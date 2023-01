Hauptrunde bei der Handball-WM: Deutschland gegen Argentinien läuft im Free-TV

Auftakt

Bei der Handball-WM 2023 startet die Hauptrunde. Deutschland muss zum Auftakt gegen Argentinien ran. Lesen Sie hier, wie Sie das DHB-Spiel live verfolgen können:

Nach dem souveränen Einzug in die Hauptrunde will die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Polen weiter für Furore sorgen. Zum Auftakt der Hauptrunde trifft das DHB-Team am Donnerstag (19. Januar) auf Argentinien.

Hauptrunde der Handball-WM 2023 startet: MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie Deutschland gegen Argentinien live im TV und Stream verfolgen können.

Anwurf in Kattowitz ist um 18 Uhr. Deutschland trifft im weiteren Verlauf der Hauptrunde der Handball-WM auf die Niederlande (21. Januar/20:30 Uhr) und Norwegen (23. Januar/20:30 Uhr). (nwo)

Rubriklistenbild: © Carmen Jaspersen/dpa