DHB-Team jubelt in Wien: Schrilles Outfit und Versprecher von Vizepräsident Hanning sorgen für Lacher

Deutschland bei der Handball-EM 2020: Nach einem wackeligen Start spielt das DHB-Team in Wien jetzt um das EM-Halbfinale.

Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich (9. bis 26. Januar).

in Schweden, Norwegen und Österreich (9. bis 26. Januar). Hauptrunde: Deutschland in Gruppe 1 gegen Weißrussland, Kroatien, Österreich und Tschechien .

in Gruppe 1 gegen . DHB-Team zeigt in Wien eine Riesen-Steigerung und hofft jetzt auf das EM-Halbfinale.

München/Wien - Deutschland ist im Turnier - die Handball-EM 2020 in Schweden, Norwegen und Österreich geht in die heiße Phase und plötzlich ist das DHB-Team hellwach.

Es geht um das EM-Halbfinale - oder ist sogar mehr drin?

Alle Infos zur deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft lesen Sie hier im News-Ticker:

Update vom 17. Januar, 7.40 Uhr: Was für eine Vorstellung der deutschen Handballer! In Wien meldete sich die DHB-Auswahl endlich an bei dieser Europameisterschaft, nach dem überzeugenden 31:23-Sieg gegen Weißrussland ist die Euphorie groß.

Schnell war klar: Die Männer von Bundestrainer Christian Prokop haben Weißrussland im Griff. ARD-Moderator Alexander Bommes bat DHB-Vizepräsident Bob Hanning in der Halbzeit zum Interview. Zusammen mit Experte Dominik Klein wurden die ersten 30 Minuten des Hauptrunden-Auftaktes analysiert.

Da konnte man nicht wegschalten - dürfte sicher auch am unglaublichen Outfit von Hanning gelegen haben! Er lief nämlich ganz locker im rosa Sakko auf. Klar, dass es bei Twitter deshalb sofort Reaktionen gab. „Nein, ich werde jetzt nichts über den rosa Bademantel von Bob Hanning posten“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer ließ den wohl naheliegendsten Gag folgen: „Sie haben hier Farbe reingebracht.“

Zur starken Leistung der DHB-Truppe meinte Hanning dann ganz seriös: „Die Abwehr steht und wir haben gefühlt so viele Gegenstoßtore gemacht wie in der gesamten Vorrunde. Dann ist Handball sehr einfach.“ Dann sorgte er mit einem kleinen Versprecher aber gleich nochmal für einen amüsanten Moment.

Handball-EM: DHB-Vize Bob Hanning in rosa Sakko - in der Halbzeit sorgt er zusätzlich für Verwirrung

Er sprach über das letzte Vorrundenspiel gegen „die Litauer“. Bommes, früher selbst Profi-Handballer, korrigierte gut gelaunt mit „... die eigentlich Letten waren“. Deutschland hatte sich am Montag mit 28:27 gegen Lettland durchgesetzt.

In der Halbzeit gab es noch eine weitere Panne: Ein DHB-Star hätte den Anpfiff zum zweiten Abschnitt beinahe verpasst - aus einem kuriosen Grund. Ähnlich wie Hanning leistete sich auch Trainer Prokop schon einen Ausrutscher. Er vergaß einfach den Namen eines Spielers, der gegen Weißrussland mächtig aufdrehte: Timo Kastening.

DHB-Team feiert Befreiungsschlag mit Ballermann-Hits - „Ich kam aus der Toilette und dachte ...“

Update vom 16. Januar, 23.45 Uhr: Showdown in Wien: Und das sicher vor tausenden frenetischen kroatischen und deutschen Fans. Im nächsten Spiel der Hauptrunde der Handball-EM trifft Deutschland am Samstagabend (20.30 Uhr, hier im Live-Ticker) auf das starke Kroatien um Bundesliga-Star Domagoj Duvnjak (THW Kiel).

Gewinnt das DHB-Team, ist das Halbfinale greifbar. Verliert die deutsche Auswahl aber, war es das wohl mit sämtlichen Medaillen-Träumen - Spannung ist garantiert!

Deutschland bei der Handball-EM 2020: Andreas Wolff erklärt Leistungsschub

Update vom 16. Januar, 23.30 Uhr: Gegen Weißrussland spielte Andreas Wolff im Tor für Deutschland endlich wieder ganz groß auf.

