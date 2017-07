Zwölftes Gold: US-Star kürt sich mit 20 Jahren zur erfolgreichsten WM-Schwimmerin

Schwimm-WM in Budapest

+ © AFP US-Schwimmstar Katie Ledecky © AFP

Bei der Schwimm-WM fallen nicht nur Weltrekorde - mit dem zwölften Gold ihrer Laufbahn avanciert die 20-jährige Katie Ledecky zur erfolgreichsten Schwimmerin der WM-Geschichte.

Budapest - US-Schwimmstar Katie Ledecky hat sich im Alter von 20 Jahren zur erfolgreichsten Schwimmerin der WM-Geschichte gekürt. Die fünfmalige Olympiasiegerin sicherte sich durch ihren überlegenen Triumph in Budapest über 1500 m Freistil das zwölfte WM-Gold ihrer Karriere. Damit überflügelte die "weibliche Michael Phelps" Landsfrau Missy Franklin.

Freistil-Königin Ledecky hat in Budapest noch drei weitere gute Siegchancen: Über 200, 800 und im 4x200-m-Staffelrennen. Im 1500-m-Finale war die Konkurrenz chancenlos, die zweitplatzierte Spanierin Mireia Belmonte schlug 19 Sekunden später an. Zum Auftakt der Titelkämpfe am Sonntag hatte Ledecky in der Duna Arena über 400 m Freistil und in der 4x100-m-Kraulstaffel triumphiert.

Peaty mit doppeltem Weltrekord

Weltrekorde schwammen am dritten Wettkampftag in der Duna Arena aber andere. Olympiasieger Adam Peaty verbesserte im Halbfinale über 50 m Brust in 25,95 Sekunden die Bestmarke, die er erst am Morgen im Vorlauf aufgestellt hatte, um 15 Hundertstel. Wenige Minuten später sorgte die Kanadierin Kylie Masse bei ihrem Finaltriumph über 100 m Rücken für den vierten Weltrekord der Titelkämpfe. Die Olympiadritte knackte in 58,10 Sekunden die acht Jahre alte Marke der Britin Gemma Spofforth aus der Anzug-Ära.

Auf Paul Biedermanns Weltrekordstrecke 200 m Freistil triumphierte derweil Chinas Schwimm-Riese Sun Yang. Der dreimalige Olympiasieger, der in der Vergangenheit des Dopings überführt wurde und seitdem in der Szene kritisch beäugt wird, gewann in 1:44,39 Minuten. Biedermanns Bestzeit von seinem WM-Triumph 2009 in Rom (1:42,00) blieb wie erwartet unangetastet.

sid