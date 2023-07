Hülkenberg sieht sich auch 2024 bei Team Haas

Formel 1

© Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa Nico Hülkenberg fährt in der Formel 1 für das Team Haas.

Nico Hülkenberg erwartet mit 35 Jahren noch lange nicht das Ende seiner Rennfahrerkarriere. Für die kommende Saison der Formel 1 hat er klare Pläne.

Spielberg - Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg will auch über das Saisonende hinaus beim amerikanischen Haas-Rennstall fahren.

„Aktuell stehen die Sterne und die Zeichen so, dass die Ehe weitergeht“, sagte der 35-Jährige im neuen Format „30 Minuten“, das heute Abend erstmals vom TV-Sender Sky im Rahmen des Großen Preises von Österreich ausgestrahlt wird. Wie genau der Vertrag des einzig verbliebenen deutschen Piloten in der Motorsport-Königsklasse aktuell aussieht oder ob sich sein Vertrag eventuell automatisch verlängern könnte, ist offiziell nicht bekannt.

Hülkenberg gab aber an, auch über das Jahr 2024 hinaus in der Formel 1 bleiben zu wollen und sich noch lange nicht am Ende seiner Rennfahrerkarriere zu sehen. „Auf dem Fahrermarkt wird Ende 2024 einiges passieren, da laufen einige Verträge aus. Ich werde mich so attraktiv wie möglich zeigen“, sagte Hülkenberg.

Zuvor hatte Haas-Teamchef Günther Steiner beim vergangenen Grand Prix in Kanada schon bestätigt, dass der Rennstall derzeit keine Änderung seiner Pilotenpaarung für die kommende Saison plant. „In Bezug auf den Fahrermarkt sind wir im Moment ziemlich zufrieden mit dem, was wir haben“, sagte der Italiener. Neben Hülkenberg fährt der Däne Kevin Magnussen (30) für Haas. Das Team wolle so bald wie möglich die Personalentscheidungen für das nächste Jahr verkünden, sagte Steiner. dpa