„Heute haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt als in Trondheim“, meinte der Torwart-Hüne des DHB-Teams nach der Partie und erklärte die anfänglichen Schwächen bei der Handball-EM 2020: „Das hat mit der Einstellung zu tun. Gegen Spanien wollten wir zeigen, dass wir mit den ganz Großen mithalten können. Ich hatte das Gefühl, dass meine Beine am Boden festkleben. Wir wollten uns revanchieren für das Ausscheiden bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren. Aber wenn du dann so eine katastrophale Leistung lieferst, kommst du nicht ins Turnier rein.“

Nach der immensen Steigerung meinte der 28-Jährige in der ARD nun: „Wir haben nach wie vor das Ziel, ins Halbfinale einzuziehen. Für die Kroaten ist es ein Heimspiel, aber wir haben genauso viele Leute da. Das wird ein fantastisches Spiel am Samstag.“

Weißrussland - Deutschland: Julius Kühn wird in Halbzeit in Kabine eingeschlossen

Update vom 16. Januar, 23.15 Uhr: Fauxpas am Rande! Völlig kurios! In der Halbzeitpause des Spiels Deutschland gegen Weißrussland wurde Nationalspieler Julius Kühn nach der Ansprache vonBundestrainer Christian Prokop irrtümlich in der Kabine eingesperrt.

„Ich kam aus der Toilette und dachte: ‚Hier ist ja nicht viel los‘“, erzählte Kühn nach dem Spiel in der ARD-Sportschau: „Plötzlich war gar keiner mehr da, die Tür war zu. Ich hab dann geklopft, ich glaube, das war nicht zu überhören.“

Glücklicherweise habe ein Mitglied des Sicherheitspersonals ihn gehört, „der hat dann unseren Teamguide geholt, und der hat mich rausgelassen“.

Weißrussland - Deutschland: DHB-Team feiert in Kabine mit Ballermann-Hits

+ Shootingstar bei der Handball-EM: Timo Kastening für das DHB-Team. © dpa / Robert Michael

Update vom 16. Januar, 22.45 Uhr: Timo Kastening, 24 Jahre jung, unbekümmert und rotzfrech: Der Rechtsaußen von der TSV Hannover-Burgdorf war bei der Show gegen Weißrussland bester deutscher Spieler.

„Die Mannschaft hat heute super gefightet. In der ersten Halbzeit haben wir ein paar leichte Fehler gemacht. Wir hatten aber eine Super-Abwehr mit einem super Andi Wolff dahinter“, meinte der Niedersachse nach der Partie im Gespräch mit der ARD sichtlich begeistert.

Kastening ist bekannt dafür, im DHB-Team der DJ zu sein. So wurde er gefragt, was er nach dem Sieg in der Kabine auflegen werde. Kastening: „Irgendein schönes Ballermann-Lied von Ikke Hüftgold.“

Deutschland bei Handball-EM 2020: Gruppe 1 in Wien/Österreich, 1. Spieltag

Donnerstag, 16.01.2020:

Spanien - Tschechien 31:25 (14:9)

Kroatien - Österreich 27:23 (13:8)

Weißrussland - Deutschland 23:31 (11:18)

1. Spanien 2 2 0 0 +13 64:51 4

2. Kroatien 2 2 0 0 +12 58:46 4

3. Deutschland 2 1 0 1 +1 57:56 2

4. Österreich 2 1 0 1 -1 55:56 2

5. Tschechien 2 0 0 2 -9 54:63 0

6. Weißrussland 2 0 0 2 -16 46:62 0

Deutschland bei der Handball-EM: DHB-Team holt Kantersieg gegen Weißrussland

16. Januar, 22.15 Uhr: Was für ein Befreiungsschlag! Deutschland hat bei der Handball-EM durch ein furioses 31:23 (18:11) gegen Weißrussland die Chance auf das Halbfinale gewahrt. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop zeigte in Wien eine bemerkenswerte Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorrunde in Norwegen.

Beste Werfer waren vor 5.500 Zuschauern in der Wiener Stadthalle Timo Kastening (Hannover/6 Tore), Julius Kühn (Melsungen/4) und Philipp Weber (Leipzig/4). Damit ist für die deutsche Auswahl nach schwieriger Ausgangslage bei der Europameisterschaft weiterhin alles drin.

