Handball-WM 2019: Mannschaften, Spielorte und TV-Übertragung

Im Januar 2019 findet in Deutschland und Dänemark die 26. Handball-Weltmeisterschaft statt. Wir haben alle Informationen rund um die WM für Sie zusammengefasst.

Berlin - Deutschland und Dänemark sind Gastgeber der 26. Handball-WM. Erstmals in der Geschichte des Turniers wird die Handball-Weltmeisterschaft von zwei Ländern ausgerichtet. Es bewarben sich auch noch Polen, Norwegen, Schweden und Ungarn gemeinsam mit der Slowakei. Am 28. Oktober 2013 gab die IHF auf ihrem Kongress in Doha bekannt, dass die Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland stattfinden wird.

Der Deutsche Handballbund konnte einige Prominente Gesichter als Botschafter der WM 2019 für sich gewinnen. Neben dem Hockey-Weltmeister Moritz Fürste und den Ex-Handballern Pascal Hens und Henning Fritz, sind auch die Fußball-Profis Lukas Podolski und Javi Martinez Botschafter für das Turnier.

26. Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark: Die Teilnehmer

24 Nationen von vier Kontinenten haben sich für das Turnier qualifiziert. Als Gastgeber sind Deutschland und Dänemark automatisch qualifiziert genau wie Frankreich, als Weltmeister von 2017. Die restlichen 21 Plätze wurden in einer Qualifikationsrunde (Europa) und über das Abschneiden in den Kontinental-Wettbewerben vergeben. Es gibt zehn Plätze für Europa, vier für Asien, je drei für Afrika und Amerika sowie einen für Ozeanien. Der dem ozeanischen Verband (OCHF) zustehende Endrunden-Platz ging per Wildcard an Japan, weil kein Vertreter Ozeaniens bei der Asienmeisterschaft 2018 einen der ersten fünf Plätze erreichte.

Land Kontinent (Verband) Qualifiziert als Deutschland Europa (EHF) Gastgeber Dänemark Europa (EHF) Gastgeber Frankreich Europa (EHF) Weltmeister 2017 Spanien Europa (EHF) Europameister 2018 Norwegen Europa (EHF) Play-off-Sieger Russland Europa (EHF) Play-off-Sieger Island Europa (EHF) Play-off-Sieger Mazedonien Europa (EHF) Play-off-Sieger Österreich Europa (EHF) Play-off-Sieger Schweden Europa (EHF) Play-off-Sieger Ungarn Europa (EHF) Play-off-Sieger Kroatien Europa (EHF) Play-off-Sieger Serbien Europa (EHF) Play-off-Sieger Katar Asien (AHF) Asienmeister 2018 Bahrain Asien (AHF) 2. der Asienmeisterschaft 2018 Korea Asien (AHF) Südkorea als 3. der Asienmeisterschaft 2018 Saudi-Arabien Asien (AHF) 4. der Asienmeisterschaft 2018 Japan Asien (AHF) Wildcard Tunesien Afrika (CAHB) Afrikameister 2018 Ägypten Afrika (CAHB) 2. der Afrikameisterschaft 2018 Angola Afrika (CAHB) 3. der Afrikameisterschaft 2018 Argentinien Panamerika (PATHF) Panamerika-Meister 2018 Brasilien Panamerika (PATHF) 2. der Panamerika-Meisterschaft 2018 Chile Panamerika (PATHF) 3. der Panamerika-Meisterschaft 2018

26. Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark: Die Spielorte

Die 26. Handball-Weltmeisterschaft wird sowohl in Deutschland als auch in Dänemark ausgetragen. Vier der Spielorte sind in Deutschland und zwei in Dänemark. Das Eröffnungsspiel wird in Berlin stattfinden, das Finale wird in Herning gespielt. Die vier Gruppen in der Vorrunde haben jeweils einen festen Spielort (Berlin, München, Kopenhagen oder Herning). Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft werden in Berlin ausgetragen. Falls Deutschland die Vorrunde übersteht, werden ihre Spiele in der Hauptrunde in Köln stattfinden. Die Spiele der anderen Hauptrundengruppe werden in Herning gespielt. Die beiden Halbfinals finden in Hamburg statt. Die Tickets für das Turnier sind so gut wie ausverkauft. Es gibt für die Vorrunde aber noch Restkarten.

