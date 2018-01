Alle deutschen Handballer fit für EM-Start

Deutschlands Trainer Christian Prokop beim Training am Donnerstag

Alle fit, alle an Bord: Deutschlands Handballer können vor dem EM-Auftaktmatch gegen Montenegro aus dem Vollen schöpfen. Der Gegner hat eine „unorthodoxe Abwehr“.

Zagreb - Handball-Bundestrainer Christian Prokop kann zum Start in die Europameisterschaft in Kroatien auf alle 16 Spieler seines Kaders zurückgreifen. „Es sind bis dato alle Spieler fit und gut drauf. Es herrscht eine gute Stimmung im Team“, sagte der 39-Jährige einen Tag vor dem Auftaktmatch gegen Montenegro am Samstag (17.15 Uhr/live). Die Montenegriner um ihren Topstar Vuko Borozan bezeichnete er „als Gegner, der keine Laufkundschaft ist“ und einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern habe. „Sie spielen eine unorthodoxe Abwehr und sind sehr bissig.“

Einen erfolgreichen Start in sein erstes Turnier als Coach sieht Prokop als Grundlage für einen positiven weiteren Verlauf der EM. „Wir wollen Deutschland auch begeistern und mitnehmen“, sagte er. „Ich hoffe natürlich, dass wir einen guten Turniereinstieg haben, um das auch weiter zu befeuern.“

