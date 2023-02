Mick Schumacher als Hamilton-Nachfolger bei Mercedes? „Wird nicht mehr zehn Jahre fahren“

Große Chance für den Deutschen

René Rast, dreimaliger DTM-Champion, sieht den Status als Ersatzfahrer bei Mercedes für Mick Schumacher als Chance, den ganz großen Schritt zu machen.

München – Seit dieser Rennsaison ist Mick Schumacher nur noch Ersatzfahrer in der Formel 1. Nach zwei Jahren im Haas-Team verlängerte das US-Team seinen auslaufenden Vertrag nicht und so landete er schließlich als Ersatzfahrer bei Mercedes. Hinter George Russell und dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. Geht es nach René Rast, könnte das die große Chance für den deutschen Fahrer sein, um als Stammfahrer auf eines der begehrtesten Cockpits der Rennserie vorzurücken.

Rast: „Mick Schumachers Schritt zurück ist kein Karrierekiller“

Der Traum von der Formel-1-Karriere endete für Mick Schumacher nach der Saison 2022 vorübergehend. Anstatt mit ihm den Vertrag zu verlängern, entschied man sich bei Haas dafür, einen Wechsel zu vollziehen. Das US-Team nahm Nico Hülkenberg, vergangene Saison Ersatzfahrer bei Aston Martin, unter Vertrag. Schumacher ging einen Schritt zurück und ist nun Ersatzfahrer bei Mercedes.

+ Mick Schumacher ist seit dieser Saison Ersatzpilot hinter Lewis Hamilton. © IMAGO/Jerry Andre

Im Interview mit Sport1 bewertet der Rennsportexperte und aktive Formel-E-Fahrer René Rast die Situation von Mick Schumacher allerdings alles andere als negativ. „Mick Schumachers Schritt zurück ist kein Karrierekiller“, so Rast, der ausgerechnet dessen Nachfolger im Haas-Cockpit als Beispiel heranzieht: „Man hat es ja auch bei Nico Hülkenberg gesehen, der das Comeback geschafft hat.“

Für Mick Schumacher könnte „sich eine Tür öffnen“

Aus der Sicht von Rast ist mit dem Verbleib von Schumacher in der Königsklasse des Motorsports, wenn auch vorerst nur als Ersatzfahrer, der Grundstein für einen Platz als gesetzter Fahrer gelegt. „Für Mick ist es jetzt wichtig, in einem Top-Team zu sehen, wie es funktioniert. Er lernt also extrem viel“, so der erfahrene Rennfahrer. Schumacher gilt als ein Pilot, der ähnlich wie Sebastian Vettel alle Bereiche des Sports durchdringen will, da könnte ihm das Umfeld bei Mercedes in der Tat entgegenkommen.

Rast sieht in der jetzigen Position von Schumacher hinter Lewis Hamilton sogar die Möglichkeit für den ganz großen Schritt: „Lewis Hamilton wird wahrscheinlich auch nicht mehr zehn Jahre fahren. Wenn er Schluss macht, könnte sich für Mick eine Tür öffnen“, spekuliert er im Interview.

Vertrag von Hamilton läuft aus

Doch wie realistisch ist es, dass Schumacher der Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes wird? Dafür spricht, dass der Vertrag von Hamilton nur noch die Rennsaison 2023 läuft, allerdings sollen sowohl der Fahrer als auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff eine Verlängerung anstreben.

Und auch mit einer Cockpitübernahme auf langfristige Sicht ist, stand jetzt, nicht zu rechnen. Denn als Ersatzfahrer ist Mick Schumacher nur eine Saison an Mercedes gebunden und danach wird er sicherlich alles daran setzen, einen Platz als Stammfahrer zu ergattern. Möglicherweise glühen jetzt schon im Hintergrund die Drähte, was die Saison 2024 angeht, denn in der Formel 1 werden schon früh Planungen vorangetrieben. Das musste, wie jetzt herauskam, nicht zuletzt Schumacher selbst bitter erfahren. (sch)

