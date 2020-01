Prokop hält an EM-Ziel trotz Absagen fest: „Wir haben 17 richtig coole Jungs“

Handball-Bundestrainer Christian Prokop startet mit Optimismus in die Handball EM 2020. Der Coach möchte sich nicht unter Druck setzen lassen.

Am 9. Januar 2020 startet die Handball EM 2020.

Handball-Bundestrainer Christian Prokop muss viele Absagen verkraften.

Für das Turnier hat sich der DHB-Coach einiges vorgenommen.

Dortmund - Handball-Bundestrainer Christian Prokop hält trotz einiger verletzungsbedingter Absagen an der Zielsetzung Halbfinale für die bevorstehende Europameisterschaft fest.

„ Wir haben 17 richtig coole Jungs hier, die tolle Eigenschaften mitbringen und auch richtig gute Handballer sind. Das wollen wir jetzt schnell zusammen zeigen und was sehr Gutes aus dieser EM machen“, sagte Prokop bei einer Pressekonferenz am Freitag in Frankfurt.

Handball EM 2020: Prokop will ins Halbfinale

Er wolle die ausgerufenen Ziele „nicht korrigieren oder zurückrudern. Ich weiß aber, dass nur über das Endziel zu sprechen ablenkt oder zurückwirft“, sagte Prokop. Deswegen sei es wichtig, den Fokus zunächst ganz auf die verbleibende Vorbereitungszeit und die Testspiele gegen Island (Sa., 17.20 Uhr/ZDF) und Österreich (Mo., 14.40 Uhr/ARD) zu legen.

Wann die deutsche Nationalmannschaft ihre Spiele bestreitet, erfahren Sie in unserer Übersicht über den Spielplan und die Übertragung der Handball-EM 2020.

Ähnlich formulierte es Kapitän Uwe Gensheimer. „Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, ein bisschen zu weit vorauszublicken. Deswegen sind wir voll fokussiert auf das Hier und Jetzt“, sagte der Linksaußen. „Wir wissen, wie eng es ist. Ich glaube, dass wir ganz gute Chancen haben, ein gutes Turnier zu spielen.“

Handball EM 2020 - Trainer Prokop muss noch einen Spieler streichen

Für seine vorerst letzte Kaderentscheidung will sich Coach Prokop Zeit lassen. Er sei „vom Kopf her nicht festgelegt“, welchen der aktuell 17 Spieler er bis zum Turnierauftakt streicht. „Es ist auch denkbar, mit 17 Spielern nach Trondheim zu reisen. Ich will mich nicht unnötig unter Druck setzen, sondern das Gesehene und Gefühlte bewerten.“

Das 16-köpfige Aufgebot muss spätestens am Vorabend des EM-Auftaktspiels gegen die Niederlande (9. Januar) festgelegt werden. Während der Vor- und Hauptrunde sowie am Finalwochenende sind dann jeweils bis zu zwei Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten 28er-Kader möglich.

AFP

