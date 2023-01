Letzter Tag bei der Handball-WM: Deutschland-Spiel wird im Free-TV gezeigt

Spiel um Platz 5

Bei der Handball-WM findet am Sonntag das Spiel um Platz 5 statt. Deutschland trifft dabei auf Norwegen. Hier lesen Sie, wie Sie die DHB-Partie live verfolgen können:

Am letzten Tag der Handball-WM 2023 wird am Sonntag das Spiel um Platz 5 ausgetragen. Deutschland trifft zum zweiten Mal in diesem Turnier auf Norwegen. In der Hauptrunde hat das DHB-Team gegen die Skandinavier eine knappe Niederlage wegstecken müssen.

Handball-WM live – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie Deutschland gegen Norwegen am Sonntag im TV und Stream verfolgen können.

Anwurf in Stockholm ist bereits um 13 Uhr. Das WM-Finale bestreiten am Sonntagabend Dänemark und Frankreich. (nwo)

Rubriklistenbild: © Jan Woitas/dpa