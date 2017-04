Zehnmal Gelb und einmal Rot: In Mainz gibt es ein Spiel für Holzfäller

Mainz. Es gibt Fouls, für die wurde die Rote Karte erfunden. In der 89. Minute von Mainz beim 2:3 des heimischen FSV gegen RB Leipzig passiert ein solches Vergehen.

Die Hauptdarsteller dieser Szene: Wiederholungstäter Jean-Philippe Gbamin (Mainz 05), Opfer Rani Khedira (RB Leipzig) – und FIFA-Referee Tobias Stieler (Hamburg), der in dieser Situation gleich mehrere Rollen auf einmal ausfüllen muss: Staatsanwalt, Richter, Sozialpädagoge, Psychologe, Ringrichter. Da hilft es bestimmt, dass der 35-jährige Unparteiische von der SG Rosenhöhe im Hauptberuf Jurist ist.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. u. 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat

Insgesamt ist diese Partie des 27. Bundesligaspieltages eher etwas für Holzfäller denn für Liebhaber des technisch versierten Balls. Zehn Gelbe Karten verteilt Tobias Stieler, zudem kurz vor Schluss einmal glatt Rot. Für den Unparteiischen, der seit 2012 in der Bundesliga amtiert und seit 2014 auf der FIFA-Liste steht, ist diese Auseinandersetzung schwer zu leiten, in einigen Szenen sogar sehr schwer. Regeltechnisch steht in den 95 umkämpften Minuten die Fußball-Regel Nummer 12 im Zentrum, Titel: „Fouls und unsportliches Betragen“. Davon gibt es in Mainz wahrlich mehr als genug.