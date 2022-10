Maria Höfl-Riesch geht ins Schauspiel-Business - Ungewöhnliche Rolle in deutscher Kult-Serie

Ex Ski-Alpin-Star

Maria Höfl-Riesch hat einen Gastauftritt im Traumschiff. Die ehemalige Weltklasseathletin im Ski alpin wird in der kommenden Folge der Fernsehreihe zu sehen sein. Es ist nicht ihr erster Ausflug in die Schauspiel-Branche.

Kitzbühel - Maria Höfl-Riesch zieht es einmal mehr vor die TV-Kamera. Im „Traumschiff“ wird die 37-Jährige in der kommenden Folge eine Nebenrolle begleiten. Für die dreifache Olympiasiegerin ist die TV-Branche kein ungewöhnliches Terrain.

Am 20. November 2022 wird Höfl-Riesch in der 94. Folge der ZDF-Kultserie zu sehen sein. Dabei spielt sie eine Hundeschlittenführerin in Lappland. Höfl-Riesch gab gegenüber „Bild“ bereits kurze Einblicke in ihren Gastauftritt.

Höfl-Riesch spricht über die Zusammenarbeit mit Silbereisen

„Florian kenne ich seit vielen Jahren. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit ihm arbeiten zu dürfen“, sagte sie über ihre Zusammenarbeit mit „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ehemalige Weltklasseathletin im Ski alpin vor einer Fernsehkamera zu sehen ist. 2005 hatte Höfl-Riesch Kurzauftritte in den Daily Soaps „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ und „Marienhof“.

Im August 2008 hatte sie zudem einen Gastauftritt in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. In Folge 666 spielte sie sich selbst und hatte letztmals einen TV-Auftritt im Bereich Schauspiel.

Zusätzliche Fernseherfahrung sammelte die Gesamtweltcupsiegerin von 2011/12 als TV-Expertin im Ersten. Bis 2019 analysierte sie die Rennen in der ARD.

Seitdem ist die gebürtige Garmisch-Partenkircherin in verschiedenen Bereichen tätig. Höfl-Riesch gibt Fitnesskurse auf Kreuzfahrtschiffen, ist als Coach und Speakerin aktiv und betreibt ihren eigenen Podcast, der in ihrer Wahlheimat Kitzbühel aufgezeichnet wird und den Namen „Gondelpodcast“ trägt.

Im März 2014 beendete Höfl-Riesch ihre erfolgreiche Karriere im Ski alpin. Neben dem Sieg im Gesamtweltcup gewann sie drei Olympische Goldmedaillen, wurde zweimal Weltmeisterin und entschied insgesamt 27 Weltcuprennen für sich. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Skirennläufern der deutschen Geschichte.

