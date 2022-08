Für Michael Schumacher: Ex-FC-Bayern-Stars, DFB-Spieler und Olympiasieger kicken für die Formel-1-Ikone

„Champions for Charity“

Nach drei Jahren Corona-Pause kehrt das Benefizspiel „Champions for Charity“ zurück. Dabei wird vor allem für Michael Schumachers Stiftung gesammelt.

Frankfurt - Während seiner erfolgreichen Karriere erlangte Michael Schumacher nicht nur für seine sieben Weltmeistertitel in der Formel 1 Anerkennung. Der 53-Jährige beeindruckte stets mit seinem karitativen Einsatz, so spendete er beispielsweise im Januar 2005 nach der Flutkatastrophe in Thailand und Indonesien 10 Millionen Dollar. Auch wenn der einstige Hobby-Fußballer Schumi seit seinem Skiunfall nicht mehr in der Öffentlichkeit steht, finden weiterhin Benefizaktionen für die Stiftung der Familie Schumacher statt. Am 24. August versammeln sich viele Gesichter aus der Welt des Sports zum Benefizspiel im Frankfurter Waldstadion.

Mick Schumacher und Dirk Nowitzki führen bei „Champions for Charity“ zwei Teams aufs Feld

Drei Jahre am Stück hatte das Fußballspiel der Benefizaktion „Champions for Charity“ coronabedingt nicht stattfinden können, nun öffnet das Stadion des Europa-League-Siegers seine Pforten für die prominent besetzte Partie. Wie in jedem Jahr wird auch Basketball-Legende Dirk Nowitzki mit dabei sein, dessen Stiftung ebenfalls involviert ist. Doch besonders aus der Formel 1 und selbstverständlich auch aus dem Fußball kündigten sich einige Stars an.

+ Das letzte „Champions for Charity“-Spiel fand 2019 statt. Auch in diesem Jahr werden viele bekannte Gesichter mit von der Partie sein. © Sven Simon/imago

Schumi-Sohn und Formel-1-Fahrer Mick Schumacher und Nowitzki werden jeweils ein Team aufs Feld führen. Auch die beiden Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Mika Häkkinen kündigten sich ebenso an, wie der ehemalige Pilot David Coulthard sowie der Chef der Motorsportserie Stefano Domenicali. Die DTM-Fahrer Maximilian Götz, Konkurrent Kelvin van der Linde oder Timo Bernhard werden ebenfalls mit von der Partie sein.

Viel Fußball-Prominenz bei „Champions for Charity“: Ex-FCB-Spieler, Weltmeister und Eintracht-Legenden

Die Frankfurter Fans werden sich besonders auf ihren Keeper Kevin Trapp freuen, der Nationalspieler wird wie auch Ex-SGE-Kicker Martin Hinteregger zu den Teilnehmern gehören. Etwas prominenter kommt das Weltmeister-Trio von 2014 daher, mit Christoph Kramer und den beiden Ex-FC-Bayern-Spielern Mats Hummels und Lukas Podolski sagten echte Hochkaräter zu. Zudem ist mit Pirmin Schwegler der Chefscout des FCB mit von der Partie, am Sonntag sichtete er noch einen vielversprechenden Spieler für die Münchner. Der ehemalige Bayern-Torjäger und heutige Klubrepräsentant Giovane Elber wird trotz seiner 50 Jahre auflaufen.

Neben den vier Ex-Nationalspielern René Adler, Gerald Asamoah, Stefan Kießling und Simon Rolfes kündigten sich auch Legenden von Eintracht Frankfurt an, so werden die Zuschauer auch Bundesliga-Rekordspieler Charly Körbel, Ex-1860-Trainer Rudi Bommer, Uwe Bindewald und Ervin Skela am Ball sehen. DFB-Spielerin Laura Freigang von den Eintracht-Frauen stand kürzlich noch im EM-Finale, beim Benefizspiel ist auch sie im Einsatz.

„Champions for Charity“: Auch zwei Olympiasieger wirken beim Schumi-Benefizspiel mit

Doch nicht nur Fußballer und Hochgeschwindigkeits-Motorsportler kommen zum „Champions for Charity“ zusammen, auch Athleten aus anderen Sportarten sind mit dabei. So können sich die Fans auch auf die drei Ex-Handball-Weltmeister Pascal Hens, Dominik Klein und Christian Schwarzer freuen. Zudem sind Tischtennis-Ikone Timo Boll, der Olympiasieger im Hockey Mortz Fürste sowie der Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, Beachvolleyballerin Karla Borger sowie das ehemalige Ski-Ass Felix Neureuther am Start. Alles für den guten Zweck. (ajr)

Rubriklistenbild: © Sven Simon/imago