Sport-Star und RTL-Moderatorin ein Paar: Dieses Foto sagt alles - Doch eines bleibt geheim

Viele Männer müssen jetzt stark sein! Jana Azizi hat ihr Liebes-Geheimnis gelüftet. Die schöne RTL-Moderatorin postete ein Urlaubsfoto mit ihrem neuen Freund - und der ist kein Unbekannter.

Update vom 1. August 2020: Übrigens hat auch Tennis-Star Andreas Mies die Liebe zu Jana Azizi öffentlich gemacht. Nur ist es bei ihm weniger Menschen aufgefallen, weil er auf vergleichsweise spärliche 8.400 Follower bei Instagram kommt. Der Tennis-Star postete ein Pärchen-Selfie auf den Sanddünen. Die Sonne scheint über das frisch verliebte Duo. Und alle strahlen um die Wette.

Doch eines bleibt geheim: Wo die beiden ihre Liebe genießen. „Somewhere on planet Earth“ steht bei beiden als Ort der Foto-Aufnahmen hinterlegt.

Jana Azizi: RTL-Moderatorin und Sport-Star sind ein Paar - Kollege Alex Zverev lacht sich tot

Unsere Erstmeldung vom 28. Juli 2020: München - Bislang ist nicht belegt, ob die Einschaltquote von Sky Sports News HD seit Januar 2020 eingebrochen sind. Vermutlich nicht, obwohl eine der beliebtesten Moderatorinnen eine spektakulären Wechsel vollzog, um es in der Sportsprache zu halten.

Jana Azizi verließ nach drei Jahren den Pay-TV-Sender Sky, wo sie für Sky Sports News HD moderierte und wechselte aus Unterföhring nach Köln zu RTL. Dort übernahm die 31-Jährige ab März die Sportnachrichten bei RTL aktuell*. Außerdem ist sie dort seit Juni bei Guten Morgen Deutschland und Punkt 12 im Einsatz.

Doch nicht nur im TV macht Azizi eine super Figur, auch auf Instagram hat sie fast 70.000 Follower und unterhält ihre Fans mit jeder Menge Posts* und gibt so auch immer mal wieder Einblicke in ihr Privatleben. Dort war lange Zeit allerdings kein Mann an ihrer Seite zu sehen - zumindest privat.

Im Jahr 2016 war Azizi mit dem Ex-Bundesliga*-Coach Martin Schmidt liiert, doch seitdem gab die schöne Moderatorin nichts aus ihrem Liebesleben preis. Bis jetzt!

Jana Azizi: RTL-Schönheit lüftet Liebes-Geheimnis - selbst Tennis-Star Alex Zverev reagiert

In ihrem letzten Post zeigt sich Jana Azizi nämlich verträumt dreinblickend am Strand - neben ihr zwar kaum sichtbar, aber trotzdem zu erkennen: Ein Mann! Wer der Glückliche ist, sieht man auf den ersten Blick nicht direkt, aber dank der Verlinkung erfährt man sofort, um wen es sich da handelt.. Es ist Andreas Mies, Tennis-Profi und French-Open-Gewinner 2019. Der 29-Jährige siegte im vergangenen Jahr im Doppel an der Seite von Kevin Krawietz in Paris - und hat nun offenbar das Herz der schönen Jana erobert.

Natürlich wurde das Promi-Pärchen auf Instagram beglückwünscht. So fragte Kollegin Frauke Ludowig augenzwinkernd, ob der Mann auf dem Foto „der tolle Typ von der Tanke“ sei. Die RTL-Moderatorin musste sich zudem kürzlich selbst für einen Instagram-Post* rechtfertigen .

RTL-Moderatorin Jana Azizi ist offenbar in festen Händen - ihr Liebster gewann die French Open

Auch aus der Sportwelt erreichten die beiden Turteltauben einige Glückwünsche. Alex Zverev*, Tennis-Star und Davis-Cup-Kollege von Mies, postete unter dem Bild den Hashtag #ichlachmichtod, aber gratulierte den beiden trotzdem. Auch ATP-Profi Jan-Lennard Struff kommentierte den Post mit einem Herzchen-Augen-Emoji.

Wo oder wann sich Jana Azizi und Andreas Mies kennengelernt haben, weiß man nicht. Und wie lange die Sache zwischen den beiden läuft, ebenso wenig. Glücklich scheint die schöne Moderatorin in jedem Fall zu sein. Auch wenn einige Männerherzen nun zerbrochen sind. Sozusagen richtig miese Zeiten für alle Fans von Jana Azizi...

Währenddessen gab ein einstiger Kollege von Azizi bekannt, von der TV-Bühne abzutreten. Er ist eine Moderatoren-Legende. (smk)