisschen an einen Formel-1-Kollegen von Schumacher, der ebenfalls neben einem Basketball-Star wie ein Erstklässler aussah.

Andere Fans haben aufgrund der Fotos auch Hoffnung auf ein erneutes „Champions for charity“-Match zwischen den beiden. Das letzte Benefiz-Event fand 2022 in Frankfurt statt. (kk)

Rubriklistenbild: © Instagram@mickschumacher