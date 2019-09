Ski-Star macht Schluss: Weltcup-Rekordsieger Marcel Hirscher beendet Karriere

Familienvater gibt Rücktritt bekannt

Marcel Hirscher beendet seine Karriere. Der österreichische Skirennfahrer gab nach langen Überlegungen seinen Rücktritt bekannt.

Salzburg - Der österreichische Skirennfahrer Marcel Hirscher beendet seine Karriere. Das gab der beste Alpin-Sportler der Gegenwart am Mittwochabend in Salzburg bekannt. Nach Felix Neureuther, der mittlerweile sogar ein Schlagerlied veröffentlicht hat, verliert die Skiwelt damit einen weiteren Ausnahme-Profi.

Marcel Hirscher stellte neuen Weltcup-Rekord auf

Der 30 Jahre alte Hirscher gewann zuletzt achtmal in Serie den Gesamtweltcup und stellte damit einen Rekord auf. Neben insgesamt 67 Siegen im Weltcup holte der Salzburger zweimal Olympia-Gold 2018 in Südkorea und fünf Einzel-Weltmeistertitel. Der Familienvater hatte zuletzt bereits mit einem Rücktritt geliebäugelt und war noch nicht in das Schneetraining für die Ende Oktober beginnende Saison eingestiegen.

„Es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde“, sagte er in einem weißen T-Shirts ohne jeden Sponsorenaufnäher. „Das ist kein Berufs-, kein Jobwechsel. Das ist ein Leben, dass man von heute auf morgen beendet.“

Erstmals seit langem wird es also einen neuen Gesamtweltcupsieger geben. Seit 2012 hat Hirscher die große Kugel acht Mal in Serie gewonnen und damit einen auf Jahre unerreichbaren Rekord aufgestellt.

Hirscher-Rücktritt: Entscheidung ist keine Überraschung

Insgesamt holte Hirscher in seiner Karriere wie US-Star Lindsey Vonn, die ihre Karriere ebenfalls beendet hat, 20 Kristallkugeln. Dazu kommen fünf Einzel-Weltmeistertitel, zwei mit der Mannschaft und zwei Olympiasiege bei den Winterspielen in Pyeongchang. Vier Jahre zuvor in Sotschi holte er zudem Olympia-Silber.

Eine Überraschung ist die Entscheidung nach monatelangen Spekulationen und den sich zuletzt mehrenden Indizien zwar nicht - ein schwerer Schlag ist der Rücktritt für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) und die Fans aber dennoch. „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass der Marcel weitermacht“, sagte auch Neureuther zuletzt dem „Spiegel“. „Mich überrascht das, ich hätte damit nicht gerechnet. In jedem Fall extrem bitter.“

