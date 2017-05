20 Spiele: Facebook steigt in Live-Übertragung im Profi-Sport ein

Soziales Netzwerk geht Partnerschaft ein

Facebook zeigt künftig Profi-Sport in den USA in einem eigenen Live-Stream, das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Partnerschaft ist zunächst auf 20 Partien begrenzt.

New York - Facebook steigt in die Live-Übertragung von Partien im Profi-Sport ein. Nachdem bereits einige TV-Sender und Streamingdienste ihre Übertragungen auch in dem sozialen Netzwerk posteten oder sogar via Facebook-Live streamten, wird das Unternehmen jetzt selbst aktiv.

Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, wird Facebook 20 Partien der US-amerikanischen Major League Baseball (MLB) übertragen. Der Vertrag zwischen Facebook und der Liga ermöglicht es dem sozialen Netzwerk, jeden Freitag ein Spiel live zu übertragen - und das kostenlos und werbefrei. Bereits am Freitagabend (Samstag, 2:10 Uhr deutscher Zeit) soll es damit losgehen, die erste Partie soll die der Colorado Rockies gegen die Cincinatti Reds sein.

„Erfahrung auf nationaler Ebene“

„Baseball-Spiele sind einzigartige Gemeinschaftserfahrungen, die Gespräche und Rituale auf den Tribünen sind den Fans oft genauso wichtig wie das Spiel selbst“, erklärte Dan Reed, bei Facebook Chef für Sport-Partnerschaften. „Indem die MLB ein Live-Spiel pro Woche auf Facebook zeigt, kann sie diese Erfahrung auf nationaler Ebene neu vorstellen.“

Und was sagt die Liga zu der neuen Partnerschaft? „Es ist sehr wichtig für uns mit neuen Partnern in diesem Bereich zu experimentieren und wir sind gespannt auf diese neue Zusammenarbeit“, so der MLB-Chef Rob Manfred. Wie viel Geld Facebook für die Live-Rechte bezahlt hat, ist nicht bekannt.

Live-Spiele der MLB nur der erste Schritt?

Gut möglich, dass dieser Testlauf weitreichende Folgen haben könnte. Sollte diese auf 20 Spiele begrenzte Partnerschaft erfolgreich sein, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Facebook sich auch nach anderen Sportarten umsehen und Partnerschaften eingehen wird.

fw

