Sieg bei Heim-WM: U21-Handballer sind Weltmeister

Gold für DHB-Jungs

Die deutschen U21-Handballer holen bei der Heim-Weltmeisterschaft den Titel. Im Finale gewann die Nachwuchsspieler gegen Ungarn.

Berlin – Deutschland ist Weltmeister! Die U21-Handballmannschaft gewinnt im Finale gegen Ungarn mit 30:23 und feiert damit ihren dritten WM-Titel. Auch für Bundestrainer Martin Heuberger ist es der dritte Titel mit dem Nachwuchsteam. Er zeigte sich sichtlich angefasst nach dem gewonnenen Finale: „Ich bin sprachlos, was unsere Abwehr da heute weggemacht hat. Mit welchem Einsatz, welcher Begeisterung, mit wie vielen Emotionen. Und dann David Späth im Tor. Phänomenal.“

U21-Handballer mit blütenweißer Weste zum Titel in Berlin

Vor über 8.000 Zuschauern feierte die U21-Mannschaft des deutschen Handballs den Weltmeistertitel in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Im Endspiel gegen das Team aus Ungarn gingen die Nachwuchsspieler schlussendlich mit 30:23 (14:11) und somit mit einem satten Torvorsprung als Sieger vom Feld.

Damit reiht sich das Finale nahtlos in den vorherigen Turnierverlauf ein. Deutschland schloss das Turnier mit blütenweißer Weste ab und damit mit acht Siegen in acht Spielen. In allen Begegnungen konnte der deutsche Handballnachwuchs 30 Tore oder mehr erzielen, was zusammen mit einem überragenden Torhüter den entscheidenden Ausschlag gab. Gut möglich, dass sich mit diesen Leistungen der ein oder andere Spieler in das Blickfeld von Alfred Gislason und damit eine Perspektive für das A-Team erspielt hat.

+ Die Mannschaft um Torhüter David Späth lässt sich von den Fans in Berlin für den WM-Titel feiern. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Torhüter David Späth erneut überragend

Wie schon in den sieben Spielen auf dem Weg ins Finale war auch diesmal Torhüter David Späth einer der überragenden Akteure auf dem Parkett. Mit seinen starken Paraden hielt der Schlussmann von den Rhein-Neckar Löwen in den Anfangsminuten sein Team in der ersten Viertelstunde, nach der ein 5:5 auf der Anzeigetafel stand, im Spiel. Je länger die Partie lief, desto besser kam die deutsche U21-Mannschaft ins Spiel und konnte schlussendlich im zweiten Durchgang alles klarmachen.

Gegen Ungarn, die ebenfalls mit sieben Siegen im Rücken in das Endspiel einzogen, war neben einem guten Torhüter auch eine starke Offensive nötig. Besonders hervorgetan haben sich neben Spielmacher Nils Lichtlein die beiden Kreisläufer Justus Fischer und Elias Scholtes, die sich jeweils mit je sechs Toren in die Torwerferliste eintrugen. (sch/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Eibner-Pressefoto