Kurz nach Rücktritt - Biathlon-Traumpaar gibt Schwangerschaft bekannt

Nachwuchs bei norwegischem Paar

+ © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt | dsv_biathlon Biathlon: Marte (links) und Sverre Olsbu Roeiseland erwarten ihr erstes Kind. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt | dsv_biathlon

Erst im März hat Marte Olsbu Roeiseland ihre Biathlon-Karriere beendet. Jetzt meldet sich die Norwegerin mit erfreulichen Neuigkeiten zurück.

Oslo - Viele Jahre prägte Marte Olsbu Roeiseland die Biathlon-Szene bei den Damen. Zum Ende der abgelaufenen Saison gab sie ihren Rücktritt bekannt. In den Sozialen Medien gab sie jetzt den künftigen Mittelpunkt ihres Lebens bekannt.

Roeiseland und ihr Mann Sverre, Co-Trainer der deutschen Biathlon-Damen, verkündeten bei Instagram die frohe Botschaft. „Von einem Abenteuer zum anderen! Ich freue mich darauf, diesen Bengel im Herbst zu treffen“, schrieb Roeiseland, die im Herbst ihr erstes Kind erwartet.

*Instagram-Post: Marte und Sverre Olsbu Roeiseland verkünden die Schwangerschaft

Biathlon: Roeiseland dominiert die Szene, dann folgen Rückschläge

In der Saison 2021/22 gewann sie souverän den Gesamtweltcup und holte bei den Olympischen Winterspielen von Peking insgesamt fünf Medaillen. Sie wurde dreifache Olympiasiegerin und erreichte den Höhepunkt ihrer Karriere.

Anschließend hatte die 32-Jährige mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Corona-Infektion beim Biathlon-Saisonfinale 2022 in Oslo machte ihr lange zu schaffen. Dann zog sie sie sich eine Gürtelrose zu und verpasste die ersten Biathlon-Weltcups der Saison 22/23.

Pünktlich zur Biathlon-WM 2023 in Oberhof meldete sich die Norwegerin zurück und gewann in Thüringen Gold mit der Mixed- und Single-Mixed-Staffel, in der Verfolgung holte sie die Bronzemedaille. Kurz vor Saisonende gab sie ihr Karriereende bekannt.

Dem Biathlon bleibt die bald dreiköpfige Familie Roeiseland dennoch erhalten. Sverre Olsbu ist seit vergangener Saison Co-Trainer der deutschen Mannschaft und unterstützt Cheftrainer Kristian Mehringer.

Seit 2018 sind Marte und Sverre Olsbu Roeiseland verheiratet. Sverre pendelt zwischen seiner norwegischen Heimat und der Tätigkeit in der deutschen Mannschaft. Dass es bei seinem Engagement als Assistenztrainer nicht bleiben wird, machte er in einem Gespräch mit chiemgau24.de 2022 deutlich.

„Natürlich will ich eines Tages Cheftrainer werden. Das muss meine Ambition sein“, betonte er. Ab Herbst stehen dann aber erstmal andere Prioritäten im Fokus.

Quelle: chiemgau24.de

truf