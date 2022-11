McLaren-Pilot Norris mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung

Formel

Mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung verpasst McLaren-Pilot Lando Norris den Auftakt zum Grand-Prix-Wochenende in São Paulo.

São Paulo - Wie sein englisches Formel-1-Team mitteilte, fühlt sich der 22-Jährige unwohl. Daher werde er den Tag im Hotel verbringen. Für den Donnerstag sind in erster Linie Medientermine angesetzt. Norris wird zum Trainingsauftakt in Interlagos am Freitag aber wieder zurückerwartet. Der Engländer Norris ist vor dem vorletzten Saisonrennen in Brasilien WM-Siebter. Sein Rückstand auf Rang sechs liegt schon bei 101 Punkten. dpa