Spielstätte Land Stadt Kapazität Mercedes-Benz Arena Deutschland Berlin 13.000 Barclaycard Arena Deutschland Hamburg 13.000 Lanxess Arena Deutschland Köln 19.500 Olympiahalle München Deutschland München 12.463 Jyske Bank Boxen Dänemark Herning 15.000 Royal Arena Dänemark Kopenhagen 14.500 Bei dieser Handball-WM gibt es in München, Berlin und Köln sogenannte Fan-Zonen. Dort kann man auch ohne Ticket essen, trinken und ein buntes Rahmenprogramm genießen. Die Fan-Zonen sind in der Nähe der Hallen in denen gespielt wird. „Wir wollen den Zuschauern einen Anreiz schaffen, ein Ganztageserlebnis in und um die Hallen zu genießen“, erläutert Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Das Rahmenprogramm ist auf unterschiedliche Zielgruppen ausgelegt. Es gibt eine Mini-WM bei der Grundschulklassen gegeneinander antreten. Auf dem „Walk of History“ kann man Rückblicke aus der Welt des Handballs sehen und in die Welt des Handballs visuell eintauchen. „Unser Ziel ist, dass die WM-Spieltage für jeden Zuschauer zu einem fantastischen Erlebnis werden“, ergänzt Schober.

26. Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark: Der Spielmodus

In der Vorrunde gibt es vier Gruppen (A-D) mit je sechs Mannschaften. Alle Mannschaften spielen je einmal gegen jedes andere Team der Gruppe. Die ersten drei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde. Die Teams, die die Hauptrunde nicht erreicht haben, spielen am 19. und 20. Januar in Köln und Kopenhagen im President's Cup um ihre Platzierung. In der Hauptrunde, die das Achtel- und Viertelfinale ablöst, gibt es zwei Gruppen die wieder sechs Mannschaften beinhalten. Die beiden ersten der Gruppen landen im Halbfinale. Die Tabellendritten spielen gegeneinander um den 5. Platz.

Eine Übersicht über die Gruppen und den Spielplan der Handball WM 2019 haben wir ebenfalls für Sie zusammengestellt.

26. Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark: Live im Free-TV

Erstmals seit 2013 wird eineHandball-WM in Deutschland wieder live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD und das ZDF haben sich die Übertragungsrechte gesichert. „Handball ist eine großartige Mannschaftssportart. Viele von uns erinnern sich noch bestens an das Wintermärchen, die Heim-WM 2007, als Deutschlands Handballer im eigenen Land Weltmeister wurden“, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut. Das ZDF wird unter anderem das WM-Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am 10. Januar (18.15 Uhr) gegen Korea in Berlin live übertragen.

ARD und ZDF haben auch die TV-Rechte für die Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025 sowie für die Europameisterschaften 2020, 2022 und die EM 2024 in Deutschland gekauft. „Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurück ins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben und wir auch weiterhin über die Handball-Europameisterschaften live, kompetent und umfassend berichten können“, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich.

26. Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark: Der deutsche Kader

Bundestrainer Christian Prokop hat am Montag, den 10. Dezember, seinen vorläufigen Kader bekanntgegeben. 28 Spieler stehen in seinem Aufgebot. Bis zum Eröffnungsspiel in Berlin wird der Kader noch auf 16 Spieler reduziert.

Der vorläufige Kader im Überblick:

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Dario Quenstedt (SC Magdeburg), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Erik Schmidt (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rückraum Mitte: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Paul Drux (Füchse Berlin), Tim Suton (TBV Lemgo), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig)

Rückraum links: Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen), Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain), Matthias Musche (SC Magdeburg), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen)

