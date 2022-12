„Kannst nicht in einer Fantasiewelt leben“: Max Verstappen teilt gegen F1-Piloten aus

Seitenhieb gegen Pérez?

Max Verstappen war der Nummer-1-Fahrer bei Red Bull in der abgelaufenen Saison. Einige Formel-1-Fahrer müssen einfach akzeptieren, nur die Nummer zwei zu sein, findet der Weltmeister.

Fuschl am See - Für Max Verstappen lief die Formel-1-Saison 2022 besser als zu Beginn gedacht. Mit 454 Punkten konnte er letztlich mit großem Abstand seinen zweiten Weltmeistertitel einfahren. Sein Teamkollege Sergio Pérez schaffte es dagegen mit 305 Punkten nur auf den dritten Platz der Fahrerwertung. Mit 15 Siegen in einer Saison setzte Verstappen außerdem einen neuen Rekord. Die Zahlen zeigen, weshalb der Red-Bull-Rennstall diese Saison auf den Niederländer setzte.

Max Verstappen Geboren: 30. September 1997 in Hasselt (Belgien) Nationalität: Niederländisch Rennstall: Red Bull Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (2021, 2022)

Red Bull setzte auf Weltmeister Verstappen - für Horner hatten beide Piloten Weltmeister-Format

Trotzdem erklärte Teamchef Christian Horner nochmal, dass auch Pérez seine Chance haben kann: „Klar kann Pérez in dieser Form Weltmeister werden, und für uns spielt es keine Rolle, wer den Titel holt. Beide Fahrer treten für Red Bull Racing an, beide haben die gleichen Möglichkeiten.“ Im Laufe einer Saison kann jedoch schnell klar werden, welcher Fahrer die besseren Chancen hat, die WM zu gewinnen - so eben auch bei Red Bull.

Max Verstappen: Valtteri Bottas hat bei Mercedes Rolle als zweiter Fahrer akzeptiert

Verstappen ist sich sicher, dass einige Fahrer ihre Rolle im Team einfach akzeptieren müssen. Das machte er auch bei „F1 Talks“ von Viaplay klar. Zusammen mit seinem Vater Jos Verstappen war er dort zu Gast und sprach über die Team-Dynamik in der Formel 1, als Beispiel nannte er den ehemaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas. Dieser stand nämlich häufig im Schatten von Lewis Hamilton.

„Jedes Jahr fing er von vorne an, aber nach ein paar Rennen wird klar, dass es wieder nicht klappen wird, und du akzeptierst deine Rolle im Team. Er schaffte es dennoch ein paar Mal aufs Treppchen, gewann auch ein paar Rennen und eroberte einige Poles“, so der Niederländer. Auf Dauer war Bottas mit dieser Rolle trotzdem nicht glücklich, immerhin wechselte er zur Saison 2022 zu Alfa Romeo und kehrte Mercedes damit den Rücken.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: „Du kannst nicht in einer Fantasiewelt leben“

„Du musst akzeptieren, dass der Fahrer an deiner Seite einfach etwas besser ist als du. Das ist in Ordnung, sowas kann passieren. Und es war wichtig, dass Bottas dies akzeptiert hat. Einige Fahrer können das nicht, und das geht dann so richtig schief“, so der Weltmeister. „Denn sie werden sich nicht lange halten können. Ich nenne jetzt keine Namen, aber du musst deine Rolle im Team akzeptieren. Du kannst nicht in einer Fantasiewelt leben.“

Ob er damit seinen eigenen Teamkollegen Sergio Pérez meint? Immerhin gab es diese Saison einige Spannungen zwischen den beiden. In Brasilien (13. November) stellte sich Verstappen gegen das Team und weigerte sich, seinen Platz mit Pérez zu tauschen. Das sorgte beim Mexikaner für ziemlich viel Unmut und resultierte auch darin, dass im Endeffekt Charles Leclerc im Ferrari den Vize-Weltmeistertitel holen konnte. Bleibt abzuwarten, wie Red Bull es in der kommenden Saison handhaben wird. (lhe)

