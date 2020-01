Wie bitte? Handball-Nationaltrainer Prokop sorgt für kuriosen TV-Moment: Hat er etwa ...?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft siegte zum EM-Start gegen die Niederlande. Doch Trainer Christian Prokop sorgte für einen kuriosen Moment.

Trondheim - Es waren sehr aufregende Tage für den deutschen Handball-Nationaltrainer Christian Prokop*. Am Donnerstagabend begann die Europameisterschaft, die DHB-Truppe startete mit einem Sieg gegen die Niederlande (der Ticker zum Nachlesen). Zuvor wurde natürlich viel über die Erwartungshaltung der Deutschen gesprochen, der Kader nominiert, viele Interviews geführt.

Da kann man schon mal den Überblick verlieren - oder, Herr Prokop? Der Coach sorgte während der Partie gegen die Niederlande nämlich für eine absolut kuriose Szene: Bei einer Auszeit seines Teams schien er kurzzeitig komplett den Überblick verloren haben.

Christian Prokop: Handball-Nationaltrainer fragt Spieler nach seinem Namen

Oder wie sonst ist die Frage „Wie heißt du?“, die er an einen seiner Spieler richtete, zu erklären? Hatte er etwa den Namen von Nationalspieler Timo Kastening, der zuvor noch an einer Schrecksekunde beteiligt war, vergessen? Für die zahlreichen TV-Zuschauer beim ZDF sah es jedenfalls so aus. Auch Kastening selbst blickte den Coach während seiner live im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache zunächst verdutzt an.

Doch im Anschluss an den 34:23 (15:13)-Auftaktsieg im norwegischen Trondheim erklärte Prokop seine kuriose Frage während der Auszeit. „Ich wollte einfach einen lockeren Spruch machen, ein bisschen Auflockerung reinbringen, so dass die Mannschaft mal reagieren muss“, erklärte der 41-Jährige. Tatsächlich erinnerte die Mannschaft ihren Coach dann an den Namen von Rechtsaußen Kastening. „Sie haben mir den Namen dann gesagt. Aber es ist ja ganz klar, dass das ein Spaß war.“

Timo Kastening wird nach seinem Namen gefragt - Nationaltrainer Christian Prokop hatte ihn aber nicht vergessen

Ganz klar war am Ende auch der deutsche Sieg. Dabei musste man schon relativ früh in der Partie reagieren, denn Uwe Gensheimer hatte die Rote Karte gesehen. Für das DHB-Team geht es am Samstag gegen Spanien weiter. Bei tz.de* erfahren Sie, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

