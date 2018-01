Die Queen ist zurück: Vonn fährt ersten Weltcupsieg seit einem Jahr ein

Abfahrt in Cortina d'Ampezzo

+ © dpa Das bekannte Siegerinnen-Lächeln von Lindsey Vonn. © dpa

Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn hat seit einem Jahr erstmals wieder ein Weltcup-Rennen gewonnen. In Cortina d'Ampezzo lies die 33-Jährige die Konkurrenz hinter sich.

Cortina d'Ampezzo - Speed Queen Lindsey Vonn hat ihren Abfahrtsthron drei Wochen vor den Olympischen Spielen zurückerobert. Die Amerikanerin holte sich in Cortina d'Ampezzo in überlegener Manier ihren 79. Weltcup-Sieg - den ersten in der Königsdisziplin seit Garmisch-Partenkirchen vor genau einem Jahr.

Vonn (USA) deklassierte die Konkurrenz bei traumhaften Bedingungen auf der "Olympia delle Tofane" nach ihrem zweiten Platz vom Freitag trotz kleinerer Wackler. Tina Weirather (Liechtenstein) auf Platz zwei hatte bereits 0,92 Sekunden Rückstand. Dritte wurde Vonns Teamkollegin Jacqueline Wiles (+0,98). Für Vonn war es der zwölfte Cortina-Sieg (je sechs in Abfahrt und Super-G).

"Sonnenschein, Sieg - es geht nicht besser"

"Sonnenschein, Sieg - es geht nicht besser", sagte die 33-Jährige, die Elisabeth Görgl (Österreich) als älteste Abfahrtssiegerin im Weltcup ablöste, in der ARD. "Super cool, das ist der größte Sieg für mich. Ich bin alt, aber immer noch schnell", ergänzte sie im ORF und lachte.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) sieht sich Vonn "gut im Plan. Letzte Woche hat jeder gesagt, ich sei nicht gut in Form, aber das stimmt nicht. Ich habe acht Jahre gewartet, ich bin bereit." Olympia 2014 hatte die Goldmedaillengewinnerin in der Abfahrt von 2010 verletzungsbedingt verpasst.

Vorjahressiegerin Goggia kam bei Sturz mit dem Schrecken davon

Sofia Goggia, Siegerin der beiden vergangenen Abfahrten in Bad Kleinkirchheim und Cortina, geriet im Tofana-Schuss in Rücklage und stürzte. Die Italienerin fiel auf den Rücken, konnte sich in voller Fahrt aber wieder aufrichten und Schlimmeres verhindern. In 1:36,45 Minuten war Goggia am Freitag übrigens 0,03 Sekunden schneller als Vonn am Samstag.

SID