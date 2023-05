Nico Hülkenberg besucht Erstligaspiel – und bekommt Trikot von Wahlheimat-Klub

Formel 1 trifft Fußball

Am Wochenende entspannte Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg in seiner monegassischen Heimat, genauer gesagt im Fußballstadion beim Spiel der AS Monaco.

Monaco - Nach dem Großen Preis von Miami ging es für die zwanzig Formel-1-Piloten wieder in die jeweilige Heimat zurück. Mit Nico Hülkenberg hat Deutschland nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel und der Herabstufung von Mick Schumacher zum Ersatzfahrer nur noch einen deutschen Stammfahrer. Dieser hat seinen Wohnsitz allerdings nicht in der Bundesrepublik – er wurde in seiner Heimat am Sonntag im Fußballstadion in seiner Wahlheimat abgelichtet.

Nico Hülkenberg: Geboren: 19. August 1987 in Emmerich am Rhein Nationalität: Deutsch Team: Haas F1 Team Starts in der Formel 1: 186

Nico Hülkenberg wohnt seit Jahren im Ausland - Formel-1-Fahrer besuchte Spiel der AS Monaco

Eigentlich kommt Hülkenberg aus Emmerich am Rhein, kurz vor der niederländischen Grenze. In Deutschland scheint es ihm jedoch nicht so sehr zu gefallen wie andernorts. So wohnte der 35-Jährige bereits in der Schweiz und zog 2015 ins Fürstentum Monaco. Seitdem residiert der Haas-Pilot im luxuriösen Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste.

Hülkenberg ist offenbar auch Fußballfan, denn am Sonntag sah sich der Formel-1-Fahrer die Ligue-1-Partie der AS Monaco an, die im Duell gegen Lille nicht über ein torloses Remis hinauskam. Das Team von Trainer Philippe Clement muss darum in den nächsten drei Partien aufpassen, nicht vom sicheren Europa-League-Platz vier verdrängt zu werden.

Nico Hülkrnberg erhölt Monaco-Trikot – mit seiner besonderen Nummer

Die Spieler der Monegassen sind ihm zum Teil bekannt, denn die FC-Bayern-Leihgabe Alexander Nübel, der Ex-Kölner Ismail Jakobs und der Ex-DFB-Stürmer Kevin Volland, der jedoch nicht im Kader stand, sind wie Hülkenberg Teil des legendären Deutschland-Stammtischs. Auch Unternehmer Robert Geiss oder Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sind regelmäßige Gäste.

Der Verein wusste offenbar, dass mit Hülkenberg ein waschechter Promi auf der Tribüne sitzt, weshalb der Pilot ein kleines Präsent entgegennahm. So hielt der „Hulk“ fröhlich lächelnd ein weißes Monaco-Trikot in die Kamera, bedruckt war dieses mit seinem Nachnamen in Großbuchstaben sowie der 27 – seiner legendären Startnummer.

+ Nico Hülkenberg besuchte das Stade Louis II in Monaco, sah jedoch nur ein 0:0 zwischen der Heimmannschaft und Lille. © Screenshot @asmonaco

Nico Hülkenberg: Vor einiger Zeit klärte er Mysterium um Startnummer auf

Normalerweise trägt Monacos Rechtsaußen Krépin Diatta diese Rückennummer, für Hülkenberg wurde aber offenbar eine Sonderedition angefertigt. Die 27, das wissen Fans der Formel 1, ist die gewohnte Startnummer auf den Rennwagen des Deutschen.

Lange wurde gerätselt, ob er mit der Wahl der Nummer an den legendären Ferrari-Fahrer Gilles Villeneuve erinnern wollte, der noch immer mit der 27 in Verbindung gebracht wird. Doch es ist viel simpler: „Es ist einfach: Das sind die Daten meines Geburtstages zusammengefügt: 19 und 8. Und zweitens: Es ist einfach eine coole Zahl“, klärte Monaco-Fan Hülkenberg die Fans einst über Twitter auf. (ajr)

