Tschechien gegen Deutschland: Für das DHB-Team geht es bei der Handball-EM 2020 um ein letztes Ziel. Und für Bundestrainer Christian Prokop wohl weiter um seinen Job.

Tschechien - Deutschland -:- (-:-) , Mittwoch, 20.30 Uhr, in Wien

geht es bei der um einen guten Abschluss. Bundestrainer Christian Prokop und sein Job stehen weiter im Fokus.

Update vom 21. Januar, 22.51 Uhr: Während das DHB-Team sich auf das Spiel gegen Tschechien konzentriert, wird im Hintergrund bei der Handball-EM 2020 weiter eifrig diskutiert.

Über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mannschaft aktuell - und mit Blick auf Olympia 2020 natürlich auch in naher Zukunft.

So hat Ex-Welthandballer Daniel Stephan Bundestrainer Christian Prokop nach dem frühen Scheitern scharf kritisiert, eine deutliche Antwort von DHB-Vize Bob Hanning an Stephan ließ nicht lange auf sich warten: „Jeder disqualifiziert sich so gut, wie er das selbst kann. Das hat er in eindrucksvoller Weise schon häufiger bewiesen, dass er da die Goldmedaille verdient hätte.“

+ Handball-Bundestrainer: Christian Prokop (re.). © dpa / Robert Michael

Tschechien - Deutschland im Live-Ticker: DHB-Vize Bob Hanning relativiert Kritik

München/Wien - Es wird nochmal spannend bei der Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich: Deutschland kämpft auch im letzten Hauptrunden-Spiel gegen Tschechien an diesem Mittwochabend um einen versöhnlichen Abschluss - und für Bundestrainer Christian Prokop weiter um Argumente für eine langfristige Beschäftigung.

Nach dem 34:22 gegen Gastgeber Österreich steht das DHB-Team im Spiel um Platz fünf gegen den Drittplatzierten aus der Zwischenrundengruppe II, das am Samstag (16 Uhr) ausgetragen wird. Zuvor geht es noch gegen die Tschechen.

Prokop wirkte nach dem klaren Sieg gegen EM-Gastgeber Österreich am Montagabend nachdenklich und fand es „schon sehr bitter, dass wir gegen Kroatien mit einem Tor verlieren, und dann wird wegen dem Trainer so ein Fass aufgemacht. Diese Mannschaft entwickelt jedenfalls gerade ein sehr gutes Gefühl für sich“, meinte der 41-Jährige in der ARD zu den Diskussionen um seine Person.

DHB-Vize Bob Hanning, der als Chefkritiker der deutschen Nationalmannschaft gilt, meinte: „Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt. Aus so einem tiefen Tal zu kommen und so einen Auftritt hinzulegen, ist aller Ehren wert.“

Tschechien - Deutschland im Live-Ticker: Bundestrainer Christian Prokop im Fokus

Dennoch müssten er und der Verband sich die Fragen stellen: „Was macht die Mannschaft mit dem Trainer in diesen Spielen? Bekommen wir ein gutes Gefühl für Olympia?“, erklärte der Sportfunktionär in der ARD.

Wie ein absolutes Treuebekenntnis zum jungen Bundestrainer hörte sich das nicht an. „Wir analysieren jede EM als einzelnes, das ist nur professionell“, sagte Hanning in Wien weiter. Das DHB-Team will die letzten zwei Spiele bei der Europameisterschaft auch als Vorbereitung auf das Olympische Qualifikationsturnier im April in Berlin nutzen.

Prokop und die deutschen Handball-Fans bauen dabei auf „Mr. Steal Deal“: Auch gegen Österreich war Timo Kastening vom TSV Hannover-Burgdorf bester Werfer mit sechs Toren. Und gegen Tschechien?

Verfolgen Sie das Spiel der Handball-EM 2020 am Mittwochabend hier im Live-Ticker.

Tschechien - Deutschland: Die voraussichtliche Starting-7 des DHB-Teams

Wolff (Bitter) - Kastening, Häfner, Drux, Kühn, Gensheimer - Pekeler

